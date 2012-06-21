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Microsoft'un Windows 8'li yeni tableti Surface'ın tüm detayları

6 yıl
118b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft geçtiğimiz gün düzenlediği özel bir etkinlikte, Surface adını verdiği yeni nesil tablet bilgisayarını tanıttı. Tasarımı ile dikkat çeken Surface, biri Nvidia Tegra 3+, diğeri ise Intel Ivy Bridge tabanlı olmak üzere iki farklı donanıma sahip. Bu önemli zira Windows 8'in hem ARM hem de x86 versiyonu olacağı için Microsoft iki farklı konfigürasyon hazırlama yoluna gitmiş.
Türkiye'de ilk defa Türkçe altyazı ile yayınladığımız Surface Keynote videosunda, yeni tablete ve Microsoft'un bu konuda stratejisine ait merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilirsiniz.Yaklaşık 50 dakikalık video, Microsoft'un gelecek stratejisine yönelik ipuçları da içeriyor.
 

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rainblackk 6 yıl en beğenilen
hckr
Microsofttan bir şey alacağıma gider çakma ipad alırım daha iyi

ve bu mesajı windows işletim sistemli bilgisayarından yazıyorsun
3 Yanıt Yanıtla +125
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Cehennemden_Cennete 6 yıl
Oh be.. Ellerine sağlık altyazıyı çeviren ve hazırlayan arkadaşların.

Kalem ile ekrana yazarken avucun dokunmatiğinin engellenmesi çok çok iyi bir fikir. Kamera açısı yine keza öyle. Ayrıca kılıf olarak takılan o incecik şeyin bir klavyeye dönüşebilmesi gerçekten güzel bir yenilik ve benim gibi dokunmatiğe "gıcığı" olanları bile tablet kullanmaya zorlayabilecek bir özellik. HDMI, USB portları mevcut. Dosya kopyalama hızı göründüğü kadarıyla bir tablet için fazlasıyla iyi. İlk tableti olmasına rağmen bence oldukça güzel iş yapmış Microsoft. Bir tablette normal masa veya dizüstümde açabildiğim tüm programları/oyunları açabilmek fazlasıyla etkileyici.

Şahsen oldukça hoşuma gitti. Ayrıca her ne kadar Apple'ı sevmesem de bunların, bu yeniliklerin bir çoğunu onlara borçlu bu piyasa.

Microsoft umarım Nokia gibi saçma sapan bir fiyat politikası izlemez de meraklıları alır ve kullanır bu cihazı.
Oh be.. Ellerine sağlık altyazıyı çeviren ve hazırlayan arkadaşların.Kalem ile ekrana yazarken avucun dokunmatiğinin engellenmesi çok çok iyi bir fik...
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2 Yanıt Yanıtla +30
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Húrin 6 yıl
Asıl tablet bilgisayarlar şimdi başlıyor
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7 Avatar Avatar Avatar
sbtbilgisayar 6 yıl
elindeki ilk surface ie yi açınca donuyo
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SPaCeLoRD 6 yıl
bende de 32 gb olan versiyonu var ,kısa bi süre kullanıp başkasına vericem. ama şöyle bi sorunum var. cihazda office'in öğrenci versiyonu var sanırım. ve outlook yok. update edilmesi lazım gibi bişeyler okuduk ta o da olmadı.

normal bildiğimiz pc için kurulan office programını buna kurabiliyormuyuz ? bu konuda fikri bilgisi olan var mıdır ?
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nucLear 6 yıl
Ben bulgaristandayim o bakimdan avrupadan gelen urunlerde gumruk problemim yok. Sehir icymis gibi geliyor. 64gb modeli touchcover ile ups takipli kargo dahil 1400 liraya geldi
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fara 6 yıl nucLear
nucLear
Ben bulgaristandayim o bakimdan avrupadan gelen urunlerde gumruk problemim yok. Sehir icymis gibi geliyor. 64gb modeli touchcover ile ups takipli kargo dahil 1400 liraya geldi

Birkaç günlük izlenimleriniz nasıl? tableti tavsiye eder misiniz?
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senneanlarsindumbelek 6 yıl
Şimdi Bazi arkadaslar telefonda İOS kullanıyorsun da bilgisayarda niye Windows kullanıyorsun demişler.Bunun sebepleri var.İlk olarak sunu diyeyim ki biz Pc ile tanıştığımızda abimiz babamiz yerel esnaftan bir bilgisayar alacaktık diye gidiyor ve alıyorlardı.Yani bırakın bilgisayar isletim sistemini bilgisayara kavuşmak yeterliydi.Ki insan 8-10 yıl aynı isletim sistemini kullandığında artık vazgeçemiyor.İkinci bir nokta da bunların islevselligi.Yani Soyle diyeyim kurufasulyenin yanında pilav değil de patates yerseniz biraz garip olur.Cayin icine tuz değil seker atar.Yani birbiriyle iyi gider bunlar.İste telefonda insan cok fazla nitelik aramıyor yazılım iyi olsun kullanimi kolay olsun diyor.Ama bilgisayarda insan cok daha fazla özelleşmek ihtiyacı içerisinde.Tablet acısından ele alırsak tablet diyince herkesin aklına iPad gelir.Ki tablette kimse takılma sorunu falan istemez akıcı olmasını arzu eder.İpad bunları karşılayacak donanıma ve yazılıma Ayrica firmaların destek çıkma yetisine sahip.Pcde yıllarca windowsdan çektiklerimi düşünüyorum da acaba tablette yasar miyim diyorum...Yok mavi ekran yok gorev yoneticisi yasaklanmış yok internet explorer yok oyunlardan atmalar yok bilmem ne .dll dosyası eksik yok sistem geri yukleme başarısız...Yani Windows suan gözümden acayip düşmüş durumda.Simdi bu Windows tablete uyarlanirsa yine aynı sorunlardan müzdarip olacak miyiz diye merak etmiyor değilim.Simdilik bir şey demiyorum sadece bekleyelim...
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mng 6 yıl
nuclear hayırlı olsun.

merak icindeyim yeni tabletle ilgili. yuklu olan sistem win 8 rt sanırım. Nasıl rt sisteminde exe programlar calisiyor mu?
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fara 6 yıl
nucLear hocam video oynatıcısının altyazı desteği var mı acaba? altyazılı mp4 film deneyebilir misin?
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Monterrey 6 yıl
Turkiye'de Pro modelini satan yer bulsam alacagim ama.Konuyla ilgili bilgisi olan var midir gelecek midir resmi olarak?
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cagrimir 6 yıl Monterrey
RS13

Turkiye'de Pro modelini satan yer bulsam alacagim ama.Konuyla ilgili bilgisi olan var midir gelecek midir resmi olarak?

daha amerikada yok. pro modeli. rt modelinden 3 ay çıkacağı söyleniyor amerikada.
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erjunt 6 yıl
youtube.com/...

Gece gece beni cok gulduren yapilasi reklam videosu :)
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AVARE. 6 yıl
Bi apple değil ....
şaka şaka güzele benZiyor ama yinede galaxy tab 10 u tercih ederim


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bartlebyandco 6 yıl
asus transformer book'u bekleyin..
11 13 ve 14 inch secenekleriyle geliyor.
bu tek noyut..
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iscanthere 6 yıl
hayir degil.
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53*MURAT 6 yıl
Bu kategoride bir de "Sony Vaio Duo" çıkacak. İkisinden hangisi ucuz olacaksa onu alırım artık. Ama üst limit 2000 lira. Bundan fazla olursa almam, nasıl olursa ilerde ucuzlar.
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53*MURAT 6 yıl
Tablet araştırırken Surface'yi farkettim. Benim için office programlarını tam kapasiteyle kullanabilmek, internet, klavye ve taşınabilirlik önemli. Microsoft Surface Windows 8 Pro bana göre galiba. Çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah TR fiyatı 1500 TL altında olur.
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ZZ RAT 6 yıl 53*MURAT
muallim53

Tablet araştırırken Surface'yi farkettim. Benim için office programlarını tam kapasiteyle kullanabilmek, internet, klavye ve taşınabilirlik önemli. Microsoft Surface Windows 8 Pro bana göre galiba. Çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah TR fiyatı 1500 TL altında olur.

mumkun degil, ultrabook seviyesinde olacak
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tarikosman7 6 yıl 53*MURAT
muallim53

Tablet araştırırken Surface'yi farkettim. Benim için office programlarını tam kapasiteyle kullanabilmek, internet, klavye ve taşınabilirlik önemli. Microsoft Surface Windows 8 Pro bana göre galiba. Çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah TR fiyatı 1500 TL altında olur.

RT modelinin ABD fiyatı 600dolar. sahibinden bunu 1900 TLye satıyorlar.
bence 1500 Tl civarı olur fiyatı. pro ise 2000 TL y, geçer.
ABD fiyatı 1000 dolar olacağı konuşuluyor.
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