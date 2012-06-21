Microsoft'un Windows 8'li yeni tableti Surface'ın tüm detayları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft geçtiğimiz gün düzenlediği özel bir etkinlikte, Surface adını verdiği yeni nesil tablet bilgisayarını tanıttı. Tasarımı ile dikkat çeken Surface, biri Nvidia Tegra 3+, diğeri ise Intel Ivy Bridge tabanlı olmak üzere iki farklı donanıma sahip. Bu önemli zira Windows 8'in hem ARM hem de x86 versiyonu olacağı için Microsoft iki farklı konfigürasyon hazırlama yoluna gitmiş.
Türkiye'de ilk defa Türkçe altyazı ile yayınladığımız Surface Keynote videosunda, yeni tablete ve Microsoft'un bu konuda stratejisine ait merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilirsiniz.Yaklaşık 50 dakikalık video, Microsoft'un gelecek stratejisine yönelik ipuçları da içeriyor.
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ve bu mesajı windows işletim sistemli bilgisayarından yazıyorsun
Kalem ile ekrana yazarken avucun dokunmatiğinin engellenmesi çok çok iyi bir fikir. Kamera açısı yine keza öyle. Ayrıca kılıf olarak takılan o incecik şeyin bir klavyeye dönüşebilmesi gerçekten güzel bir yenilik ve benim gibi dokunmatiğe "gıcığı" olanları bile tablet kullanmaya zorlayabilecek bir özellik. HDMI, USB portları mevcut. Dosya kopyalama hızı göründüğü kadarıyla bir tablet için fazlasıyla iyi. İlk tableti olmasına rağmen bence oldukça güzel iş yapmış Microsoft. Bir tablette normal masa veya dizüstümde açabildiğim tüm programları/oyunları açabilmek fazlasıyla etkileyici.
Şahsen oldukça hoşuma gitti. Ayrıca her ne kadar Apple'ı sevmesem de bunların, bu yeniliklerin bir çoğunu onlara borçlu bu piyasa.
Microsoft umarım Nokia gibi saçma sapan bir fiyat politikası izlemez de meraklıları alır ve kullanır bu cihazı.