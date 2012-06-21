Microsoft'un Windows 8'li yeni tableti Surface'ın tüm detayları

Microsoft geçtiğimiz gün düzenlediği özel bir etkinlikte, Surface adını verdiği yeni nesil tablet bilgisayarını tanıttı. Tasarımı ile dikkat çeken Surface, biri Nvidia Tegra 3+, diğeri ise Intel Ivy Bridge tabanlı olmak üzere iki farklı donanıma sahip. Bu önemli zira Windows 8'in hem ARM hem de x86 versiyonu olacağı için Microsoft iki farklı konfigürasyon hazırlama yoluna gitmiş.

Türkiye'de ilk defa Türkçe altyazı ile yayınladığımız Surface Keynote videosunda, yeni tablete ve Microsoft'un bu konuda stratejisine ait merak edilen pek çok soruya yanıt bulabilirsiniz.Yaklaşık 50 dakikalık video, Microsoft'un gelecek stratejisine yönelik ipuçları da içeriyor.