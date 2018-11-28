Millenicom, AKN uygulamasını Aralık ayında kaldırıyor!

Millenicom, BTK tarafından yapılan düzenleme ile yeni yıl itibarıyla son verilecek adil kullanım noktası (AKN) uygulamasını Aralık ayında kaldırma kararı aldı. Son bir yıldır AKN’siz paketlere ağırlık vererek alternatif telekom sektörüne öncülük ettiklerini söyleyen Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, “BTK tarafından belirlenen sürenin dolmasını beklemeden müşterilerimizi AKN’siz paketlere geçirerek internette sınırları kaldırıyoruz” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle internet kullanıcılarının veri aktarım limitini aşması halinde bağlantı hızlarının düşürülmesine neden olan AKN (Adil Kullanım Noktası) uygulamasının 2019 yılı itibarıyla kaldırılacağı açıklanmıştı. Alternatif telekom sektörünün öncülerinden Millenicom, konuyla ilgili önemli bir adım attı ve BTK tarafından belirlenen sürenin dolmasını beklemeden, 2018 Aralık ayında AKN’yi kaldırmaya karar verdi.

Alper Karaer: AKN’siz pakete bir yıl önce geçiş yaptık Abonelerine en iyi müşteri deneyimi sunma hedefiyle kaliteli, dinamik ve hızlı hizmet vermeye odaklandıklarını söyleyen Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer, AKN uygulamasını kaldırmalarına ilişkin bilgi verdi. ‘Gerçek Sınırsız’ paketiyle birlikte bir yılı aşkın süredir AKN’yi kaldırdıklarını ifade eden Karaer, “Abonelerimiz AKN’siz paketimize büyük ilgi gösteriyordu ve yeni abonelerimizin çok büyük bir kısmı da bu paketi tercih ediyordu. Aralık ayı itibarıyla AKN’li paket kullanan abonelerimizi ve yeni abonelerimizi AKN’siz pakete geçirmeye başladık. BTK tarafından belirlenen sürenin dolmasını beklemeden böyle bir adım atarak sektöre bir kez daha öncülük ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

AKN’de tek istisna Avantajlı İnternet Kampanyası Avantajlı İnternet Kampanyası haricindeki tüm paketlerin AKN’siz olacağının altını çizen Karaer, “BTK’nın geçtiğimiz yıllarda başlattığı ve tüm telekom şirketlerinin günümüzde de sürdürdüğü ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ kampanyası kapsamında abonelerimize sunduğumuz 4 Mbps’ye kadar 40 GB / 4 Mbps’ye kadar 20 GB internet paketlerimizde AKN sınırı bulunuyor. Kampanya ile 39,90 TL’ye 4 Mbps’ye kadar 40 GB AKN’li internet sunuyoruz. Yeni abonelerimizin de yararlanabileceği bu kampanya dışındaki tüm paketlerimizden AKN’yi kaldırdık” diye konuştu.

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