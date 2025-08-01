Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu için fırlatma tarihi ve saati açıklandı!

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin’in New Shepard NS-34 göreviyle 3 Ağustos Pazargünü Türkiye saatiyle 15.30'da uzay yolculuğuna başlayacak.
Fırlatma, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek. Blue Origin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.
Daha önce Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olmuştu. Ardından Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic’in yörünge altı uçuşuna katılarak Türkiye’nin ikinci uzay yolcusu oldu. Gökhan Erdem, uzaya giden üçüncü Türk olacak.
Tron’un kurucusu ile birlikte uçacak
Otonom şekilde gerçekleşecek uçuşta pilot bulunmayacak. Uçuşta yerden 100 kilometre yüksekliğe çıkılacak ve mikro yerçekimi deneyimi yaşanacak. Ayrıca Dünya’ya uzaktan bakma imkanı elde edilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: