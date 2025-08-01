Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu için fırlatma tarihi ve saati açıklandı!

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Tam Boyutta Gör Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, sıradaki uçuşunda Türk iş insanı Gökhan Erdem'i uzaya taşıyacak. Gökhan Erdem, Türkiye’nin üçüncü uzay yolcusu olacak.

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Blue Origin’in New Shepard NS-34 göreviyle 3 Ağustos Pazargünü Türkiye saatiyle 15.30'da uzay yolculuğuna başlayacak.

Fırlatma, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Van Horn Üssü'nden gerçekleştirilecek. Blue Origin'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

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Daha önce Milli Uzay Programı kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na giderek Türkiye’nin ilk uzay yolcusu olmuştu. Ardından Tuva Cihangir Atasever, Virgin Galactic’in yörünge altı uçuşuna katılarak Türkiye’nin ikinci uzay yolcusu oldu. Gökhan Erdem, uzaya giden üçüncü Türk olacak.

Tron’un kurucusu ile birlikte uçacak

Tam Boyutta Gör New Shepard'ın 14'üncü insanlı uçuşu olan NS-34 görevinde Erdem ile birlikte 6 yolcu daha bulunacak. Kripto dünyasının ünlü isimlerinden TRON kurucusu H.E. Justin Sun, ABD'li girişimci ve yatırımcı J.D. Russell, Porto Rikolu meteorolog, gazeteci ve NASA elçisi Deborah Martorell, İngiltere kökenli hayırsever ve eğitmen Lionel Pitchford ve Hindistan doğumlu, 193 ülkeyi gezmiş bir gezgin ve maceraperest Arvinder Singh Bahal de bu yolculukta yer alacak.

Otonom şekilde gerçekleşecek uçuşta pilot bulunmayacak. Uçuşta yerden 100 kilometre yüksekliğe çıkılacak ve mikro yerçekimi deneyimi yaşanacak. Ayrıca Dünya’ya uzaktan bakma imkanı elde edilecek.

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Uzaya gidecek üçüncü Türkün fırlatma tarihi ve saati açıklandı

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