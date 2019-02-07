Millenicom’dan Ebeveynlere Yol Gösterecek Güvenli İnternet Kullanma Rehberi

Türkiye’de internetle tanışma yaşı ikiye kadar düşerken ebeveynler başta şiddet içerikli ve müstehcen görüntüler, yabancılarla konuşma ve oyun bağımlılığı olmak üzere pek çok neden dolayısıyla endişe yaşıyor. Alternatif telekom sektörünün öncü şirketlerinden Millenicom, bu yıl 5 Şubat’a denk gelen Güvenli İnternet Günü (GİG) öncesinde, ebeveynlere çocuklarının internet kullanımına yönelik önerilerde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Günümüzdeki adıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından 2017 yılında paylaşılan Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu’na göre, internet erişimi iki yaşına kadar düştü. Dünyada da benzer bir tablo söz konusu. İsveç'teki araştırmalar tıpkı Türkiye’de olduğu gibi internetle tanışma yaşının ikiye kadar düştüğünü gösterirken dünya genelinde de 0 - 15 yaş grubu kullanıcıların sayısının iki milyarı geçmesi dikkat çekiyor.

İnternetle tanışma yaşı hızla düşerken ebeveynlerin çocuklarının güvenliğine yönelik endişeleri ise artıyor. Şiddet içerikli ve müstehcen görüntülerden Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018’de sağlık sorunu olarak tanımladığı bilgisayar oyunu bağımlılığına uzanan pek çok neden dolayısıyla ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını kontrol altına almak istese de, kimi zaman bu durum çocuklarıyla aralarında bir çatışma unsuruna dönüşebiliyor. Alternatif telekom sektörünün öncü şirketlerinden Millenicom, bu yıl 5 Şubat’a denk gelen Güvenli İnternet Günü (GİG) öncesinde, ebeveynlere çocuklarının internet kullanımına yönelik önerilerde bulundu.

•Çocuğunuzun internetle tanışma yaşını mümkün olduğunca ertelemeye, bunu sağlamak için yanında sürekli akıllı telefonunuzla veya bilgisayarınızla ilgilenmemeye özen gösterin.

•Güvenli internet kullanımını sağlamak için öncelikle interneti tanıyor ve kullanabiliyor olmanız çok önemli.

•Çocuğunuz internetle ilk olarak sizin yanınızda tanışmalı. Bu sayede ona internetin ne derece faydalı olduğunu anlatabilir, birlikte araştırma yapabilir, yaşına uygun programlar izleyebilir, müzik dinleyebilir ya da hobilerini gerçekleştirebilirsiniz.

•İnternete girilen bilgisayarın evin salonu gibi ortak bir alanda olmasına dikkat edin.

•İnternet kullanımının çocuğunuzun eğitim ve sosyal hayatının önüne geçmesini engellemek adına kullanım süresiyle ilgili kısıtlamaları ilk andan itibaren net bir şekilde belirleyin.

•Sosyal medya hesaplarında onlarla arkadaş olun, bu sayede paylaşımlarını daha rahat görebilir, gerekli noktalarda uyarılarda bulunabilirsiniz.

•Yabancılarla konuşmaması ve hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığında hemen size haber vermesi gerektiğini anlatın. Fotoğrafını ve videosunu göndermemesi konusunda özellikle uyarın.

•İnternet üzerinden kimseyle kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri paylaşmaması gerektiğini hatırlatın.

•Zararlı içeriklerden korumak için filtreleme ve güvenlik programları kullanın.

•Oynadığı oyunları takip edip araştırma yapın. Oyun şiddet içeriyor mu, çevrimiçi konuşma var mı gibi unsurları göz önünde bulundurun.

•Tarayıcı geçmişine göz atarak hangi internet sitelerine girdiğini kontrol edin.

•Çocuğunuzun davranışlarında bir farklılık görüyorsanız mutlaka konuşun. Bunun yanı sıra, rehber öğretmeniyle irtibata geçerek okuldaki davranışları hakkında bilgi alın.



Ücretsiz Güvenli İnternet Paketi ile yüksek koruma! Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği gereğince tüm servis sağlayıcılar güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sağlıyor. Millenicom’un paylaştığı bilgilere göre, güvenli internet hizmetine herhangi bir kuruluma ihtiyaç duyulmadan, yalnızca abonelik için kısa mesaj (SMS) gönderilerek erişilebiliyor. Zararlı yazılımlar ve dolandırıcılık sitelerinden yüksek oranda koruma sağlayan güvenli internet paketinin iki çeşidi bulunuyor:

Çocuk Profili: Çocuk Profili ile internetteki risklerden en yüksek oranda korunmak mümkün. Bu profil kapsamında yalnızca uzman kontrolünden geçmiş, belirli kriterlere göre onaylanmış sitelere erişim sağlanabiliyor. Çocuk profilinde sohbet ve sosyal medya siteleri gibi içeriğini herkesin değiştirebileceği siteler yer almıyor. Bu profil, çocukların ödev yapabileceği, sabit içerikli oyun oynayabileceği, ebeveynlerin ise haber okuyup bankacılık işlemleri yapabileceği sitelerden oluşan bir internet alanını kapsıyor.

Aile Profili: Bu profil ile müstehcenlik, şiddet, ırkçılık, kumar gibi yasadışı ve zararlı içerikleri barındıran siteler, Sağlık Bakanlığı'nın zararlı olduğunu açıkladığı ürünlerin siteleri ve dolandırıcılık sitelerinin önüne geçilebiliyor. Ebeveynler diledikleri takdirde oyun, sohbet ve sosyal medya sitelerini erişime açıp kapatabiliyor.

Güvenli İnternet Günü nedir?

Çocuk ve gençlerin interneti güvenle kullanmalarını desteleyerek zararlı içeriklerden korunmalarını sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde 2004’te kurulan INSAFE (European Safer Internet Network / Avrupa Güvenli İnternet Ağı), o tarihten itibaren her yıl Güvenli İnternet Günü etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl yaklaşık 130 ülkenin katıldığı gün için, Türkiye’de de 2010 yılından bu yana çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Her yıl Şubat ayının ikinci haftasındaki Salı günü kutlanan etkinlik, 2019 yılında 5 Şubat’a denk geliyor.

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