Millenicom’dan bir ay bedava internet!

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın iştirakleri arasında yer alan internet servis sağlayıcısı Millenicom, eylül ayı itibarıyla yeni müşterilerine bir ay bedava internet fırsatı sunuyor. Uygun fiyatlarının yanı sıra içerik olarak sunduğu tekliflerle de sektörde farklılaşan Millenicom’un “Özgürüm İnternet Kampanyası” başta olmak üzere belirli kampanyalarına başvuru yapacak kullanıcılar, bir ay bedava internetten faydalanabilecek.

DENEME SÜRESİNDE KURULUM VE MODEM ÜCRETİ YOK

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Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncülüğünü yapan Millenicom’un “Özgürüm İnternet Kampanyası” başta olmak üzere seçili kampanyalardan başvuru yapacak kullanıcılar bir ay bedava internet fırsatından faydalanabilecek. Üstelik kullanıcılardan bu süre içerisinde internet kullanım bedeli, aktivasyon ücreti, kurulum bedeli, damga vergisi ve modem ücreti de alınmayacak.Kullanıcılar, Millenicom’un en çok talep gören kampanyası “Özgürüm İnternet Kampanyası” için de başvurmaları durumunda hem bir ay bedava internetten faydalanacak hem de taahhütsüz, kotasız 35 Mbps'ye kadar hızda, internete ayda 79,90 TL’ye sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra bir ay deneme süresi boyunca internet kullanım bedeli, aktivasyon ücreti, kurulum bedeli, damga vergisi ve modem ücreti de alınmayacak.Böylelikle internet kullanıcıları hiçbir risk almadan Millenicom’un sunduğu hizmeti hem deneyimleyebilecek hem de 1 ay boyunca hiçbir yükümlülük altına girmeden dilediğinde hizmeti sonlandırabilecek. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Millenicom’un fiber hızında sunduğu avantajlı paketler ile kullanıcılar Türkiye’de 20 Mbps olan ortalama internet kullanım hızın üstünde bir internet deneyimi yaşama şansını da yakalayacak.Sunulan bu benzersiz teklifin geçerli olduğu kampanyalar, detayları ve başvuru için: www.milleni.com.tr