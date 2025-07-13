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    Voltpost, sokak lambalarını elektrikli araçlar için şarj istasyonuna dönüştürüyor

    Sokak lambası direklerine entegre edilen Voltpost şarj sistemi sayesinde, kaldırımda yer kaplamadan gece gündüz elektrikli araç şarjı mümkün hâle geliyor.           

    Sokak lambaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonuna dönüştü Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sayısı hızla artarken, evde şarj imkânı olan kullanıcılar bu dönüşümde avantajlı konumda. Ancak şehir merkezindeki apartmanlarda yaşayan sürücüler için bu durum daha karmaşık. Apartman ya da site garajlarına şarj soketi takılması, şarj şirketleri tarafından genellikle ücretsiz olarak sağlansa da, apartman yönetimleriyle yaşanan uyumsuzluklar ve kullanıcı sayısının düşük olması gibi nedenlerle bu süreç hızla ilerlemiyor. Sonuç olarak pek çok kullanıcı aracını sokak kenarına park etmek zorunda kalıyor.

    Voltpost, sokak lambalarını şarj istasyonuna dönüştürererekbu soruna pratik bir çözüm getiriyor. ABD'nin Michigan eyaletinde, 2030 yılına kadar 2 milyon elektrikli aracı destekleyecek 100.000 şarj istasyonu kurma hedefi kapsamında Voltpost, Detroit’teki Oak Park semtinde ilk ticari istasyonunu devreye aldı. 6 metrelik şarj kablosu, aydınlatmalı tasarımı ve otomatik kablo toplama sistemiyle donatılan bu sokak lambası tabanlı sistem, firmanın kısa vadede Detroit genelinde daha fazla noktaya kurulum yapma planının ilk adımı.

    Yol kenarlarında zaten mevcut olan sokak lambaları, şarj altyapısı için mükemmel bir başlangıç noktası. Voltpost'un geliştirdiği sistem, sokak lambalarına özel olarak "giydirilerek" takılıyor ve Level 2 (orta seviye) şarj sağlıyor. Maksimum 7,6 kW güce sahip bu sistemle, saatte yaklaşık 45 kilometre menzil elde edilebiliyor.

    Bu güç seviyesi, özellikle gece boyunca park edilen araçlar için fazlasıyla yeterli. En büyük bataryaya sahip bir araç bile sabaha kadar tam şarj edilebiliyor. Ayrıca şarj hızı düşük olduğu için, gecenin bir yarısında aracı yerinden alıp kabloyu başka birine bırakma ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Aynı avantaj iş yerlerinde de geçerli: Aracınızı sabah bırakıp akşam aldığınızda, genellikle tekrar şarj etmenize gerek kalmıyor.

    Voltpost sistemi, bir direğe tekli, ikili hatta dörtlü şarj soketi yerleştirmeye olanak tanıyor. Her sistem kendi şarj kablosuyla birlikte geliyor, bu sayede bagajdan özel kablo çıkarmaya gerek kalmıyor. Bu, özellikle pratiklik arayan veya kablo taşımaktan hoşlanmayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık.

    Sokak lambaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonuna dönüştü Tam Boyutta Gör
    Sistem her türlü hava durumuna, darbelere ve boyaya dayanıklı anozide edilmiş alüminyum ile geliyor. Böylece -40 °C ile 55 °C arasında ve tüm nem durumlarında çalışıyor.  Şarj aletinin en iyi yanı ise bir sokak lambası direğine bir saat içerisinde takılıp çalıştırılabilmesi.

    Bu, kazı, trafo bağlantısı, asfaltlama ve beton temel gerektiren klasik hızlı şarj istasyonlarına kıyasla büyük bir avantaj. Bazı kullanıcılar, tek bir hızlı şarj istasyonunun aylarca sürebilen kurulum süreci yerine, aynı sürede yüzlerce Voltpost ünitesinin devreye alınabileceğine dikkat çekiyor. Bu da elektrikli araçlara geçişteki altyapı engelini önemli ölçüde azaltabilir.

    Sokak lambaları, elektrikli araçlar için şarj istasyonuna dönüştü Tam Boyutta Gör

    Bu sistem Türkiye'de uygulanabilir

    Voltpost benzeri bir sistem İstanbul gibi metropollerde büyük bir potansiyele sahip. Örneğin, İSPARK’a ait yol kenarı park alanları ya da otoparklarda bu teknoloji uygulanabilir. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "İSŞARJ" gibi bir yan şirket kurarak, uygun ücretli şarj imkanı şehri daha az kirleten araç sahiplerine sunulabilir.

    Böyle bir sistemin ek faydası olarak, araç şarj edildiği sürece otopark ücretinin alınmaması gibi teşvikler de sunulabilir. Bu sayede hem temiz ulaşım yaygınlaşır, hem de şehirdeki hava kalitesi önemli ölçüde iyileşir.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 2 gün önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 3 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 4 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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