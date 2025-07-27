Hollanda'nın Utrecht şehrindeki elektrikli araçlar şebekeyi besliyor

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Tam Boyutta Gör Hollanda'nın Utrecht şehri, park hâlinde şarjda bekleyen elektrikli kiralık araçları kullanarak şebekedeki yenilenebilir enerji oranını artırmayı hedefliyor. Bu sayede, çatılarına güneş paneli takmak için sırada bekleyen birçok hane de desteklenmiş olacak.

Dünya genelinde yenilenebilir enerjiye geçiş hızla devam ediyor. Ancak güneş ve rüzgâr gibi kesintili kaynaklar, elektrik şebekesinin istikrarlı çalışmasını zorlaştırıyor. Bu durum, bireysel güneş enerjisi üretimini destekleyen bazı teşviklerin dahi kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Şebekeye verilen fazla üretimin, ihtiyaç halinde geri alınabilmesini sağlayan sistemler, bu karmaşık yapıda sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Çünkü elektriğin depolanması hâlâ oldukça pahalı ve enerji, üretildiği anda tüketilmek zorunda. Bu nedenle şebekenin kararlılığını sağlamak adına kısa ve orta vadeli enerji depolama çözümlerinin hazırda bulunması gerekiyor. Ancak bu çözümleri kurmak ve işletmek ciddi maliyetler yaratıyor.

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Utrecht şehri, çatıların %35’ini güneş panelleriyle donatarak Avrupa'nın en yüksek yenilenebilir enerji kullanım oranına sahip şehirlerinden biri hâline geldi. Ancak bu durum, özellikle güneşli günlerde şebekeye fazla yük bindiriyor. İşte bu soruna yaratıcı bir çözüm olarak, şehirdeki 500 araçlık paylaşımlı elektrikli araç filosu şebeke dengelemesinde aktif rol alacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşımlı bu araçlar, gün içinde genellikle kullanılmadıkları için park hâlinde bekliyor. Bu süre boyunca araçlar, çift yönlü şarj istasyonları sayesinde gündüz fazla güneş enerjisi ile şarj edilecek, gece ise bu enerjiyi şebekeye geri verecek.

Kimler katılıyor?

Bu projede pek çok paydaş yer alıyor:

Renault : İlk aşamada çift yönlü şarj destekli 50 adet Renault 5 E-Tech modeli sağladı. Bu sayı ilerleyen dönemde Renault 4, Mégane E-Tech ve Scénic E-Tech gibi diğer modellerle birlikte 500’e ulaşacak.

: İlk aşamada çift yönlü şarj destekli 50 adet Renault 5 E-Tech modeli sağladı. Bu sayı ilerleyen dönemde Renault 4, Mégane E-Tech ve Scénic E-Tech gibi diğer modellerle birlikte 500’e ulaşacak. Mobilize : Çift yönlü şarj teknolojisini sağlayan Renault iştiraki.

: Çift yönlü şarj teknolojisini sağlayan Renault iştiraki. We Drive Solar : Gelişmiş şarj altyapısını kuran ve sağlayan şirket.

: Gelişmiş şarj altyapısını kuran ve sağlayan şirket. MyWheels : Araç paylaşım servisini yöneten platform.

: Araç paylaşım servisini yöneten platform. Utrecht Belediyesi: Gerekli park alanlarını ve şehir altyapısını sağlayan yerel yönetim.

Bu iş birliği sayesinde araçlar üzerindeki inverter sistemiyle şebekeye saatte 11 kW elektrik aktarabiliyor. Böylece hem üretici firmalar hem araç paylaşım ağı hem de şehir yönetimi kazanıyor.

Tabii böyle bir sistemi kurmak için istekli bir çok firma gerekiyor. Mesela Mobilize’ın çift yönlü şarj destekleyen teknolojisini içeren ile Renault araçlardan 50 adet Renault 5 E-Tech temin edilmiş. Tabii zamanla bu sayı Renault 4, Mégane E-Tech ve Scénic E-Tech gibi araçlarla 500 adete kadar yükselecek. Çift taraflı şarj ekipmanı sağlayan We Drive Solar, park yerleri sağlayan Utrecht Belediyesi ve araç paylaşımı servis ağı MyWheels ile yapılan ortak çalışma projeyi hayata geçirdi.

Sonuçta tüm şirketler memnun zira üzerindeki inverter sayesinde şebekeye 11 kW elektriği aktaran araçları üreten Renault tercih ediliyor. Bu tarz özel şarj ekipmanları üretecisi We Drive Solar pazar kazanıyor. Şebekeyi dengelediği için daha az şarj parası ödeyen MyWheels kar ediyor. Daha ucuz yenilebilir enerjiye daha rahat geçen Utrecht şehri fayda sağlıyor.

Öyle veya böyle hayatımıza girecek olan elektrikli araçların çok güzel başka bir kullanım alanı hayata geçiyor.

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