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Milli Savunma Sanayi 3. Bölüm "Roketler, Uçaklar, 4x4'ler ve fazlası"

4 yıl
42,3b
1
Savunma Sanayi
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Milli Savunma Sanayi projelerimizi listelediğimiz video serimize 3. bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde anti tank roketlerimizden uçaklarımıza, 4x4 araçlarımızdan toplarımıza kadar bir çok projeyi ekranlarınıza taşıyoruz.

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DH Misafiri 4 yıl
kontrol panelinde yazılar ingilizce bilmem fark ettinizmi :)))
yerlimi? güldürüyonuz adamı ... şunumu demeye getirionuz, operator türk,
programda yerli yazılım, ama fantezi olsun diye ingilizce yaptık tüm menüleri yazıları herşeyi, nede olsa herkez türkçe bilmiyor değilmi türkiyede.. :)))
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DH Misafiri 4 yıl
Sayın URANIUM ;
Resiminizde ki araç , Otokar Akreptir.
Kobranın alt , yan , ön ve arka kısımları ( üstü hariç her kısımı ) balistik zırhla kaplanmıştır.Olası bir mayın patlamasında yada fırlatılan bir roket sonrası aracın dağılması yada içinde ki personelin yaralanma ihtimali %5 ' den daha azdır.
Kobra Dünya çağında üretilen çok başarılı bir üründür , Amerikan Yapımı Humeveelerin aksine balistik koruması ve motorun toz yüzünden bozulmaması en artı yönleridir.
Bildiğim kadarı ile Amerika Afganistan kullanmak üzere Türkiye ' den 300 ' zün üzerinde Cobra Satın almıştı.İnternette araştırırsanız haberini bulabilirsiniz.
Yanlış hatırlamıyorsam , Amerikanın , M1117 Balistik Zırhlı Humevee geliştirmesinin ana sebebi Kobranın , Afganistanda ki kullanım kolaylığı ve sağladığı korumaydı.
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Parallel Killer 4 yıl
çok güzel bilgilendirici bir seri olmuş, izlerken merak ve heyecan uyandırdı doğrusu
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HumWE 4 yıl
Merakla takip ediyoruz daha uzun incelemeler bekliyoruz ve İzlemeside ayrı bir keyif ,bugün yapılanları beğenmeyip geçmişten haberi olmayan kitleyede faydalı olur umarım...
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URANIUM 4 yıl
Şu araçlar nedense hiç sağlam durmuyor ama bir görmek lazım savaşta felan geçende molotof ile şu kobra hemen alev almıştı sonra ne oldu tam bilmiyorum ama ?

Bu resimde mayına çarpmış bir kobra şehit yokmuş ama
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kuheylan12 4 yıl
Güzel bir tanıtım olmuş ama ufak tefek eksikliklerde yok değil. Ayrıca aşağıda bir arkadaş Nurol Ejder'in resmini koyarak Cobra'ya rakip olabilir demiş. Ejder 4*4 Otokar Ural'ın rakibi ve Tsk envanterine girdi bile.:D
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dakamon 4 yıl
En yakın zamanda Tsk dan bi komutanla röportajınızı bekliyoruz :)
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CMStormScout 4 yıl
İncelem güzel teşekkürler.ALLAH ordumuza güç kuvvet versin.
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grandherakles 4 yıl
Turkiye için güzel gelismeler hadi hayırlısı
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Guest-9CB19E078 4 yıl
çok güzel olmuş, mutlaka devamını bekliyoruz, kıtalar arası milli füzemizinde proje aşamasında sona doğru gelinmiş herhalde onuda bekliyoruz... bundan 15 yıl önce biri bu günleri göreceğimizi söylese adama akıl hastası gözüyle bakılırdı... ülkemizi çok güzel yarınlar bekliyor inşaAllah... milli chip ve entegre üretme tesisleride faaliyete geçirilecekmiş o da çok güzel bir gelişme...
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musa_unsal2005 4 yıl
Çok güzel çalışmalar ama kullanılsın.
Şu molotof atanı vurma işi ne oldu. Vurun arkadaşım şu hainleri bombadan farkı yok bu meretin.
İki akıl mantarıda yazmış yarın sokağa çıktığımızda ne olacak diye. Çıkmayın arkadaşım çıkıyorsanız adam gibi durun !!!
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