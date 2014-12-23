Milli Savunma Sanayi 3. Bölüm "Roketler, Uçaklar, 4x4'ler ve fazlası"

Milli Savunma Sanayi projelerimizi listelediğimiz video serimize 3. bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde anti tank roketlerimizden uçaklarımıza, 4x4 araçlarımızdan toplarımıza kadar bir çok projeyi ekranlarınıza taşıyoruz.

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