Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobee Nett Tablet 7 video inceleme

8 yıl
81b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Android işletim sistemli ve maliyet odaklı tabletlerden biri olan Mobee Nett Tablet 7'i inceledik. Uygun fiyatlı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için bütün detaylar bu videoda.

Bu videomuzda Android işletim sistemli ve maliyet odaklı tabletlerden biri olan Mobee Nett Tablet 7'i inceledik. Uygun fiyatlı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için bütün detaylar bu videoda.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eBOLa 6 yıl
Çok seri ve yeterli bir inceleme olmuş donanımhaber ekibine teşekkürler
İncelemenin seri ve yeterli olması çok önemli şayet incelemek için çok tablet var piyasada videodan videoya zaman kaybı olmaması bakımından iyi.
Ayrıca bir önerim var
Fiyat Performans ürünlerine daha çok teşvik ederseniz millet Apple lüksüne kaptırmasın kendini. Binlerce lira verdiler Apple'a ama kullandıklarından değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar sizi anlamıyorum. Ben Mobee Nett 10" satın aldım ve kulanıyorum. Bi kere dokunmatiği süper. Her türlü hareketinize son derece duyarlı.15'den fazla uygulama yükledim bile. Ne bir kasıntı ne de bir problem var Hdmi çıkışından tv me bağladım ve oyun oynamanın tadını çıkartıyorum. Ayrıca en büyük hobim film izlemek olduğundan her akşam tabletimi tv ye bağlayıp beğendiğim filmi izliyorum. üstelik yükleme gereksinimi duymadan direk izliyorum ve herhangi bir donma da söz konusu değil. Tabi sizi 1080 p lik bir film izlemeye kalkarsanız durum değişir. Bence alınır arkadaşlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Mobee ürünüm 3 kez arıza yaptı.Yeni ürünümü 3 kez servise göndermek istemediğimi bildirdim. sonuncusunda firma bana değişim amaçlı ürününüzü gönderin dedi. Ben de gönderdim. 3 kargo bedeli 60 Tl ödeyerek. Ancak firma beni kandırdı ve bana eski ürünümü düzelterek gönderdi. Artı ne kadar güvenli bir marka olduğunu siz hayal edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
neden bu tableti inçeliyo diyorsanız adamanın inçelemesini istetmiyorsanız bakmayın. belki bizim bühcemiz buna yetiyor gidin siz ipad alın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bazı arkadaşlar işlemcisi bu kadar kötü tableti neden incelemeye almışsınız diye saçma sapan yorumlar yapmış herkesin bütçesi ipad alacak kadar geniş değil malesef dar gelirli kesimler için yapılmış olan bu incelemeyi yaptığınız için teşekkür ederim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sefalbay61 7 yıl
Onyo Markasına mensup tabletleride video incelemesi ile bizlere tanıtırsanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar ben bu cihazı aldım.
lakin kesinlikle tavsiye etmiyorum.
çok yavaş,
takılıyor animasyonlar, videolarda bazen sorun yalıyor, bir kaç program kurduktan sonra kilitleniyor. her programı kuramıyorsunuz.
çok yetersiz bir sistem.
eğer işe yarayan bir şey isterseniz samsung galaxi tab tavsiyem. bu ürünü alırsanız kullanamayacağınız için çöpe atmak yerine çocuğunuzun eline vermek zorunda kalırsınız. çocuğunuz ancak oyun oynar o da takılmazsa.
benden söylemesi.
paranızı ziyan etmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batuklar06 8 yıl
MRB.ÜRÜN İNCELEMESİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.RESİSİF EKRAN KULLANILMAZ.TŞK.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 8 yıl
Resistive li ,multi touch sız ,ofis ortamında ki ışıkta bile görülmeyen ekranı,Angry Birds gibi oyunun kurulamaması, FLASH açıkken zorlanması gibi
- leri olan bir ürünün Fiyat/Performans yönünden beğenilmiş olması ,Donanımhaber ve biz tüketiciler açısından vahim bir inceleme olduğudur.
250-300 TL ye satılan bu ürünün neresini beğendiniz?
Sadece fiyatını mı?

400-450 tl arası Atom cpu lu netbook lar var iken biz tüketicilere bu ürünü mü tavsiye ediyorsunuz?
Şimdi dersiniz kendi segmentinde F/P ürünü.Dokunmatiği var,Netbooklar dokunmatik değil derseniz bende size ne kadar pişkin olduğunuzu söylerim.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rooftop 8 yıl
teknolojix magazinsa gormustum asiri dandik.duvara atasim geldi dokunmatigi yuzunden. kullanani sinir hastasi eder bu alet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surpass 8 yıl
Çok özenti bir tasarımı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim