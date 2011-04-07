Mobee Nett Tablet 7 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Android işletim sistemli ve maliyet odaklı tabletlerden biri olan Mobee Nett Tablet 7'i inceledik. Uygun fiyatlı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için bütün detaylar bu videoda.
Bu videomuzda Android işletim sistemli ve maliyet odaklı tabletlerden biri olan Mobee Nett Tablet 7'i inceledik. Uygun fiyatlı tablet arayışı içinde olan kullanıcılar için bütün detaylar bu videoda.
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İncelemenin seri ve yeterli olması çok önemli şayet incelemek için çok tablet var piyasada videodan videoya zaman kaybı olmaması bakımından iyi.
Ayrıca bir önerim var
Fiyat Performans ürünlerine daha çok teşvik ederseniz millet Apple lüksüne kaptırmasın kendini. Binlerce lira verdiler Apple'a ama kullandıklarından değil.
lakin kesinlikle tavsiye etmiyorum.
çok yavaş,
takılıyor animasyonlar, videolarda bazen sorun yalıyor, bir kaç program kurduktan sonra kilitleniyor. her programı kuramıyorsunuz.
çok yetersiz bir sistem.
eğer işe yarayan bir şey isterseniz samsung galaxi tab tavsiyem. bu ürünü alırsanız kullanamayacağınız için çöpe atmak yerine çocuğunuzun eline vermek zorunda kalırsınız. çocuğunuz ancak oyun oynar o da takılmazsa.
benden söylemesi.
paranızı ziyan etmeyin
- leri olan bir ürünün Fiyat/Performans yönünden beğenilmiş olması ,Donanımhaber ve biz tüketiciler açısından vahim bir inceleme olduğudur.
250-300 TL ye satılan bu ürünün neresini beğendiniz?
Sadece fiyatını mı?
400-450 tl arası Atom cpu lu netbook lar var iken biz tüketicilere bu ürünü mü tavsiye ediyorsunuz?
Şimdi dersiniz kendi segmentinde F/P ürünü.Dokunmatiği var,Netbooklar dokunmatik değil derseniz bende size ne kadar pişkin olduğunuzu söylerim.