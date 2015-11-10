Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş

Genel Yayın Yönetmeni
Bilge Adam işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş derslerine başlıyoruz. Bu video serimizde mobil programlamaya nereden başlamak lazım,hangi araçlar nasıl kullanılır ve benzeri bilgileri bulacaksınız
Bilge Adam ve Donanım Haber işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş video serisi başlıyor. Bu seri ile nereden başlamak lazım, hangi araçları kullanmalıyız, bilgi kaynakları neler gibi sorulara cevaplar bulacaksınız.
İlk videomuzda eğitmenimizi tanıyor ve mobil programlamaya girişte bilinmesi gerekenleri konuşuyoruz.
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umarım başkan konularda da dersler olur.
Android cihazlar ios gibi degil çözünürlükleri farklı biri 945*850 biri 720*1280 biri 1920*1280
+1
İnternette tonlarca türkçe ve yabancı içeriklerle doluyken özel bir eğitim şirketinin internet üzerinden ücretsiz sunacağı derslerden fayda beklemek pek mantıklı değil.Ben bu tarz bir firma olsam fragman tadında dersler yaparım iyi reklam olacak türden milleti 6-7 bin liralık derslere çekerim.
Bir hesabı çok kişi kullanmak yasak hocam