Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş

Bilge Adam işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş derslerine başlıyoruz. Bu video serimizde mobil programlamaya nereden başlamak lazım,hangi araçlar nasıl kullanılır ve benzeri bilgileri bulacaksınız

Bilge Adam ve Donanım Haber işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş video serisi başlıyor. Bu seri ile nereden başlamak lazım, hangi araçları kullanmalıyız, bilgi kaynakları neler gibi sorulara cevaplar bulacaksınız.

İlk videomuzda eğitmenimizi tanıyor ve mobil programlamaya girişte bilinmesi gerekenleri konuşuyoruz.