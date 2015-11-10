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Mobil Programlama Dersleri 1 Giriş

3 yıl
37b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bilge Adam işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş derslerine başlıyoruz. Bu video serimizde mobil programlamaya nereden başlamak lazım,hangi araçlar nasıl kullanılır ve benzeri bilgileri bulacaksınız
Bilge Adam ve Donanım Haber işbirliği ile Mobil Programlamaya giriş video serisi başlıyor. Bu seri ile nereden başlamak lazım, hangi araçları kullanmalıyız, bilgi kaynakları neler gibi sorulara cevaplar bulacaksınız.
İlk videomuzda eğitmenimizi tanıyor ve mobil programlamaya girişte bilinmesi gerekenleri konuşuyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
Helal
Yanıtla +18
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javaprof 3 yıl
adamsınız ulan aaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam donanım haber türkiyenin en adam gibi adam sitesidir bu yaptığınız çok büyük bi iş inşallah türkiyeye yazılıma katkısı olu yalnız bu videoları dh youtube kanalına da koymanızı öneriyorum ve standart youtube kanalları gibi işi yarıda bırakmayın java sından xml ine en sonuna kadar öğretmenizi ve haftada en az 2 program yapmanızı umuyorum
adamsınız ulan aaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam donanım haber türkiyenin en adam gibi adam sitesidir bu yaptığınız çok büyük bi iş inşallah t...
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EddyCue 3 yıl
su bilgeadam kadar overrated bir firma yok. sakin gitmeyin.
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24 Avatar Avatar Avatar
tabzana 3 yıl
Son mobilite bolumunde yakinda yayinlanacak demislerdi
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Kefelon 3 yıl
Neden bölümler gelmedi bir açıklama yapılacak mı?
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karanlikmadde 3 yıl
devamını bekliyorduk ama bir hareket yok
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the show must go on 3 yıl
harika
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Det.Harvey Bullock 3 yıl
On numara bir uygulama olmuş, teşekkürler Mesut Bey, takipteyim:))
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DH Misafiri 3 yıl
Bu kadar mobil programcı ihtiyacı varken ve bu ihtiyaç hızla artarken ülkemizin bu ve benzeri çalışmalara ihtiyacı var..inşallah gelişerek devam eder...
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SHADOW 3 yıl
Sonunda beklenen calisma geldi.helal olsun.takipteyim
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combo003 3 yıl
güzel bir çalışmanın ilk başlangıcı olmuş,
umarım başkan konularda da dersler olur.
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ibo83 3 yıl
Aslında ben çok merak ediyorum Android uygulama yapma (.apk) nasıl olur?

Android cihazlar ios gibi degil çözünürlükleri farklı biri 945*850 biri 720*1280 biri 1920*1280
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oktayakgoz 3 yıl
Yorumlara bakilirsa buradakilerin hic birinin yazilim ile alakasi yok. Yazilimcilik ile alakali bir ton cidi kaynak varken buradaki bir videoya "yillardir bekledigim seydi" yada "buna cok ihtiyac vardi" diyenlerin yazilimcilik ile alakalarinin olmadigi cok acik.
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kucuk 3 yıl
Çok komik ya, nativein sağladığının yarısını hybridler sağlayamaz. Siz bir uygulama yazar köşeyi dönerim mantığıyla giderseniz veya burdan öğrenir Mobil platforma uygulama geliştiren bir şirkette iş bulurum diye giderseniz duman olursunuz. Sizden Java, Objective-C, Swift beklerler. Gereksiz.
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Bilgisayar Bağımlısı 3 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Yorumlara bakilirsa buradakilerin hic birinin yazilim ile alakasi yok. Yazilimcilik ile alakali bir ton cidi kaynak varken buradaki bir videoya "yillardir bekledigim seydi" yada "buna cok ihtiyac vardi" diyenlerin yazilimcilik ile alakalarinin olmadigi cok acik.

+1

İnternette tonlarca türkçe ve yabancı içeriklerle doluyken özel bir eğitim şirketinin internet üzerinden ücretsiz sunacağı derslerden fayda beklemek pek mantıklı değil.Ben bu tarz bir firma olsam fragman tadında dersler yaparım iyi reklam olacak türden milleti 6-7 bin liralık derslere çekerim.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Rez evde izlerim bakalım anlatım nasılmış
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DH Misafiri 3 yıl
Bilge adam sömürücü bir kurumdur. Bedavaya çok bişey yapacağını zannetmiyorum. Heryerden öğrenilebilecek basit bilgileri verdikten sonra devamı için bize gelin 30 000 TL gömelim diyecekler.
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Microsoft Specialist 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bilge adam sömürücü bir kurumdur. Bedavaya çok bişey yapacağını zannetmiyorum. Heryerden öğrenilebilecek basit bilgileri verdikten sonra devamı için bize gelin 30 000 TL gömelim diyecekler.

Bir hesabı çok kişi kullanmak yasak hocam
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