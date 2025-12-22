Epic Games'in altıncı ücretsiz oyunu erişime açıldı! 22-23 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Paradise Killer
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Paradise Killer erişime açıldı. Gizem çözmeyi gerektiren bir dedektif oyunu Paradise Killer, en tuhaf dünya kurgularından bazılarına sahip. Oyunda, Cennet adasına çağrılan bir karakterle neyin yanlış gittiğini anlamaya ve sırları cözmeye çalışıyorsunuz.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 23 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: