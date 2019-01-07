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Mobil performans canavarı | Asus StudioBook S

4 ay
7,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yepyeni bir dizüstü bilgisayar ailesi geliştirdi. Serinin ilk temsilcisi olan StudioBook S, hem tasarımı hem de donanımıyla gerçekten merak uyandırıyor. Bakalım ne gibi yenilikler sunacaklar.
Asus uzun bir aradan sonra ilk defa tamamiyle yeni bir dizüstü bilgisayar sınıfı geliştirdiğini söylüyor. Şirketin Studio Book S adını taşıyan bilgisayarı, ultra-ince kasa içerisinde Intel Xeon işlemci ve Nvidia Quadro grafik kartıyla alınabiliyor. İşte bu mobil performans canavarını görme şansım yakaladık, tüm detaylarını da bu videoda anlatttık. 

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DH Misafiri 4 ay
Güç girişinin yeri sorun oluşturur. Daha önce kullandığım bir Asus dizüstünde aynı sorun oluşturmuştu.
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