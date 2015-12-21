Mobilite: 4.5G hız testi, 128GB'lık Note 5, ZTE Blade V6, Galaxy S3'e Android 6.0 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil teknolojilerin nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik 128GB kapasiteli, Galaxy Note 5 seçeneğini, TP-Link'in telefon macerasını ve diğer konuları değerlendiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turkcell'in gerçekleştirdiği 4.5G hız testi, 128GB kapasiteli yeni Galaxy Note 5 seçeneğini, Snapdragon 820'yle ilgili bilgileri, TP-Link'in akıllı telefon macerasını, Galaxy S3'e Android 6.0 gelişmesini ve diğer pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor.
Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?"
https://www.donanimhaber.com/mobilite/haberleri/Qualcomm-Snapdragon-820-hakkinda-her-sey-Ne-yeni-Ne-kadar-hizli-ne-zaman-geliyor.htm
Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar!
https://www.donanimhaber.com/islemci/haberleri/Snapdragon-820yi-test-ettik-iste-tum-detaylar-ve-sonuclar.htm
Turkcell'in 4,5G hız testine katıldık. İşte detaylar:
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Turkcellin-45G-hiz-testine-katildik-iste-tum-detaylar.htm
ZTE Blade V6 Türkiye'de satışa sunuldu
TP Link, akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu oldu
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/TP-Link-akilli-telefon-pazarinin-yeni-oyuncusu-oldu.htm
Xiaomi Mi 5 bir kez daha sızıntı kurbanı oldu
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Xiaomi-Mi5-bir-kez-daha-sizinti-kurbani-oldu.htm
Snapdragon 600 serisinde isim değişikliği
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Snapdragon-600-serisinde-isim-degisikligi.htm
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https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Asus-ZenFone-3-parmak-izi-okuyucu-trendine-katilabilir.htm
Samsung Galaxy S7 Micro SD kart desteğine sahip olacak
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonlari/haberleri/Samsung-Galaxy-S7-MicroSD-kart-destegine-sahip-olacak.htm
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https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Samsung-yeni-SD-ve-microSD-kartlarini-lanse-etti.htm
Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi
https://www.donanimhaber.com/cep-telefonu-diger/haberleri/Sonyden-akilli-telefonlar-icin-yeni-batarya-teknolojisi.htm
HTC One X9 çalışır halde görüntülendi
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Nezle nedeniyle evde yatıyorum bu programı da 10 defa kesmek zorunda kaldık zira hem konuşmakta hem de nefes almakta zorluk çektiğim için durmam gerekti.
Montajı Erdi yaptı, kesmeler çok olunca atlamış bir kısmını :)
Gün içinde düzeltir.
Sevgiler,
Mesut Çevik