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Mobilite: 4.5G hız testi, 128GB'lık Note 5, ZTE Blade V6, Galaxy S3'e Android 6.0 ve dahası...

3 yıl
43b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil teknolojilerin nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik 128GB kapasiteli, Galaxy Note 5 seçeneğini, TP-Link'in telefon macerasını ve diğer konuları değerlendiriyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turkcell'in gerçekleştirdiği 4.5G hız testi, 128GB kapasiteli yeni Galaxy Note 5 seçeneğini, Snapdragon 820'yle ilgili bilgileri, TP-Link'in akıllı telefon macerasını, Galaxy S3'e Android 6.0 gelişmesini ve diğer pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor.
 
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Karayell 3 yıl en beğenilen
Selamlar, 8.dk 23.sn'de montaj, 30.dk 26.sn'de sümkürme hatası var, Bilgilerinize


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Karayell 3 yıl en beğenilen
Selamlar, 8.dk 23.sn'de montaj, 30.dk 26.sn'de sümkürme hatası var, Bilgilerinize


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Speed-Step 3 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Nezle nedeniyle evde yatıyorum bu programı da 10 defa kesmek zorunda kaldık zira hem konuşmakta hem de nefes almakta zorluk çektiğim için durmam gerekti.

Montajı Erdi yaptı, kesmeler çok olunca atlamış bir kısmını :)

Gün içinde düzeltir.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Nezle nedeniyle evde yatıyorum bu programı da 10 defa kesmek zorunda kaldık zira hem konuşmakta hem de nefes almakta zorluk çektiğ...
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awolfinsky 3 yıl
8 ve 30. dakikalarda ki montaj hataları çok iyi.Özellikle mesut reyizin htc telefonunu anlatırken sümkürmesi cuk oturmuş

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kojiro 3 yıl
Erdi abinin montaj hatalarını gördükten sonra Mesut abi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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seylem 3 yıl
Şehir merkezindeki cok aktif bir noktada gectim 4.5 yi 2g yi alamıyoruz turkcell den ,yani telefon ile konusamıyoruz!
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kuntuzebani 3 yıl
Giriş müziği güzelmiş...
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut abi seni düzelteyim istedim. Şuan amerikadayım 2 ay önce california dan t mobile hat aldım. Konusma mesaj ve sınırsız 4g lte kullanıyorum aylık 80 dolar. Bir ayda 65 gb internet kullanmısım. Sadece telefondan. Bu ay bir abimize aynısını almaya gittik 95 dolara cıkmıs fiyatı.south caroline deyiz.belki eyaletten fark ediyodur. Tabi hıza gelirsek ben 9 megabit üstü bir hız görmedim şuanda.belki iphone 5s daha yüksek hızı desteklemiyodur bilmiyorum. Ama hız yeterli bana. Video va hersey izleyebiliyorum.dün öğrendim. Amerikada metropcs diye bir firma varmıs.internet sitesinden baktım suan t mobilde kullandığım aynı paket 60 dolar olursa ona gecicem.bu metropcs t mobile nin alt yapısını kullanıyormus. Yarın gidip ogrenicem.öğrenince haber vericem.
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assasin34 3 yıl
galaxy s7'de iphone gibi arayüz olacakmış..oyy döneyim de birazda şu tarafıma doğru doğru olsun:)
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dranas 3 yıl
Bence snapdragon 652 de ki cortex a53 lerin saat hızı düşük. 1.4 olsaydı daha iyi olurdu. bunun haricinde ZTE bu politikayla türkiye de tutunamaz. ayrıca 4.5 g de vatandaşı büyük kazıklar bekliyor bence.
Çekim hatalarına gelirsek. bence son derece samimi olmuş. resmiyet beni sıkıyor editörlerin samimi hallerini görmek güzeldi.
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tugares 3 yıl
Öncelikle Geçmiş olsun Mesut Abi. 4.5G bağlantı hızı hususunda nacizane bir eleştirim olacak. Abi 3G dahil henüz çoğu yerde gereken performans ile çalışmıyor. 4.5G de amaç ne anlam veremiyorum. Umarım alt yapısı düzgün bir sistem ile karşılaşırız zira insanların evlerinde dâhi telefonunun çekmesi için oda değiştirdiği yerler var. Bence 4.5G yerine her yerde yüksek çekim gücüne sahip 3G yada 3.5G çok daha mâkûl olacaktır. Yüksek gitar düşük kalitede hizmeti sanırım kimse arzu etmiyordur. saygılar.
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FIRAT_G_ 3 yıl
Geçmiş olsun Mesut Kardeş.
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Speed-Step 3 yıl FIRAT_G_
FIRAT_G_

Geçmiş olsun Mesut Kardeş.

Allah razı olsun.
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gsfanatik 3 yıl
Aslında kurgu hatalarıyla çok daha samimi olmuş, böyle devam edilirse desteklerim :)
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MajestiC 3 yıl
Kurgucu lazımsa görüşebiliriz
1,5 sezon yüksek reytingli dizi editörlüğü yaptım.
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arakzid 3 yıl
bu ne abi? işinizden bıktınız sıkıldınız falan mı? hatasız kul olmazda buda hata değil kusura bakmayın, 1 defa bile kontrol etmemişsiniz belli. 1 defa izleseniz herşey kabak gibi ortada zaten.
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