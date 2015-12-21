Mobilite: 4.5G hız testi, 128GB'lık Note 5, ZTE Blade V6, Galaxy S3'e Android 6.0 ve dahası...

Mobil teknolojilerin nabzını tutan Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik 128GB kapasiteli, Galaxy Note 5 seçeneğini, TP-Link'in telefon macerasını ve diğer konuları değerlendiriyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Turkcell'in gerçekleştirdiği 4.5G hız testi, 128GB kapasiteli yeni Galaxy Note 5 seçeneğini, Snapdragon 820'yle ilgili bilgileri, TP-Link'in akıllı telefon macerasını, Galaxy S3'e Android 6.0 gelişmesini ve diğer pek çok konuyu sizler için değerlendiriyor.

Qualcomm Snapdragon 820 hakkında her şey "Ne yeni? Ne kadar hızlı? ne zaman geliyor?"

Snapdragon 820'yi test ettik: İşte tüm detaylar ve sonuçlar!

Turkcell'in 4,5G hız testine katıldık. İşte detaylar:

ZTE Blade V6 Türkiye'de satışa sunuldu

TP Link, akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu oldu

Xiaomi Mi 5 bir kez daha sızıntı kurbanı oldu

Snapdragon 600 serisinde isim değişikliği

Asus Zenfone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir

Samsung Galaxy S7 Micro SD kart desteğine sahip olacak

Samsung yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti

Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi

HTC One X9 çalışır halde görüntülendi