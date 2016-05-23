Mobilite: Asus ZenFone 3, Motorola G4 Plus, OnePlus 3, Google I/O 2016 ve dahası...

Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık değerlendirme programımız Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu. Google I/O 2016'da tanıtılan yeniliklerden Asus ZenFone 3'e kadar gelişmeler Mobilite'de.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Google I/O 2016 etkinliği ve orada tanıtılan yenilikler olmak üzere Asus ZenFone 3, Motorola G4 ve G4 Plus ile birlikte OnePlus 3 gibi haftanın öne çıkan mobil gelişmelerini değerlendiriyorlar.

Gündem başlıklarından bazıları şu şekilde;

* Android Auto tarafındaki yenilikler

- Sony Xperia XA Ultra: Neredeyse çerçevesiz ekran kenarları ve OIS'li ön kamera.

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- Google I/O 2016;* Daydream ile Android VR dönemi* Android N'deki yenilikler - Vulkan desteği* Akıllı mesajlaşma uygulaması Allo ve Duo* Akıllı saatler için Android Wear 2.0* Android uygulamaları, Chrome OS işletim sisteminde,- Asus ZenFone 3 hakkında son bilgiler: Snapdragon 820 ve dahası...- Motorola G4 ve G4 Plus mercek altında: Özellikle G4 Plus'ın ön kamerası.- OnePlus 3 ortaya çıktı, detaylarını yorumluyoruz.