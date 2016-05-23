Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite: Asus ZenFone 3, Motorola G4 Plus, OnePlus 3, Google I/O 2016 ve dahası...

3 yıl
55,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık değerlendirme programımız Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu. Google I/O 2016'da tanıtılan yeniliklerden Asus ZenFone 3'e kadar gelişmeler Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Google I/O 2016 etkinliği ve orada tanıtılan yenilikler olmak üzere Asus ZenFone 3, Motorola G4 ve G4 Plus ile birlikte OnePlus 3 gibi haftanın öne çıkan mobil gelişmelerini değerlendiriyorlar.
Gündem başlıklarından bazıları şu şekilde;
- Google I/O 2016;
* Daydream ile Android VR dönemi
* Android N'deki yenilikler - Vulkan desteği
* Akıllı mesajlaşma uygulaması Allo ve Duo
* Akıllı saatler için Android Wear 2.0
* Android uygulamaları, Chrome OS işletim sisteminde,
* Android Auto tarafındaki yenilikler
- Asus ZenFone 3 hakkında son bilgiler: Snapdragon 820 ve dahası...
- Motorola G4 ve G4 Plus mercek altında: Özellikle G4 Plus'ın ön kamerası.
- OnePlus 3 ortaya çıktı, detaylarını yorumluyoruz.
- Sony Xperia XA Ultra: Neredeyse çerçevesiz ekran kenarları ve OIS'li ön kamera.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tugares 3 yıl en beğenilen hasan.sonus
hasan.sonus

Şu an Xperia X modeli Media Markt Hollanda mağazasında 600 euro fiyatla satılmakta. S7 ve G5 ise 700 euro. Büyük ihtimal X Performance da 700 euro olucak. Türkiye fiyatları ise Xperia X 2200-2300 lira, X Performance ise 2800 lira olucak. Boşuna düşük fiyat beklemeyin. XA ise 1100, XA Ultra da 1500 olucak.

Hocam o kadar net konuşmuşsun ki, okurken bi an Sony Türkiye Pazarlama Müdürü yazmış herhalde dedim.
hasan.sonusŞu an Xperia X modeli Media Markt Hollanda mağazasında 600 euro fiyatla satılmakta. S7 ve G5 ise 700 euro. Büyük ihtimal X P...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Speed-Step 3 yıl Maxıs
Maxıs

Videonun sonlarına doğru Mesut un Erdiye gizli emir kipi içeren bir konuşma yapması hiç hoş degildi zira kendisi işini düzgün yapan ve kullanıcıların istekerini analiz edip bu dogrultuda iş planını yapan biri bu bağlamda bunlar birisinin istemesiyle olan şeyler degil , kişinin kendi istegi ile olan şeyler.


Not : Umarım yanlış anlaşılmadır , her ne kadar doğal görüntüsü bu olsa da bu amaçla söylenmemiştir.

Ne emiri arkadaşım yapmayın lütfen :) Açın bir de kötü düşünmeden izleyin bakalım görüntü ne alemde.
MaxısVideonun sonlarına doğru Mesut un Erdiye gizli emir kipi içeren bir konuşma yapması hiç hoş degildi zira kendisi işini düzgün yapan...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasan.sonus 3 yıl tugares
tugares
hasan.sonus

Şu an Xperia X modeli Media Markt Hollanda mağazasında 600 euro fiyatla satılmakta. S7 ve G5 ise 700 euro. Büyük ihtimal X Performance da 700 euro olucak. Türkiye fiyatları ise Xperia X 2200-2300 lira, X Performance ise 2800 lira olucak. Boşuna düşük fiyat beklemeyin. XA ise 1100, XA Ultra da 1500 olucak.

Hocam o kadar net konuşmuşsun ki, okurken bi an Sony Türkiye Pazarlama Müdürü yazmış herhalde dedim.


Hayatım akıllı telefon olduğundan bu kadar net konuşuyorum. En fazla 100 lira oynar o fiyatlar.

Bu arada keşke olabilsem, hayattaki tek isteğim Sony de mühendis veya üst düzey biri olmak. Ailemden sonra kız arkadaşımdan önce geliyo SONY
tugareshasan.sonusŞu an Xperia X modeli Media Markt Hollanda mağazasında 600 euro fiyatla satılmakta. S7 ve G5 i...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ctunc66 3 yıl
UYARI: Sevdiğimiz bir program yapıyorsunuz ama şu videoları niye youtube a yüklemiyorsunuz. Tabletten sitenize girip izlemek çin işkencesi. Rica ediyorum yükleyin videoları.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nowhere.Man 3 yıl
Video acilmiyor
Duzeltiğinizde alintilarsaniz sevirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
belez 3 yıl
GALAXY S7 -----LG G5 KARŞILAŞTIRMA VİDEOSU BEKLİYORUZ.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Masadaki notebooklar degismis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mir emir 3 yıl
hacı tp link ürünlerini kurumlarını felanda anlatın bu menzil genişletici cihazların gerçekde düşük sinyali güçlü hale getiriyormu ürünlerinide tanıtın bari tplink in
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Gencler 25 dakika az oldu biraz. Baska ivir zivir seylerden bile haber yapsaniz izleriz sikinti yok. Hic merak etmediğim mevzular olsa bile izliyorum. Hadi hayirli isler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mskblt 3 yıl
Nerdeyse Ramazan boyunca seferisiniz o zaman abi :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 3 yıl
Vulkan karşısında apple'ın Metal uygulama geliştirme arayüzü var. Swift sadece nesne yönelimli bir programlama dili.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SONEKTRA 3 yıl
Erdi abi keşke bu kadar hızlı anlatmasan hemen BİTTİ :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mir emir 3 yıl
prokram biter bitmez bari yetişdirebildinizmi paşanın kellesini ya arkadaş paşanın da sizden kelle siparişimi vardı bune hızlı konuşmak harfler kelimeleri ışık hızına çıkartma yarışındamısınız az sakin relax olun sakin sakin sunun anlatın bıdı bıdı bıdı bi yavaş bi sakiin sindire sindire anlatın ne anlatacaksanız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
34:19
Mobilite: iPhone X ve Huawei Mate 10 Lite Türkiye'de
11,5b izlenme · 2 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
46:32
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi ve detaylar l Mobilite yeni bölüm
10,3b izlenme · 1 yıl
00:00
Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatması l Mobilite
11,8b izlenme · 1 yıl
30:01
Mobilite: Xiaomi'nin yeni güzeli Redmi Note 5 Pro
20b izlenme · 1 yıl
47:45
LG G7 nasıl görünecek? l Mobilite
8,1b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
40:20
Xiaomi Mi7, 8GB RAM ile geliyor l Mobilite Yeni Bölüm
13,7b izlenme · 1 yıl
54:20
Mobilite: Sharp'ın dikkat çeken yeni telefonu
15,2b izlenme · 2 yıl
34:56
Mobilite: iPhone X'un Türkiye çıkış tarihi ve dahası...
11,5b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
42:12
Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...
14,7b izlenme · 2 yıl
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
35:32
Mobilite: OnePlus 5T ve dahası...
13,9b izlenme · 2 yıl
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
38:00
Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm
15,1b izlenme · 1 yıl
39:28
Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite
12,6b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim