Mobilite: Asus ZenFone 3, Motorola G4 Plus, OnePlus 3, Google I/O 2016 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil dünyanın nabzını tutan haftalık değerlendirme programımız Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu. Google I/O 2016'da tanıtılan yeniliklerden Asus ZenFone 3'e kadar gelişmeler Mobilite'de.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Google I/O 2016 etkinliği ve orada tanıtılan yenilikler olmak üzere Asus ZenFone 3, Motorola G4 ve G4 Plus ile birlikte OnePlus 3 gibi haftanın öne çıkan mobil gelişmelerini değerlendiriyorlar.
Gündem başlıklarından bazıları şu şekilde;- Google I/O 2016;
* Daydream ile Android VR dönemi
* Android N'deki yenilikler - Vulkan desteği
* Akıllı mesajlaşma uygulaması Allo ve Duo
* Akıllı saatler için Android Wear 2.0
* Android uygulamaları, Chrome OS işletim sisteminde,
* Android Auto tarafındaki yenilikler- Asus ZenFone 3 hakkında son bilgiler: Snapdragon 820 ve dahası...
- Motorola G4 ve G4 Plus mercek altında: Özellikle G4 Plus'ın ön kamerası.
- OnePlus 3 ortaya çıktı, detaylarını yorumluyoruz.
- Sony Xperia XA Ultra: Neredeyse çerçevesiz ekran kenarları ve OIS'li ön kamera.
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Hocam o kadar net konuşmuşsun ki, okurken bi an Sony Türkiye Pazarlama Müdürü yazmış herhalde dedim.
Ne emiri arkadaşım yapmayın lütfen :) Açın bir de kötü düşünmeden izleyin bakalım görüntü ne alemde.
Hayatım akıllı telefon olduğundan bu kadar net konuşuyorum. En fazla 100 lira oynar o fiyatlar.
Bu arada keşke olabilsem, hayattaki tek isteğim Sony de mühendis veya üst düzey biri olmak. Ailemden sonra kız arkadaşımdan önce geliyo SONY