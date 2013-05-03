Mobilite: D. Ferrer'in Galaxy S4 sevgisi, Lumia 920 için 12x optik yakınlaştırma, LG Optimus GK, Toshiba Portege z10t Ultrabook, Snapdragon 800 üretime başlıyor!

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Ünlü tenisçi D. Ferrer'in Galaxy S4 twiti ortalığı karıştırdı, Nokia Lumia 920 için 12x yakınlaştırma yapan, kamera aksesuarı, Toshiba'nın ayrılabilir Ultrabook'u Portege z10t, LG'nin Güney Kore için yeni telefonu Optimus GK, Galaxy S4 16GB 'lık modelde 9GB kullanılabilir alan ve dahası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yorumları ile karşınızda!

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