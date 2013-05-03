Mobilite: D. Ferrer'in Galaxy S4 sevgisi, Lumia 920 için 12x optik yakınlaştırma, LG Optimus GK, Toshiba Portege z10t Ultrabook, Snapdragon 800 üretime başlıyor!

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Ünlü tenisçi D. Ferrer'in Galaxy S4 twiti ortalığı karıştırdı, Nokia Lumia 920 için 12x yakınlaştırma yapan, kamera aksesuarı, Toshiba'nın ayrılabilir Ultrabook'u Portege z10t, LG'nin Güney Kore için yeni telefonu Optimus GK, Galaxy S4 16GB 'lık modelde 9GB kullanılabilir alan ve dahası Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yorumları ile karşınızda!
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1. Android isletim sistemli Marka Telefon hic kulanmadim fakat bir cogu neden güncelenmiyor kullanicilarin sürekli bahsetigi bir sey ?
2. Android mobil cihalzlara Isletim sistemi oldugundan bir cok firma ve marka bu isletim sistemini kullaniyor, ancak Cihaz+IOS Mobil islemcili Apple ürünleri ile neden kiyaslaniyor. ve bu durum neden sürüm farki olarak degilde genel olarak yansitiliyor ? ( habrleri sizler kaynaklardan bulup yayinliyorsunuz farkindayim ama kafami kurcaliyor bu durum )
3. Deginmek istedigim bir diyer nokta Google sonucda kendi markasini tasiyan cihaz cikartmamasi yani bunun sonucunda sürüm farki ve Cihaz farki olmasinin nedeni ?
( klavyem almanca kusuruma bakmayin.)
Tesekürler !!
Bu kadar konunun arasında çoook önemli bir konuya parmak basmışsın seni tebrik ederim. Tabi sıkıntının sende olmadığını Erdi ile Ender'in mikrofonların bakınca anlarsın. Erdi bey'in mikrofonu olması gibi ama Ender bey'in mikrofon sana bakıyor...
Programınız çok güzel her bölümü beğeniyle izliyorum. Emeğinize sağlık. Erdi abi her zamanki gibi döktürüyor :) Ancak ufak bir eleştirim var.
Piyasaya yeni gelecek win8 tabletlerden bahsedebilirdiniz. Özellikle Acer'in bir atağı var son zamanlarda. Tabletler ve ultrabooklar ile ilgili daha çok haber var piyasada. Yani konuşuyorsunuz ancak yeterli değil genellikle cep telefonları odağınız oluyor galiba. Kolay Gelsin.
Ender bey bir dahaki video da mikrofonu ağzınıza biraz daha yakın takarsanız daha iyi ses alırız diye düşünüyorum. Yaptığınız programlar için sonsuz teşekkürler.
normal kullanıcı için 16gb lık versiyon yeter diye düşünüyorum.
yıllarca 8gb galaxys kullandım. media dosyaları sd karta .