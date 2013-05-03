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Mobilite: D. Ferrer'in Galaxy S4 sevgisi, Lumia 920 için 12x optik yakınlaştırma, LG Optimus GK, Toshiba Portege z10t Ultrabook, Snapdragon 800 üretime başlıyor!

6 yıl
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Ünlü tenisçi D. Ferrer'in Galaxy S4 twiti ortalığı karıştırdı, Nokia Lumia 920 için 12x yakınlaştırma yapan, kamera aksesuarı,  Toshiba'nın ayrılabilir Ultrabook'u Portege z10t, LG'nin Güney Kore için yeni telefonu Optimus GK, Galaxy S4 16GB 'lık modelde 9GB kullanılabilir alan ve dahası Erdi Özüağ   ve Ender Yıldız yorumları ile karşınızda!
 

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muaz1 6 yıl en beğenilen
detaylı bir S4 ve ONE karşılaştırması bekliyoruz
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erci501 6 yıl
1 video izleyebilmek için 3 çeşit reklam izledik
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
Bilmiyorum sırf bende mi oluyor yada benim mi tuhafıma gidiyor ama Ender bey'in mikrofonundan mıdır nedir sesi çok az çıkıyor.. sürekli hoparlörün sesini yükseltmek haliyle Erdi bey konuşunca da alçaltmak zorunda kalıyorum konuşulanları iyi duyabilmek için..
Bilmiyorum sırf bende mi oluyor yada benim mi tuhafıma gidiyor ama Ender bey'in mikrofonundan mıdır nedir sesi çok az çıkıyor.. sürekli hoparlörün sesini yüksel...
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LadyLola 6 yıl
Detaylı bir Nokia Lumia 720 incelemesi istiyoruz :)
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
casperin katkılarıyla :D
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eofdred 6 yıl
rom boyutu uygulamaların nereye kaydedilebildiği vs s4le igili son haberdeki gibi aynı konuları windowws phone iphone ve androidlerde bir karşılaştırsanız çok faydalı olacaktır.
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digimon52 6 yıl
Sayin Ender Ve Erdi bey Sorularimi yanitlarsaniz cok memnun olacagim progrmainiz sonunda bahsetiginiz gibi.


1. Android isletim sistemli Marka Telefon hic kulanmadim fakat bir cogu neden güncelenmiyor kullanicilarin sürekli bahsetigi bir sey ?

2. Android mobil cihalzlara Isletim sistemi oldugundan bir cok firma ve marka bu isletim sistemini kullaniyor, ancak Cihaz+IOS Mobil islemcili Apple ürünleri ile neden kiyaslaniyor. ve bu durum neden sürüm farki olarak degilde genel olarak yansitiliyor ? ( habrleri sizler kaynaklardan bulup yayinliyorsunuz farkindayim ama kafami kurcaliyor bu durum )

3. Deginmek istedigim bir diyer nokta Google sonucda kendi markasini tasiyan cihaz cikartmamasi yani bunun sonucunda sürüm farki ve Cihaz farki olmasinin nedeni ?

( klavyem almanca kusuruma bakmayin.)

Tesekürler !!

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mlhkhy 6 yıl
dokuzcanlicanavar
Bilmiyorum sırf bende mi oluyor yada benim mi tuhafıma gidiyor ama Ender beyin mikrofonundan mıdır nedir sesi çok az çıkıyor.. sürekli hoparlörün sesini yükseltmek haliyle Erdi bey konuşunca da alçaltmak zorunda kalıyorum konuşulanları iyi duyabilmek için..

Bu kadar konunun arasında çoook önemli bir konuya parmak basmışsın seni tebrik ederim. Tabi sıkıntının sende olmadığını Erdi ile Ender'in mikrofonların bakınca anlarsın. Erdi bey'in mikrofonu olması gibi ama Ender bey'in mikrofon sana bakıyor...
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Binary_ 6 yıl
Izlerim.
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DH Misafiri 6 yıl
Merhabalar; Sony xperia ion kullanıcısıyım telefon 2012 yılının sony nin amiral gemisi diye konumlanmıştı. Bugüne baktığımızda telefon hala android 4.0 işletim sistemini kullanıyor ve güncelleme gelmedi. Xperia S,P,U,ACRO,İON gbi modellerden sacede Xperia P ye geçtiğimiz haftada geldi ve sony mayıs sonu S , ion , acro vs cihazlara güncelleme geleceğini söyledi. Bu durum beni baya rahatsız etti. Başka cihazlar ocak subat aylarında Jelybean ile buluşmuşken sony nin bu kadar geri kalması beni üzdü. Sony cihaz düşünen arkadaşlar varsa yazılım güncelleme konusunda Sony den birşey beklemesin benden söylemesi ;) yorumumu gelecek hafta yayınlarsanız sevinirim ve ya herhangi bir bilgi varsa elinizde sony i güncelleme konusunda zorlayacak şekilde konuşma yapabilirsiniz ;) bizim açımızdan iyi olur. Teşekkürler ;)
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free4200 6 yıl
Merhaba,
Programınız çok güzel her bölümü beğeniyle izliyorum. Emeğinize sağlık. Erdi abi her zamanki gibi döktürüyor :) Ancak ufak bir eleştirim var.
Piyasaya yeni gelecek win8 tabletlerden bahsedebilirdiniz. Özellikle Acer'in bir atağı var son zamanlarda. Tabletler ve ultrabooklar ile ilgili daha çok haber var piyasada. Yani konuşuyorsunuz ancak yeterli değil genellikle cep telefonları odağınız oluyor galiba. Kolay Gelsin.
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musa_unsal2005 6 yıl
enderc
Merhabalar, Videoda ses mevcut, ses alamayan arkadaşların ctrl+f5 ile sayfayı yenilemeleri yeterli olacaktır. Teşekkürler

Ender bey bir dahaki video da mikrofonu ağzınıza biraz daha yakın takarsanız daha iyi ses alırız diye düşünüyorum. Yaptığınız programlar için sonsuz teşekkürler.
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Alfred James Pacino 6 yıl
s4 incelemesi ne durumda ? Alıntı istiyorum bu mesaja lütfen
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bytradm 6 yıl
teşekkürler. s3te kull. bellek 10.5gb bana rahat yeter.
normal kullanıcı için 16gb lık versiyon yeter diye düşünüyorum.
yıllarca 8gb galaxys kullandım. media dosyaları sd karta .
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