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Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası...

6 yıl
6,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yılın son Mobilite programı 2013'e dopdolu içeriği ile merhaba diyor. Full HD telefonlar, iPad 5'ten haberler, Asus PadFone 2'ye ucuz alternatif, Apple ve Samsung'un işlemci üretim rekabeti, otomobil teknolojileri, Arhocs'dan yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Android tablet ve çok daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ (twitter: fx57) ve Ender YILDIZ'ın (twitter: enderyldz) sunumu ile Mobilite'de...
 

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fx57 6 yıl en beğenilen SystemApps
SystemApps

fx57






düşünceleri eleştirmek suçsa buyrun...eleştiridğim şeyler düşüncelerden ibaret.şahsiyetinize asla bir şey söylemedim haddim de değil.

Merhaba,

Forum çatısı altında eleştrinin ne kadar rahat yapılabildiğini siz zaten attığınız mesajlar itibariyle yakinen biliyorsunuz.

Ancak ilgili mesajınızın son paragrafındaki "utanmadan" vb. tarzında ifadeleriniz maksadını aşmıştır.

İyi forumlar dilerim.
SystemAppsfx57düşünceleri eleştirmek suçsa buyrun...eleştiridğim şeyler d...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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RX 480 6 yıl
Uzun mesaj yazmayın abi.Eminim herkes üşeniyor okumaya.Ama emeğe saygı diyip geçiyorum
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dockhanger 6 yıl
hersey cok güzel ancak video acılmalarda problem olusuyor program cok güzel anlatımlar süper donanımhaberi anasayfam yaptım o derece
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aSYlum 6 yıl
Erdi Bey ile Ender Bey'in yorumlarının yarısını alıp farklı noktalara çekerek gerilim yaratmak kimseye yaramaz kanaatindeyim. Ipad'in değeri düşmez denmiş ama yeni çıkan ürün apple'ın fiyatlama stratejisine göre yüksek limitten çıkıp(600 USD civarıydı sanırım), eskisi bir alt fiyaat kategorisine alındığına göre (ki alınıyor) demek ki ürünün fiyatı düşüyormuş. Teknolojik gelişme tamam önemli, her yeni apple ürünü eskisine bir artı katıyor doğru, fakat burada Erdi ve Ender Bey'in bahsettiği nokta yılda bir yenisi sabit bir fiyattan çıkan ürünü, insanlar 1 yıl en son modeli kullanma karşılığı eskisinden 200 USD veriyorum mantığı ile aldıktan 2 ay sonra yeni modeli çıkarıp insanların aldığı ürünün fiyatını bir anda kırarsan müşteriyi küstürürsün. Ayrıca Samsung'un yada lg'nin her kategoride 2-3 ürünü bulunması ile apple'ın stratejisinin benzerliği yok. Derseniz ki apple hata yaptığını anladı, samsung'un stratejisine dönüyor, o zaman demezler mi hani düşük fiyatlı ürün kategorisindeki ürün nerde? Apple düşük fiyat kategorisini hiçbir zaman daha düşük konfigürasyonda ürün olarak görmedi (halen de görmüyor). Sadece bir sene önce çıkan ürünün fiyatını kırarak ucuzunu isteyen de eskisini alsın yorumunu yaptı. E peki sizin 2 ay önce aldığınız ürün hemen düşük fiyat kategorisine düşerse ne olur? Premium diye aldığnız ve premium fiyatı ödediğiniz ürünün beklenenden çok daha önce alt sınıf kategorisine düşüp fiyatının yarıya düştüğünü hayal etsenize. Hiç mi kızmazsınız o ürünü üreten firmaya?
Burada tabi ki yorumların bazıları android fanatikliği, bazıları da apple fanatikliği vs. fakat ben Erdi ya da Ender Bey'in herhangi bir marka fanzinliği ya da düşmanlığı yaptığını sanmıyorum. Lütfen yorumlarını biraz daha dikkatli ve sonuna kadar dinleyelim.
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balcis 6 yıl
şimdi apple'ın ürün döngü ve fiyat istikrarı zaten malumunuz, nbedense burada senede 3-4 telefon çıkarna özellikle her segmentte 2-3 ürünüm bulunsun diyen samsung yerine bir kere döngüsünü sekteye uğrattı diye apple eleştiriliyorsa sormak istiyorum.
apple'ın bunu huy edinmesi veya bir seferlik olması bir yana, yeni bir ipad beklenilen tarihten erken çıktı diye eğer yazılım desteği süresi değişmediyse benim ipad'imin değeri ne minvalde düşüyor? bana yok efendim firmanın kazandığı toplam para yok teknoloji beklentisi falan diye gelmeyin. yeni ipad çıkınca ne benim ipad'ım yavaşladı ne ekran çözünürlüğü düştü ne yazılım desteği azaldı.
herkesin gözünün önündekini söyleyelim moderasyon-editör yorumunun çok beğeni toplamasının sebebi apple'ı eleştiriyor olmasıdır.
farazi konuşuyorum bugün bir editör çıksa "yea iphone da zaten olmaz lsun ya bilmemne gibi telefon" desin 50 tane artı yorum alır. bunun adı android fanatikliğidir, fanatizm alt kitleye hitap edebilir ama editöre yakışmaz. kitlenin artı oyları da moderasyon yorumunu haklı falan yapmaz, sadece hangi "taraf"ta ne sayıda kullanıcı olduğunu gösterir.
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balcis 6 yıl
bluebest
IPadi farklı farklı pişirip tüketicinin önüne koymak aç gözlülükten başka bir şey değildir, üstelik daha önce bu ürünü alanlara karşı saygısızlıktır. Mesela bir iPhone 5 apple fanlarına hakarettir bence! Güzel video için teşekkürler zevkle izledim.

ya birader saçma sapan konuşmayın, senede 3-4 tane samsung telefon çıkar kimse gık demez, apple belki de ilk defa yıllık döngüye giriş çıkış birimini standartlaştırmak adına ekstra bir ipad çıkardı sanki dünya yıkıldı.
iphone 4 de 4s de nedir ne değildir biliyorum, iphone 5 bir yıllık güncellemeye göre içi dışı gayet güzel ve gelişmiş olarak geldi. nesi hakaret bunun, ne saçma konuşuyorsunuz yahu?
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Denorath 6 yıl
Çok güzel bir program olmuş, başarılarınızın devamını dilerim.
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mako3e 6 yıl
video için teşekkürler.
DH bu konuda diğer sitelere gerçekten fark atıyor...
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Solid State Disk 6 yıl
Anasayfaya girdiğimde yaptığım ilk şey, bu programın tanıtım resminin bulunduğu çerçeveyi adblok ile kapatmak oldu.. Programı da izlemekten vaz geçtim.
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mehmetfahriguven 6 yıl
videolarda bir kaç haftadır problm var. mac kullanıyorum.
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erhanacars 6 yıl
siz hiç bir kanaldan program teklifi almıyormusunuz? hayret doğrusu..başarılarınızın devamını dilerim..
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TearsForFears 6 yıl
Bütün videoyu izledim kaçırdım galiba Video başlata tıklamadan ekranda çıkan kız kaçıncı dakika çıkıyor acaba?
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viper17 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Bütün videoyu izledim kaçırdım galiba Video başlata tıklamadan ekranda çıkan kız kaçındı dakika çıkıyor acaba?




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