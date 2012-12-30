Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yılın son Mobilite programı 2013'e dopdolu içeriği ile merhaba diyor. Full HD telefonlar, iPad 5'ten haberler, Asus PadFone 2'ye ucuz alternatif, Apple ve Samsung'un işlemci üretim rekabeti, otomobil teknolojileri, Arhocs'dan yüksek çözünürlüklü ekranı ile dikkat çeken Android tablet ve çok daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ (twitter: fx57) ve Ender YILDIZ'ın (twitter: enderyldz) sunumu ile Mobilite'de...
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Merhaba,
Forum çatısı altında eleştrinin ne kadar rahat yapılabildiğini siz zaten attığınız mesajlar itibariyle yakinen biliyorsunuz.
Ancak ilgili mesajınızın son paragrafındaki "utanmadan" vb. tarzında ifadeleriniz maksadını aşmıştır.
İyi forumlar dilerim.