Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası...

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Samsung'un merakla beklenen Galaxy S IV'ünü değerlendiriyoruz. Sony'den orta segmente yeni Xperia telefonlar, Apple-TSMC ilişkisi, Android devam eden yükselişi, akıllı cihazlarda 4K video kaydı, Volvo araçlarda Android sistemleri ve dahası Mobilitenin yeni bölümünde Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ'ın (Twitter: @enderyldz) yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
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Engadget, Pocketnow, Phonedog ve bunun gibi bir sürü teknoloji haber siteleri videolarını youtube üzerinden yayınlıyor. Siz neden hala kendi sunucularınız üzerinden vermeye çalışıyorsunuz bunu merak ediyorum. Çünkü HD videoları sizin sunucularınızın canı ne zaman isterse o zaman izleyebiliyorum. Lütfen bu yazdıklarımı yanlış yorumlamayın.
Yüzde 1 milyon katılıyorum.
Hem Donanım Haber sitesinin reklamı olmuş olur. DonanımHaber'i bilmeyen biri YouTube'a Samsung Galaxy S4 yazar, DonanımHaberin incelemesi çıkar karşısına. Vaybe Türkçe tanıtım der hemen izler, Mesut abiyle Erdi abiyi görür. Mesut Abinin samimiliğini, Erdi abinin bilgisini, Ender hocamın karizmasını görür, siteyi araştırır. Böylece reklam olur. Daha ne olsun...
sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde takilmalar gordum. bunun yaninda yeni uygulama olan S Health uygulamasi bile cok gec tepki verip aciliyor. sizde bunu gozlemlediniz mi? tr ye gelinceye kadar 4.2.2 guncelleme alir mi acaba?