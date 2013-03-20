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Mobilite: Galaxy S IV, Sony Xperia L ve SP, Akıllı cihazlarda 4k video kaydı ve dahası...

6 yıl
6,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu! Samsung'un merakla beklenen Galaxy S IV'ünü değerlendiriyoruz. Sony'den orta segmente yeni Xperia telefonlar, Apple-TSMC ilişkisi, Android devam eden yükselişi, akıllı cihazlarda 4K video kaydı, Volvo araçlarda Android sistemleri ve dahası Mobilitenin yeni bölümünde Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ'ın (Twitter: @enderyldz) yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
 

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BeYaBaN. 6 yıl en beğenilen
Bu yazdıklarımı yapıcı bir eleştiri olarak görmenizi istiyorum.
Engadget, Pocketnow, Phonedog ve bunun gibi bir sürü teknoloji haber siteleri videolarını youtube üzerinden yayınlıyor. Siz neden hala kendi sunucularınız üzerinden vermeye çalışıyorsunuz bunu merak ediyorum. Çünkü HD videoları sizin sunucularınızın canı ne zaman isterse o zaman izleyebiliyorum. Lütfen bu yazdıklarımı yanlış yorumlamayın.
Bu yazdıklarımı yapıcı bir eleştiri olarak görmenizi istiyorum.Engadget, Pocketnow, Phonedog ve bunun gibi bir sürü teknoloji haber siteleri videolarını you...
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1 Yanıt Yanıtla +50
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msgstr 6 yıl
mert1907
BeYaBaN.Bu yazdıklarımı yapıcı bir eleştiri olarak görmenizi istiyorum.Engadget, Pocketnow, Phonedog ve bunun gibi bir sürü teknoloji haber siteleri videolarını youtube üzerinden yayınlıyor. Siz neden hala kendi sunucularınız üzerinden vermeye çalışıyorsunuz bunu merak ediyorum. Çünkü HD videoları sizin sunucularınızın canı ne zaman isterse o zaman izleyebiliyorum. Lütfen bu yazdıklarımı yanlış yorumlamayın.
Katılıyorum. Ben genellikle mobil takılıyorum ve net hızım 128kbps ve buradaki çoğu incelemeyi izleyemiyorum. YouTube videoları hiç yoktan seri çalışıyor telefonda takılmadan izleyebiliyorum. YouTubea koyarsanız videoları gerçekten iyi olucak.

Yüzde 1 milyon katılıyorum.
Hem Donanım Haber sitesinin reklamı olmuş olur. DonanımHaber'i bilmeyen biri YouTube'a Samsung Galaxy S4 yazar, DonanımHaberin incelemesi çıkar karşısına. Vaybe Türkçe tanıtım der hemen izler, Mesut abiyle Erdi abiyi görür. Mesut Abinin samimiliğini, Erdi abinin bilgisini, Ender hocamın karizmasını görür, siteyi araştırır. Böylece reklam olur. Daha ne olsun...
mert1907BeYaBaN.Bu yazdıklarımı yapıcı bir eleştiri olarak görmenizi istiyorum.Engadget, Pocketnow, Phonedog ve bunun gibi bir sürü t...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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bgirengir 6 yıl
erdi bey selamlar.
sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde takilmalar gordum. bunun yaninda yeni uygulama olan S Health uygulamasi bile cok gec tepki verip aciliyor. sizde bunu gozlemlediniz mi? tr ye gelinceye kadar 4.2.2 guncelleme alir mi acaba?
erdi bey selamlar.sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde...
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DH Misafiri 6 yıl
Millet Android 5 işletim sistemine geçecek Nokia nerede :DDDDDDDD
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung kaç para veriyor size merak ediyorum :)
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DH Misafiri 6 yıl
"samsunh galaxy s4..." yazılmış anasayfadaki yere
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DH Misafiri 6 yıl
erdi abi kaç gündür lg optimus g'nin ayrıntılı bir video incelemesini bekliyorum acaba yapmayacakmısınız,geç mi kaldınız yoksa benmi biraz acele ettim lütfen bekliyorum en kısa zamanda...
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PsychicPower 6 yıl
Yanlışsam düzeltin ama S4 nasıl ilk LPDD3 kullanan cihaz oluyor? Snapdragon 600 platformunda, dolayısıyla HTC One'da da LPDDR3 yok mu?

Edit: Xperia L'yi biraz fazla öne çıkarmışsınız, Xperia SP ile ilgili neredeyse hiç konuşmamışsınız, konuşurken de araya çok alakasız şeyler koymuşsunuz, ben dahil Xperia SP'yi beğenen büyük bir kitle var ve bu telefon orta segmente konumlandırılacak bir telefon da değil, zamanının Xperia S inin konumlandırıldığı orta-üst segmente ait bir telefon.
Mobilitenin neredeyse her bölümünü takip ediyorum ve gözüme takılan çok önemli bir yanlış var, tepe firmaların yanında rakipleri olan biraz daha küçük firmaları çok çabuk kestirip atıyorsunuz, tepe firmaların cihazlarına daha farklı bakış açılarıyla yaklaşıyorsunuz. Samsung çok hızlı büyümüş olan bir firma, aynı zamanda (bence) bu büyümeyi kaldıramayacak, kendi içinde bozulmalara uğrayacak olan bir firma, aynı zamanının Nokia'sının yolundan gidiyor, aynı şekilde hızlı büyüdü, aynı hataları yapıyor. Çok fazla birbirine yakın model çıkartıyor, orta segmentte saçma sapan fiyatlara resmen çöp cihazları satıyor tepe modellerin adlarını kullanarak. S serisi ve Note serisini nasıl birbirinden ayrı tutacak onu da merak ediyorum, aralarında inç bazında neredeyse hiç fark yok.
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brshr 6 yıl
Ender YILDIZ'ın tanımlamalarına bayılıyorum "bedava zibil gibi dağıtılan android" müthişsin üstad
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camouflage-dm 6 yıl
htc one keser bunları malzeme tasarım peformans
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koraypro 6 yıl
GuKaMa
bgirengir
bgirengirerdi bey selamlar.sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde takilmalar gordum. bunun yaninda yeni uygulama olan S Health uygulamasi bile cok gec tepki verip aciliyor. sizde bunu gozlemlediniz mi? tr ye gelinceye kadar 4.2.2 guncelleme alir mi acaba?
http://www.youtube.com/watch?v=NIOQxZih9zE50. saniye ile 1.08 saniyede cihaz ağlıyor. :(
O ne ya 3 gs var o iOS 6 yla bu kadar kasmıyor

Yine olmadı samsung bi 4 çekirdek daha ekle ;)
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Barbaroscakir 6 yıl
Merhabalar,
İnceleme olarak sony smartwach ın incelemesini yapabilirmisiniz ?
Teşekkürler.
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msgstr 6 yıl
emrevural
note 2 s4 ve s3 yanana bir foto var.Hangisi s4 acaba...

Ortadaki siyah renkli olan.
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bgirengir 6 yıl
bgirengir
erdi bey selamlar.sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde takilmalar gordum. bunun yaninda yeni uygulama olan S Health uygulamasi bile cok gec tepki verip aciliyor. sizde bunu gozlemlediniz mi? tr ye gelinceye kadar 4.2.2 guncelleme alir mi acaba?

youtube.com/...
50. saniye ile 1.08 saniyede cihaz ağlıyor. :(
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Gukama 6 yıl bgirengir
bgirengir
bgirengir
erdi bey selamlar.sizin videonuz haricinde youtube taki tum 4 videolarini izledim neredeyse. cihazi denemis biri olarak, widgetlar da bile faredilir sekilde takilmalar gordum. bunun yaninda yeni uygulama olan S Health uygulamasi bile cok gec tepki verip aciliyor. sizde bunu gozlemlediniz mi? tr ye gelinceye kadar 4.2.2 guncelleme alir mi acaba?

youtube.com/...
50. saniye ile 1.08 saniyede cihaz ağlıyor. :(

O ne ya 3 gs var o iOS 6 yla bu kadar kasmıyor
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