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Mobilite: Huawei Ascend G7, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 Compact ve cihaz akını...

4 yıl
54,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız sizleri cihaz bombardımanına tutuyor ve Huawei'in 64-bit telefonu Ascend G7 ile üst seviyede Ascend Mate 7 ile Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 ve Z3 Compact, Meizu MX4, HTC One E8 ve Nokia Lumia735'i sıcağı sıcağına sizler için değerlendiriyorlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu dün aldım inanılmaz birşey s5 denir bile iyi diyebilirim FIFA 15 falan 0 sıkıntı oynuyor şarjda çok takilsan bile bir günü rahat çıkartıyor normal kullanımda 2 gun
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drako106 4 yıl
çok güzel bir program olmuş. Cihazların önünüzde olması çok iyi olmuş böyle devam etmenizi dilerim . Sadece haberi sunup geçmektense böyle cihazların canlı canlı elinizde tutmanız öyle haberleri sunmanız daha iyi oldu bence . Mümkünse böyle devam ediniz lütfen . Her hafta dizi saatini bekler gibi sizin videonuzu programınızı bekliyorum ama bazen elinizde olmayan nedenlerle her hafta çekemiyorsunuz yinede bundan şikayetçiyim :D şaka bir yana Otomotiv sektöründen de haberlere yer verirseniz daha da iyi olur sanırım. Bir de tabletlerin veya akıllı telefonların araçlarımızda nasıl daha etkin kullanırız bunun hakkında da program çekerseniz sevinirim .
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DH Misafiri 4 yıl
Sohbetiniz hem çok keyifliydi, hemde çok faydalıydı.
Vermiş olduğunuz mesajda yerinde ve anlamlıydı.
Bu tür mesajları olumsuz anlayan kişiler, zaten karşıdakinin düşüncelerine saygı duymayan kişilerdir.Bu nedenle böyle insanların düşünceleride dikkate alınmamalı ve saygı duyulmamalıdır.
Sayenizde dolu dolu bir 40 dakika geçirdim.
Teşekkürler...
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fatihc 4 yıl
Güzel program olmuş.
Başarılar
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Crazy5347 4 yıl
erdi abi senin kullandığın telefon ne
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TearsForFears 4 yıl
Abicim siz fiyatları nasılda sallıyorsunuz 2400-2500'e M8 diyorsunuz hanilan nerde o fiyata M8 açın bir fiyatlara bakın vatan teknosada 2199 TL diğer mazalarda 2000 TL altına HTC TÜRKİYE GARANTİLİ bulunuyor telefon yeter artık sallamayın şu fiyatları milleti yanlış yönlendirmeyin.Bir telefona 2000 TL üzeri para verecekseniz bu tek telefon olmalı oda İphone serisidir.Diğer hiçbir telefon 2000 TL üzerini haketmiyor.Değer kaybetmiyor İphone 6 ve 1 sene boyunca üstüne yeni telefon gelmiyor.Z2 alan adam 1 sene sonra üstünden 2 amiral gemi geçmiş olacak 3.de duyurulmuş olacak belkide.HTC zaten M8 , E8 bir metal bir plastik yapıyor neyin kafasındaysa artık.

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hukuksever 4 yıl
çok iyi bir programdı tebrik ederim...
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genesis1 4 yıl
Masada lenovo vibe z2 pro da olsaymış tam olurmuş
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DH Misafiri 4 yıl
Abicim 64bit islemci nedir ya ?? Telefonda frcry mi oynicaksin ?? Hilfe Life mi oynicaksin ?? Anlamadim yani 64 bit ne işe yaricak ?? Ben nexus 4 kullaniyorum ve baska telefon dusunmuyorum bit olmasada olur oldugunda ne olacak yani ?... Su bir kesin orda bahsettiginiz en iyi telefon note 4 ve sonyler... Microsoft un cihazlarida sistemden dolayi cok hizlilar lumia 940 alacagim bekliyirum ! Ve eminim microsoft ucuracak piyasayi iphone samsung falan kalmicak... Huawei alacagima o fiyata giderim nexus 5 alirim lg g2 alirim z2 alirim z1 alirim orta segment telefon alacagima beklerim 5 ay zaten telefonlar ciktiktan 4 ay sonra fiyatlari orta segmente dusuyor gidin 500 600 tllik telefonlari tartisin... Lg g3 kac para 1400 liraya bulursun ;) ...
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ONIONBUD 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Abicim 64bit islemci nedir ya ?? Telefonda frcry mi oynicaksin ?? Hilfe Life mi oynicaksin ?? Anlamadim yani 64 bit ne işe yaricak ?? Ben nexus 4 kullaniyorum ve baska telefon dusunmuyorum bit olmasada olur oldugunda ne olacak yani ?... Su bir kesin orda bahsettiginiz en iyi telefon note 4 ve sonyler... Microsoft un cihazlarida sistemden dolayi cok hizlilar lumia 940 alacagim bekliyirum ! Ve eminim microsoft ucuracak piyasayi iphone samsung falan kalmicak... Huawei alacagima o fiyata giderim nexus 5 alirim lg g2 alirim z2 alirim z1 alirim orta segment telefon alacagima beklerim 5 ay zaten telefonlar ciktiktan 4 ay sonra fiyatlari orta segmente dusuyor gidin 500 600 tllik telefonlari tartisin... Lg g3 kac para 1400 liraya bulursun ;) ...

Profesyonel satranç proğramı çalıştıracağım.Quantum processorlü model olsa da proğramı analize geçirince yumurta pişirici moduna geçecektir.
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FightForBeer 4 yıl
Bende daha 1 ay önce g2 aldım. Açıkçası Huawei Ascend p7 yi almak istiyordum fakat beni g2 almaya zorlayan performansı tasarımı vs.. felan değil, XDA ya girdiğimde gördüğüm manzara idi. Çinli markalar çok güzeller, fakat bir telefona koskaca XDA da bile sadece root rehberi varsa ben orda iki kere düşünürüm.Eğer bir telefona ROM geliştirilmiyorsa o telefonun ömrü çok uzun olmaz.Saygılar.
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demo22 4 yıl
android lollipop, çıkış tarihi ne zaman ?
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fx57 4 yıl demo22
demo22

android lollipop, çıkış tarihi ne zaman ?

Merhaba,

Android Lollipop, Google'ın kendi cihazları hazır.

Üreticilerin telefonları içinse, firmaya göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin Motorola, bazı cihazlarına Amerika'da Android Lollipop vermeye başladı.

LG'nin de çok yakında başlaması bekleniyor.

Teşekkürler.
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