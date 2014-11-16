Mobilite: Huawei Ascend G7, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 Compact ve cihaz akını...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız sizleri cihaz bombardımanına tutuyor ve Huawei'in 64-bit telefonu Ascend G7 ile üst seviyede Ascend Mate 7 ile Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 ve Z3 Compact, Meizu MX4, HTC One E8 ve Nokia Lumia735'i sıcağı sıcağına sizler için değerlendiriyorlar.
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Vermiş olduğunuz mesajda yerinde ve anlamlıydı.
Bu tür mesajları olumsuz anlayan kişiler, zaten karşıdakinin düşüncelerine saygı duymayan kişilerdir.Bu nedenle böyle insanların düşünceleride dikkate alınmamalı ve saygı duyulmamalıdır.
Sayenizde dolu dolu bir 40 dakika geçirdim.
Teşekkürler...
Başarılar
Profesyonel satranç proğramı çalıştıracağım.Quantum processorlü model olsa da proğramı analize geçirince yumurta pişirici moduna geçecektir.
Merhaba,
Android Lollipop, Google'ın kendi cihazları hazır.
Üreticilerin telefonları içinse, firmaya göre değişiklik gösteriyor.
Örneğin Motorola, bazı cihazlarına Amerika'da Android Lollipop vermeye başladı.
LG'nin de çok yakında başlaması bekleniyor.
Teşekkürler.