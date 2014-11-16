Mobilite: Huawei Ascend G7, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 Compact ve cihaz akını...

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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız sizleri cihaz bombardımanına tutuyor ve Huawei'in 64-bit telefonu Ascend G7 ile üst seviyede Ascend Mate 7 ile Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z3 ve Z3 Compact, Meizu MX4, HTC One E8 ve Nokia Lumia735'i sıcağı sıcağına sizler için değerlendiriyorlar.