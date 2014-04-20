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Mobilite: LG G3, OnePlus One, Google'ın ucuz Nexus planları ve dahası...

5 yıl
91,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, LG'nin yeni nesil süper telefonu G3'ü konuşuyor, fiyat ve donanımı ile iddialı OnePlus One akıllı telefon, Philips'in dev pilli akılı telefonu, Google'ın ucuz Nexus telefon girişimini ve Casio'nun suya ve toza dayanıklı hesap makinesini masaya yatırıyorlar.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen Guhong01
Guhong01

Bence sitenin adı "Mobil Haber" olarak değiştirilsin, artık donanım görmüyoruz çünkü

Merhaba,

Son 2-3 hafta içerisinde atılan donanım incelemeleri;

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

donanimhaber.com/...

Teşekkürler.
Guhong01Bence sitenin adı "Mobil Haber" olarak değiştirilsin, artık donanım görmüyoruz çünküMerhaba,Son 2-3...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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exoss 5 yıl
bütün avrupa da s5 ile m8 fiyatı aynı bi tcde fark var
1 Yanıt Yanıtla +29
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FIRAT_G_ 5 yıl
Piyasada onca telefon varken bu kadar yüksek fiyatlara bunları satın alacak insanların gerçekten ya çok parası ya çok kalın kafası olması gerekiyor.
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aulkem 5 yıl
Hesap makinesi için mimar ya da inşaat mühendisi için demişsiniz ama koyduğunuz videoya bakın bari :)
O hesap makineleri şantiye ortamında ve yol-proje çalışmalarında hartime mühendisleri rahat çalışsın diye tasarlanan makineler, HARİTA MÜHENDİSİ, lütfen. Mesleğim konusunda hassasım :)
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widf 5 yıl
Erdi bey, o sözün doğrusu "göz var nizam var." değil "göz var izan var."
çok sık yapılan bi yanlış, siz de aynı hataya düşmüşsünüz :)
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burakesan 5 yıl
"Zenginiz kanki" :D
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JerryC 5 yıl
g3 g2 gibi ortalığı dağıtır :)
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DownClock01 5 yıl
SontEricsson w550i
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egeboys0 5 yıl
Şuan icın en cok merak ettigim telefon g3.
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arakzid 5 yıl
casio hesap makinesi ile ilgili haberde tüm mühendislikleri söylemişsiniz ama o esas harita mühendisinin işine yarar nitekim izlettiğiniz videoda da sadece harita mühendisi var.(bir ihtimal harita teknikeri)
birde artık makinelerin arkasında reset tuşu eskide kaldı menüden resete basmak gerekiyor ve ekranda çıkıyor reset atıldı diye.
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Batterx One 5 yıl
Niye acaba herkes altın rengi telefonlara iPhone özentisi diyor? Nokia scirocco altın rengi vardı Sony ericsson xperia ray altın rengi vardı Apple çıkarında devrim mi oldu yani? G3 o tasarımla çıkabilir ama çıkmama ihtimali de çok yüksek. Arka tuşlar kalitesiz gözüküyor. Güç butonunu da ses açma kapama butonunun yanına koymuşlar. Hoparlör arkada, belki de daha incedir fotoğrafta onun için öyledir bilemeyeceğim. Micro sd Kore versiyonu olacaktır g prolar globalde destekli ancak g modeli değil.
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MrKemal17 5 yıl
Lg g3 modelinde çerçevenin alt kısmının kalın olmasının sebebi ergonomik tutuş için olabilir.Eğer alt taraf da yukarısı gibi ince çerçeve olsa hatayla sanal tuşlara basma problemi yaşanabilir.
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inexo 5 yıl MrKemal17
asimetrik olması çirkin gösteriyor alt ve üst boşluk eşit olmalı. Hem altta daha geniş boşluk var hem de sanal tuş olacak. Daha da kötü olur. Klasik tuşlu telefon gibi görünür
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vmesut 5 yıl
Bulabilirseniz eğer Sony'nin CMD-MZ5 modelini inceleyebilirsiniz nostalji kısmında. Hafıza kartı ve müzik çalma özelliği 98-2000 yılları için çok erken bir teknoloji kabul edilmiş telefon tutunamamıştı yanlış hatırlamıyorsam.
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