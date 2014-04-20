Mobilite: LG G3, OnePlus One, Google'ın ucuz Nexus planları ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, LG'nin yeni nesil süper telefonu G3'ü konuşuyor, fiyat ve donanımı ile iddialı OnePlus One akıllı telefon, Philips'in dev pilli akılı telefonu, Google'ın ucuz Nexus telefon girişimini ve Casio'nun suya ve toza dayanıklı hesap makinesini masaya yatırıyorlar.

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