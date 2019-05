Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, neşeli ve keyifli sunumlarıyla Nokia'nın Apple kullanıcılarını zombiye benzetmesini, Ağustos ayında vizyona girecek Jobs filmini, hızla yaygınlaşan Snapdragon 800'ü, Foxconn'un Firefox OS açılımını, Xperia Z - HTC One - Galaxy S3 için Android 4.2.2 güncellemelerini, Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z Ultra'yı, Instagram'ın video özelliğini, Logitech'in tüm telefonları uzaktan kumanda yapan çevrebirimini, Iron Man'in HTC tercihini ve daha pek çok konuyu masaya yatırıyorlar. Mobilite her zaman olduğu gibi dopdolu, eğlenceli.

