Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası...

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, neşeli ve keyifli sunumlarıyla Nokia'nın Apple kullanıcılarını zombiye benzetmesini, Ağustos ayında vizyona girecek Jobs filmini, hızla yaygınlaşan Snapdragon 800'ü, Foxconn'un Firefox OS açılımını, Xperia Z - HTC One - Galaxy S3 için Android 4.2.2 güncellemelerini, Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z Ultra'yı, Instagram'ın video özelliğini, Logitech'in tüm telefonları uzaktan kumanda yapan çevrebirimini, Iron Man'in HTC tercihini ve daha pek çok konuyu masaya yatırıyorlar. Mobilite her zaman olduğu gibi dopdolu, eğlenceli.
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( donanimhaber.com/... ) gibi :)
Injection rica etsem biraz bilgi verebilir misin? Iphone ve android kullandım hep fakat benim son kullandığım Windows WM6.1'di :) Market uygulamaları ne alemde? Android ve Appstore'la karşılaştırır mısın?
Yemin ediyorum infinity gözlük severler kulübü oluştursak herkes bağış falan yapar. Reklam biraz erkek işi olmuş e doğal olarak benim de beğendiğim 3 özelliğin ikisi yüzden facebook profili bulma ve sesten ruh hali algılama. Ama 3.'sü de navigasyon mükemmel.
Bu teknolojileri görmemize daha var. Öncelikle mobil işlemciler bayaaa gelişmeli. O yüzden
Bastır Intel bastır Qualcom!!!
Siz de haklısınız başbakanımız bile diyor taraf olmayan bertaraf olur diye siz de iyi taraf olmuşsunuz :)
Ben mi yanılıyorum acaba
Donanımhaber değil miydi Lumia 920 çıktığı zaman iki saate yakın inceleme yayınlayıp telefonu ballandıra ballandıra anlatan... Eeee şimdi ne oldu demezler mi adama ne oldu da Windows Phone ee kaka oldu diye...
Biraz objektif olun
bence o kadar emin olma... telefon 3 haftadır ellerinde hep bu hafta yayınlıycaz diyolar...note 3 ile beraber incelerler artık