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Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası...

5 yıl
7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, neşeli ve keyifli sunumlarıyla Nokia'nın Apple kullanıcılarını zombiye benzetmesini, Ağustos ayında vizyona girecek Jobs filmini, hızla yaygınlaşan Snapdragon 800'ü, Foxconn'un Firefox OS açılımını, Xperia Z - HTC One - Galaxy S3 için Android 4.2.2 güncellemelerini, Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia Z Ultra'yı, Instagram'ın video özelliğini, Logitech'in tüm telefonları uzaktan kumanda yapan çevrebirimini, Iron Man'in HTC tercihini ve daha pek çok konuyu masaya yatırıyorlar. Mobilite her zaman olduğu gibi dopdolu, eğlenceli.
 

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nazif21 5 yıl en beğenilen
s4 incelemsi nerde arakadaş....1 aydır bu hafta yayınlanak diyorsunuz...millet 1 ayda uzun metraj film çekiyo siz napıyosunuz anlamadım ..test telefonunu geri vermemek içinmi uzatıyosunuz işi :)
s4 incelemsi nerde arakadaş....1 aydır bu hafta yayınlanak diyorsunuz...millet 1 ayda uzun metraj film çekiyo siz napıyosunuz anlamadım ..test telefonunu geri v...
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BeYaBaN. 5 yıl
Otomobil kategorisi oluşturup onun altında yayınlar yapmayı düşünmüyor musunuz ? DH gibi bir kitlenin çok hoşuna gider diye düşünüyorum.
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DH Misafiri 5 yıl
General Mobile Discovery nin, her ne kadar incelemesi yapılmış olsa da, Mobiliteden de telefon hakkında birkaç yorum alsak hiç de fena olmazdı,
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avcitalip 5 yıl
hTC One vs Samsung Galaxy S4 karşılaştırması gelmeyecek mi ?

( donanimhaber.com/... ) gibi :)
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OneMinuteTR 5 yıl
DH nin arayüzünü yapanı bi güzel haşlamak lazım. Chrome da video yüklensin diye yeni sekme açtıktan sonra videoya geri dönerken yukarıdaki videolar sekmesi aşağıya inip farklı yerlere gidiyor videoda onunla birlikte uçuyor 1mbit internetle onu tekrar açmakta işkence.
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aulkem 5 yıl
injection
Oyle bir anlatmışsınız ki dinleyende inanıp wp8 için oyun yok sanacak. Siz de haklısınız başbakanımız bile diyor taraf olmayan bertaraf olur diye siz de iyi taraf olmuşsunuz :)

Injection rica etsem biraz bilgi verebilir misin? Iphone ve android kullandım hep fakat benim son kullandığım Windows WM6.1'di :) Market uygulamaları ne alemde? Android ve Appstore'la karşılaştırır mısın?
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aulkem 5 yıl
Mobilite'yi geçtim. Konuşmamız gereken konu, infinity gözlük.
Yemin ediyorum infinity gözlük severler kulübü oluştursak herkes bağış falan yapar. Reklam biraz erkek işi olmuş e doğal olarak benim de beğendiğim 3 özelliğin ikisi yüzden facebook profili bulma ve sesten ruh hali algılama. Ama 3.'sü de navigasyon mükemmel.
Bu teknolojileri görmemize daha var. Öncelikle mobil işlemciler bayaaa gelişmeli. O yüzden
Bastır Intel bastır Qualcom!!!
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tinziri 5 yıl
bu ikili yakında kavga eder
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outspoken 5 yıl
Nokia zombi filmi çekse reytingler nolur acaba
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cancan_burak 5 yıl
anan baban ne güzel isim koymuş adam diye espirisinden sonra nefes sorunu yaşadım
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Tirion Fordring 5 yıl
Oyle bir anlatmışsınız ki dinleyende inanıp wp8 için oyun yok sanacak.

Siz de haklısınız başbakanımız bile diyor taraf olmayan bertaraf olur diye siz de iyi taraf olmuşsunuz :)
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Dogu-E 5 yıl Tirion Fordring
injection
Oyle bir anlatmışsınız ki dinleyende inanıp wp8 için oyun yok sanacak.

Siz de haklısınız başbakanımız bile diyor taraf olmayan bertaraf olur diye siz de iyi taraf olmuşsunuz :)

Ben mi yanılıyorum acaba


Donanımhaber değil miydi Lumia 920 çıktığı zaman iki saate yakın inceleme yayınlayıp telefonu ballandıra ballandıra anlatan... Eeee şimdi ne oldu demezler mi adama ne oldu da Windows Phone ee kaka oldu diye...


Biraz objektif olun
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nazif21 5 yıl
babacaka1234512
nazif21s4 incelemsi nerde arakadaş....1 aydır bu hafta yayınlanak diyorsunuz...millet 1 ayda uzun metraj film çekiyo siz napıyosunuz anlamadım ..test telefonunu geri vermemek içinmi uzatıyosunuz işi :)
Ellerine geçseydi eminim inceleme yaparlardı onlarada biraz hak vermek gerek.

bence o kadar emin olma... telefon 3 haftadır ellerinde hep bu hafta yayınlıycaz diyolar...note 3 ile beraber incelerler artık
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serkan235 5 yıl
Reklam olmasın dedikçe inadına daha büyük reklamlar gelmeye başladı...
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