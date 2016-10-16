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Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası

2 yıl
39,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobilite'nin bu bölümüne satışları ve üretimi durdurulan Samsung Galaxy Note 7 damga vuruyor. Zirveyi hedeflerken tarihe gömülen Note 7 sonrasında Samsung ne yapacak? iPhone 7 sonunda Türkiye'de.

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tachyon 2 yıl en beğenilen
Telefon alacaksın işimi gücümü görsün demiyorlar da... Arzu nesnesi, prestij sebebi falan...
Ayfon kullanan elemanlar gözümde direk loser canlanıyor. Adamların derdine bak. Ulan bir telefon ile prestijinin, ya da hayatının düzene gireceğini düşünüyorsan zaten en başta kaybetmişsin demektir.
Telefon alacaksın işimi gücümü görsün demiyorlar da... Arzu nesnesi, prestij sebebi falan...Ayfon kullanan elemanlar gözümde direk loser canlanıyor. Adam...
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Yanıtla +15
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_vezir_ 2 yıl
Merak ediyorum acaba yana ve patlaya ipone 7 lerin haberi hatta reklamı dene yapılmıyor note 7 hiçbir can zarar görmemişken ipone 7 de adamın eli yüzü yanıyor bunlar neden örtbas ediliyor aşağıdaki linke tıklayın görün



m.teknolojioku.com/...[>:][>:]
Merak ediyorum acaba yana ve patlaya ipone 7 lerin haberi hatta reklamı dene yapılmıyor note 7 hiçbir can zarar görmemişken ipone 7 de adamın eli yüzü yanıyor ...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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FİT GYM 2 yıl
Mesut Çevik emekli olmanın zamanı gelmiş, hiç kendini eleştiriyormusun bazen ? neden olur olmadık saçpa sapan cümleler kuruyorsun videolarda ? Dünyada en başarısız olduğumuz şey futbol diyerek mesele ? gerek varmıydı böyle bir cümleye neye göre başarısız ? bazen susman gerekiyor diye düşünüyorum .Birde gelmiş güzel bir yazılım yapan bir arkadaşa laf söylemeler '' veri bulunsun erdi veri '' egolara bak ya. Kendinin kim olduğunu sorgula bence daha fazla ego kasma,sen bu forumun admini moderetörü herneyse o'sun kimseye körü körüne eleştiremessin ortada bir kusur varsa onu o programa para verenler eleştirir sen değil.
Mesut Çevik emekli olmanın zamanı gelmiş, hiç kendini eleştiriyormusun bazen ? neden olur olmadık saçpa sapan cümleler kuruyorsun videolarda ? Dünyada en ba...
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Yanıtla +12
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Stradale 2 yıl
Samsung ısınıyor olabilir ancak Nokia Lumia serisinde kablosuz şarj esnasında hiçbir ısınma olmuyor :))
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DH Misafiri 2 yıl
video da note7 nin bitmesinin ardından i phone rakipsiz kaldı şu an tepede dediniz ama yanlış bilmiyosam s7 note7 nin kalemsiz hali herşeyi aynı değil mi neden s7 yi rakip görmediğinizi açıklar mısınız , s7 almayı düşünüyorum (2650tl samsung garantili) kafamda bişeyler netleşir en azından teşekkür ederim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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By Doğu 2 yıl DH Misafiri
Sadece kalem icin 1000 tl fark olur mu sizce? Güncellik tasarim s7 den kat kat daha iyiydi ama yazik oldu
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cikopelo 2 yıl
arkadaşlar bir sorum olacak.
Pasaporta kayıt ettirilen telefon kayıt eden kişi tarafından istediği zaman sildirilebilir mi?
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kont_andre 2 yıl
Erdi hocam görürsen dikkate al lütfen!
Şu amerikalıların yaptığı iki elini kaldırıpta iki parmakla tırmalama gibi yaptıkları hareketi yapma be kardeşim.Programı onlara sunmuyon unutma.
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Guest-7490F4031 2 yıl
bu mesut çevik çok itici biri
1 Yanıt Yanıtla +11
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tachyon 2 yıl
Telefon alacaksın işimi gücümü görsün demiyorlar da... Arzu nesnesi, prestij sebebi falan...
Ayfon kullanan elemanlar gözümde direk loser canlanıyor. Adamların derdine bak. Ulan bir telefon ile prestijinin, ya da hayatının düzene gireceğini düşünüyorsan zaten en başta kaybetmişsin demektir.
Yanıtla +15
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yhackup 2 yıl Guest-7490F4031
akn90akn

bu mesut çevik çok itici biri

Seni bir türlü itememiş ama hala buralardasın.

Mesut Bey biraz daha itici olun itin düşsün şu troller forumdan da kurtulalım artık
2 Yanıt Yanıtla +5
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blindness 2 yıl
Güzel yorumlar, beğendim.
Huawei Türkiye'yi kazanmak için fiyatını aşağı çekmeli. Başka çaresi yok.
3000-4000 bandındaki iPhone ile yarışacak bir Android telefon bulamıyorum.
1000-1500 bandında iyi bir Android telefon var mı? (Servis desteği düzgün olan?)
1500-2500 bandında S7 mi alırsın, 2500-4000 bandında iPhone mu?
1 Yanıt Yanıtla
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Xtrud 2 yıl blindness
blindness

Güzel yorumlar, beğendim.
Huawei Türkiye'yi kazanmak için fiyatını aşağı çekmeli. Başka çaresi yok.
3000-4000 bandındaki iPhone ile yarışacak bir Android telefon bulamıyorum.
1000-1500 bandında iyi bir Android telefon var mı? (Servis desteği düzgün olan?)
1500-2500 bandında S7 mi alırsın, 2500-4000 bandında iPhone mu?



Senin intiyacın bu bence
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +6
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BRNSpawn 2 yıl
Mesut bey, Huawei MAtes serisinde ekran kasa oranı olarak çok iyi işler çıkarıyor. Ekran kavisinide işin içine katarsak Huawei 5.9 inçlik ekranlı bir cihazı rahatlıkla Note 7 boyutlarındaki kasaya sığdırır.
Yanıtla +2
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FİT GYM 2 yıl
Mesut Çevik emekli olmanın zamanı gelmiş, hiç kendini eleştiriyormusun bazen ? neden olur olmadık saçpa sapan cümleler kuruyorsun videolarda ? Dünyada en başarısız olduğumuz şey futbol diyerek mesele ? gerek varmıydı böyle bir cümleye neye göre başarısız ? bazen susman gerekiyor diye düşünüyorum .Birde gelmiş güzel bir yazılım yapan bir arkadaşa laf söylemeler '' veri bulunsun erdi veri '' egolara bak ya. Kendinin kim olduğunu sorgula bence daha fazla ego kasma,sen bu forumun admini moderetörü herneyse o'sun kimseye körü körüne eleştiremessin ortada bir kusur varsa onu o programa para verenler eleştirir sen değil.
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ERIKCI 2 yıl
Şu TP-LİNK reklamı o kadar iyi bir sponsorluk etkisi yaratıyor ki bende,
ne sesi %200 yapıp kulaklık kullananlara küfür ettiriyor,
ne de uzun ve saçma bir reklam şeklinde çıkıyor.
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_vezir_ 2 yıl
Merak ediyorum acaba yana ve patlaya ipone 7 lerin haberi hatta reklamı dene yapılmıyor note 7 hiçbir can zarar görmemişken ipone 7 de adamın eli yüzü yanıyor bunlar neden örtbas ediliyor aşağıdaki linke tıklayın görün



m.teknolojioku.com/...[>:][>:]
1 Yanıt Yanıtla +13
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malkooklam 2 yıl _vezir_
_vezir_

Merak ediyorum acaba yana ve patlaya ipone 7 lerin haberi hatta reklamı dene yapılmıyor note 7 hiçbir can zarar görmemişken ipone 7 de adamın eli yüzü yanıyor bunlar neden örtbas ediliyor aşağıdaki linke tıklayın görün



m.teknolojioku.com/...[>:][>:]


Kesin NOKİ'nin işi , hani geliyor ya son çeyrek...gelen nasıl çeyrek reklam yapar ki!!!.bu da ayrı bir mesele. ama samimiyetle söylüyorum bekliyorum.

mate8,kullanıcısı.
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Ink 2 yıl
note 7nin dramı
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