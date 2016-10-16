Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası

Mobilite'nin bu bölümüne satışları ve üretimi durdurulan Samsung Galaxy Note 7 damga vuruyor. Zirveyi hedeflerken tarihe gömülen Note 7 sonrasında Samsung ne yapacak? iPhone 7 sonunda Türkiye'de.

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