Mobilite: Note 7'de hazin son, Huawei Mate 9 çok iddialı, iPhone 7 Türkiye'de ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
|Samsung ısınıyor olabilir ancak Nokia Lumia serisinde kablosuz şarj esnasında hiçbir ısınma olmuyor :))
|video da note7 nin bitmesinin ardından i phone rakipsiz kaldı şu an tepede dediniz ama yanlış bilmiyosam s7 note7 nin kalemsiz hali herşeyi aynı değil mi neden s7 yi rakip görmediğinizi açıklar mısınız , s7 almayı düşünüyorum (2650tl samsung garantili) kafamda bişeyler netleşir en azından teşekkür ederim.
|Sadece kalem icin 1000 tl fark olur mu sizce? Güncellik tasarim s7 den kat kat daha iyiydi ama yazik oldu
|arkadaşlar bir sorum olacak.
Pasaporta kayıt ettirilen telefon kayıt eden kişi tarafından istediği zaman sildirilebilir mi?
|Erdi hocam görürsen dikkate al lütfen!
Şu amerikalıların yaptığı iki elini kaldırıpta iki parmakla tırmalama gibi yaptıkları hareketi yapma be kardeşim.Programı onlara sunmuyon unutma.
|bu mesut çevik çok itici biri
| Telefon alacaksın işimi gücümü görsün demiyorlar da... Arzu nesnesi, prestij sebebi falan...
Ayfon kullanan elemanlar gözümde direk loser canlanıyor. Adamların derdine bak. Ulan bir telefon ile prestijinin, ya da hayatının düzene gireceğini düşünüyorsan zaten en başta kaybetmişsin demektir.
akn90akn
Seni bir türlü itememiş ama hala buralardasın.
Mesut Bey biraz daha itici olun itin düşsün şu troller forumdan da kurtulalım artık
|Güzel yorumlar, beğendim.
Huawei Türkiye'yi kazanmak için fiyatını aşağı çekmeli. Başka çaresi yok.
3000-4000 bandındaki iPhone ile yarışacak bir Android telefon bulamıyorum.
1000-1500 bandında iyi bir Android telefon var mı? (Servis desteği düzgün olan?)
1500-2500 bandında S7 mi alırsın, 2500-4000 bandında iPhone mu?
blindness
Senin intiyacın bu bence
|Mesut bey, Huawei MAtes serisinde ekran kasa oranı olarak çok iyi işler çıkarıyor. Ekran kavisinide işin içine katarsak Huawei 5.9 inçlik ekranlı bir cihazı rahatlıkla Note 7 boyutlarındaki kasaya sığdırır.
|Mesut Çevik emekli olmanın zamanı gelmiş, hiç kendini eleştiriyormusun bazen ? neden olur olmadık saçpa sapan cümleler kuruyorsun videolarda ? Dünyada en başarısız olduğumuz şey futbol diyerek mesele ? gerek varmıydı böyle bir cümleye neye göre başarısız ? bazen susman gerekiyor diye düşünüyorum .Birde gelmiş güzel bir yazılım yapan bir arkadaşa laf söylemeler '' veri bulunsun erdi veri '' egolara bak ya. Kendinin kim olduğunu sorgula bence daha fazla ego kasma,sen bu forumun admini moderetörü herneyse o'sun kimseye körü körüne eleştiremessin ortada bir kusur varsa onu o programa para verenler eleştirir sen değil.
|Şu TP-LİNK reklamı o kadar iyi bir sponsorluk etkisi yaratıyor ki bende,
ne sesi %200 yapıp kulaklık kullananlara küfür ettiriyor,
ne de uzun ve saçma bir reklam şeklinde çıkıyor.
| Merak ediyorum acaba yana ve patlaya ipone 7 lerin haberi hatta reklamı dene yapılmıyor note 7 hiçbir can zarar görmemişken ipone 7 de adamın eli yüzü yanıyor bunlar neden örtbas ediliyor aşağıdaki linke tıklayın görün
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_vezir_
Kesin NOKİ'nin işi , hani geliyor ya son çeyrek...gelen nasıl çeyrek reklam yapar ki!!!.bu da ayrı bir mesele. ama samimiyetle söylüyorum bekliyorum.
mate8,kullanıcısı.
|note 7nin dramı
Ayfon kullanan elemanlar gözümde direk loser canlanıyor. Adamların derdine bak. Ulan bir telefon ile prestijinin, ya da hayatının düzene gireceğini düşünüyorsan zaten en başta kaybetmişsin demektir.
m.teknolojioku.com/...[>:][>:]