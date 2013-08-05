Mobilite Özel: Motorola Moto X hakkında merak edilen her şey!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde "en yenilikçi telefon" söylemleriyle lanse edilen yeni nesil süper telefon Moto X'i, Mobilite'nin özel bölümünde enine boyuna değerlendirdik. Moto X'deki özel tasarım işlemcinin detayları, Amerika'da üretimin arkasında yatanlar, yazılım özellikleri ve Moto X'e dair merak edilen ne varsa hepsi Mobilite'nin özel bölümünde.