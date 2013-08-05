Mobilite Özel: Motorola Moto X hakkında merak edilen her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde "en yenilikçi telefon" söylemleriyle lanse edilen yeni nesil süper telefon Moto X'i, Mobilite'nin özel bölümünde enine boyuna değerlendirdik. Moto X'deki özel tasarım işlemcinin detayları, Amerika'da üretimin arkasında yatanlar, yazılım özellikleri ve Moto X'e dair merak edilen ne varsa hepsi Mobilite'nin özel bölümünde.
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donanimhaber.com/...
15:35de başlayan sohbetin 15:46da söylediğiniz cümle mesela...
donanimhaber.com/...
23:40da başlayan sohbetin 24:40da söylediğiniz cümle...
Hazıfam iyidir ve sizi severek takip ediyorum ama lütfen samsung hayranlığınızı bırakıp objektif olun!!! Verilen kulaklıklardan bahsederken earpodsun lafı bile geçmiyor gerçekten de...
Ben sizin kadar teknolojinin içinde olmamama rağmen şu müzik konusunda samsungun ve sonynin son amiral modellerinin ne kadar çöp olduğunu size kanıtlayabilirim! İçinde wolfson dac var demekle olmuyor maalesef... Elimde çok baba kulaklıklar var monster olsun akg olsun, sony ve samsung bu tarz kulaklıkların hakkını veremezken iphone 4,4s,5 ve htc one, 8x limitleri zorluyor...
Çok sıkı sony hayranıyım ama ne zaman telefonlarına s master mx koyar o zaman gider alırım...
Sizin cümleniz yani bugün bir d&r'a gittiğinizde bile ilk iş kulaklığa bakıp 1000 tl verebiliyorsak daha sonrasında samsungdan bahsetmeyin bana!!!
Eyvallah hocam sizleri seviyorum
Htc beats verince ortalığı yıkıyordunuz donanım haber ekibi!!!
Geçen başka bir telefon incelemesinde erdi galaxy s4den için müzik telefonu dedi mesela :)) hepsinin kulaklığını konuştunuz ama bir earpods gerçeğinin yanından geçmediniz ne iş???
Müzik telefonları;
iPhone
Htc one
Htc 8x
Gerisi çöp!!! Çok net çöp!!! S4 ne ya :)))