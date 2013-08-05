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Mobilite Özel: Motorola Moto X hakkında merak edilen her şey!

6 yıl
10,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Motorola tarafından geçtiğimiz günlerde "en yenilikçi telefon" söylemleriyle lanse edilen yeni nesil süper telefon Moto X'i, Mobilite'nin özel bölümünde enine boyuna değerlendirdik. Moto X'deki özel tasarım işlemcinin detayları, Amerika'da üretimin arkasında yatanlar, yazılım özellikleri ve Moto X'e dair merak edilen ne varsa hepsi Mobilite'nin özel bölümünde.
 

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StoryLine 6 yıl en beğenilen
Ender yıldız kameraya bakıp konuşmasına nedense gülesim geliyor
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furky86 6 yıl furky86
furky86
fx57
@furky86, yaniliyorsunuz, Galaxy S4 muzik telefonudur seklinde bir ifademiz olmadi.

Bütün videoları izlemek zorunda kalacağım bu mesajın yüzünden ve bulursam özür dileyecek misin? Son 2 ay içindeki bir videoydu...

donanimhaber.com/...

15:35de başlayan sohbetin 15:46da söylediğiniz cümle mesela...

donanimhaber.com/...

23:40da başlayan sohbetin 24:40da söylediğiniz cümle...


Hazıfam iyidir ve sizi severek takip ediyorum ama lütfen samsung hayranlığınızı bırakıp objektif olun!!! Verilen kulaklıklardan bahsederken earpodsun lafı bile geçmiyor gerçekten de...

Ben sizin kadar teknolojinin içinde olmamama rağmen şu müzik konusunda samsungun ve sonynin son amiral modellerinin ne kadar çöp olduğunu size kanıtlayabilirim! İçinde wolfson dac var demekle olmuyor maalesef... Elimde çok baba kulaklıklar var monster olsun akg olsun, sony ve samsung bu tarz kulaklıkların hakkını veremezken iphone 4,4s,5 ve htc one, 8x limitleri zorluyor...

Çok sıkı sony hayranıyım ama ne zaman telefonlarına s master mx koyar o zaman gider alırım...

Sizin cümleniz yani bugün bir d&r'a gittiğinizde bile ilk iş kulaklığa bakıp 1000 tl verebiliyorsak daha sonrasında samsungdan bahsetmeyin bana!!!


Eyvallah hocam sizleri seviyorum
furky86fx57@furky86, yaniliyorsunuz, Galaxy S4 muzik telefonudur seklinde bir ifademiz olmadi.Bütün video...
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furky86 6 yıl
Herifler soul kulaklık veriyor bizimkilerin umrunda değil :))
Htc beats verince ortalığı yıkıyordunuz donanım haber ekibi!!!
Geçen başka bir telefon incelemesinde erdi galaxy s4den için müzik telefonu dedi mesela :)) hepsinin kulaklığını konuştunuz ama bir earpods gerçeğinin yanından geçmediniz ne iş???
Müzik telefonları;
iPhone
Htc one
Htc 8x
Gerisi çöp!!! Çok net çöp!!! S4 ne ya :)))
Herifler soul kulaklık veriyor bizimkilerin umrunda değil :))Htc beats verince ortalığı yıkıyordunuz donanım haber ekibi!!!Geçen başka bir telefon in...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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senersongur 5 yıl
Moto G modelini de inceleseniz guzel olur.
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SuperSantorelli 5 yıl
Hello Moto
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Shevchenko79 6 yıl
erdi bey ile ender beyin biraz teknoseyir izlemeleri gerekir bence.kameraya bakmadan konussalar olmaz mı
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DH Misafiri 6 yıl
Google nexus'ları büyük ihtimal Motorala'ya yaptıracak.
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sorceress 6 yıl
Atrix güncelleme faciasından sonra bir daha Motorola kolay kolay almayı düşünmüyorum.
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zaferaa 6 yıl
Türkiye ye gelmeyecek bir telefonun neden bukadar muhabbetini yaptınız onu anlamıyorum.
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BrainDamaged 6 yıl
StoryLine
Ender yıldız kameraya bakıp konuşmasına nedense gülesim geliyor


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therob 6 yıl
batarya nekadar dayanıyo
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ergenius 6 yıl
özellikler gayet yeterli fiyat uygun olursa ve kişiye özel olarak gelirse ülkemize süper olur bence
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LilTunechi 6 yıl
Su fbi haberinden sonra sanmıyorum insanlar alsın
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