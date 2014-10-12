Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı değerlendiriyor ve fiyat eleştrisi yapıyor, Sony Xperia Z3v'yi memleketimizde görmek istediklerini dile getiriyor, akıllı yazıcılardan bahsederken teknoloji harikası Tesla Model S P85D ve ucundan azıcık Kawasaki H2 ile "motor" muhabbetine girişiyor ayrıca, iPad Air 2 ve Samsung Galaxy Tab Active ile tablet dünyasına göz kırparken, AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su'ya da başarı diliyorlar. Tabi iPhone 6'daki bükülme sorununa çözümler ve Xbox One vs. PlayStation 4 muhabbeti de bu bölümün bonusu oluyor. Bol ve keyifli bir sohbeile teknoloji dünyasını anlamak için sizi izlemeye davet ediyoruz, iyi seyirler.
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apple 326 ppi değeri ile, 1gb ram ile ve 1810 mah bataryası ile bildiğin tüketici ile dalga geçiyor.
1810 mah batarya 24 saati bile çıkartmayabilir.
Bu mu kalite.
piyasaki iphone 6 rakipleri ise iphone pahalı olduğu için pahalı. Artık telefonun fiyatının anlamsız pahalı olması da telefonun satışlarını arttırıyor.
iphone 6 rakiplerin bataryasının zayıf olmasının tek nedeni iphone 6'nın da bataryasının zayıf olması.
android cephesinde 4.7 inc'lik iphone 6 rakipleri üretmek bence mantıklı değil.
bu mantıkla telefon alan zaten iphone alıyor. Iphone müşterisi gidipte galaxy alpha almaz.
Galaxy Alpha almak için 3 önemli neden
1-Malzeme kalitesi, işçilik
2-Ergonomik yapısı ve tasarımı (kalınlık, ağırlık
3-Tabi ki fiyatı
infografik anlatımı herşeyi anlatıyor.
tabletmecmua.com/...
Alpha en iyi telefon olmayabilir. Ama DH'nin neden orta sınıf bir telefon diye ısrar ettiğini anlayamıyorum.
Ram desek 2gb.
Ekran desek aynı boyutlu telefonlarla aynı neredeyse retina.
İşlemci desek 801 den çoğu yerde hızlı.
Tasarım desek Erdi Bey diyor en güzeli diye.
Yazılım özellikleri desek rakipsiz belki de.
Neye göre üst sınıf yapacağız bu aleti anlamadım.
S5 ile aynı fiyat denmiş de S5 ten hızlı bir alet.
Aynı fiyatta olması normal. iPhone rakibi sonuçta.
Ayrıca S5 de yapıp da Alpha da yapılamayacak ne var merak ediyorum.
Bu açıdan bakıldığında iPhone un fiyatı da çok yüksek.
Sd Kart takılmıyor, ekran 720p diye orta sınıf diyeceksek çok işimiz var demektir.
Ender beyde enayimiyim apple alayim kisminda takdir ettim adamlar gercegi soyluyo ama anlayana anlamak isteyene,ve ayrica alphya hakettigi yorumlari yaptıkları icinde tesekkurler,samsung sadece telefon degil musterilerini sogusleme alanindada applei baz aliyor belli.
Lider ip6 ikinci alpha üçüncü işe z3c oldu.
Pil ve multimedia da z3c önde.
Tüm telefonların yeterli performans düzeyinde olduğu göz önüne alınacak olursa düşük fiyatıyla (yurtdışı) z3c pil performansı ile en alınası alet duruyor. Bir de 32gb lik modeli satılsa ne güzel olur.
Oyun olarak geçebilir onu bilemem ama benchmark testleri öyle demiyor bakınız aşağıda benim kullandığım Z3 Compact antutu sonucuna birde Alpha'nın sonucuna. Hele o renkler yok mu bende note 3'te var ikisini yanyana koyduğumda note 3 resmen rezil oluyor. Web browser hızı mükemmel bataryada zaten rakipsiz 2. sıradaki rakibi büyük abisi Z3 başkada yaklaşabilen yok. 10 saat web browser aralıksız çalışabiliyor stamina modda kullanırsanız süre 14 saati aşabiliyor. İnanın kullanıp deneyen Z3 Compactın performansına bayılır. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim son derece stabil 2. haftaya girdim tek hata vermedi. Sizi ezmeey çalışmıyorum yanlış anlamayınız sadece tecrübemi deneyimimi paylaşmak istedim.
Edit: inat ettim buldum
Bende macin 90 dakikasini ariyordum internette ss eklemek icin :-)