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Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası...

5 yıl
45,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı değerlendiriyor ve fiyat eleştrisi yapıyor, Sony Xperia Z3v'yi memleketimizde görmek istediklerini dile getiriyor, akıllı yazıcılardan bahsederken teknoloji harikası Tesla Model S P85D ve ucundan azıcık Kawasaki H2 ile "motor" muhabbetine girişiyor ayrıca, iPad Air 2 ve Samsung Galaxy Tab Active ile tablet dünyasına göz kırparken, AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su'ya da başarı diliyorlar. Tabi iPhone 6'daki bükülme sorununa çözümler ve Xbox One vs. PlayStation 4 muhabbeti de bu bölümün bonusu oluyor. Bol ve keyifli bir sohbeile teknoloji dünyasını anlamak için sizi izlemeye davet ediyoruz, iyi seyirler. 
 

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antonidas 5 yıl
bence şu an piyasadaki en kaliteli telefon htc one m8'dir.
apple 326 ppi değeri ile, 1gb ram ile ve 1810 mah bataryası ile bildiğin tüketici ile dalga geçiyor.
1810 mah batarya 24 saati bile çıkartmayabilir.
Bu mu kalite.
piyasaki iphone 6 rakipleri ise iphone pahalı olduğu için pahalı. Artık telefonun fiyatının anlamsız pahalı olması da telefonun satışlarını arttırıyor.
iphone 6 rakiplerin bataryasının zayıf olmasının tek nedeni iphone 6'nın da bataryasının zayıf olması.
android cephesinde 4.7 inc'lik iphone 6 rakipleri üretmek bence mantıklı değil.
bu mantıkla telefon alan zaten iphone alıyor. Iphone müşterisi gidipte galaxy alpha almaz.
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N0YAN 5 yıl
teşekkürler
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tugares 5 yıl
süper yeni intro harika olmuş ;)
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DH Misafiri 5 yıl
araçların bukadar elektronikleşmesi çok güzel fakat yeni riskleride beraberinde doğuruyor racın hacklenmesi birden fazla aracın kontrolünün iyiniyetli olmayan insanların eline geçmesi. gelecekte trafik kazaları sadece şöförlerin uyumasından dikkatsizliğinden değil artık kontrolü başkasının ele geçirmesindende olacak ve yeni yasal düzenlemeler gerekecek
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Breathe78 5 yıl
bence şu anda en alınası telefon

Galaxy Alpha almak için 3 önemli neden

1-Malzeme kalitesi, işçilik
2-Ergonomik yapısı ve tasarımı (kalınlık, ağırlık
3-Tabi ki fiyatı

infografik anlatımı herşeyi anlatıyor.



tabletmecmua.com/...
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ardicli2000 5 yıl Breathe78
Breathe78

bence şu anda en alınası telefon

Galaxy Alpha almak için 3 önemli neden

1-Malzeme kalitesi, işçilik
2-Ergonomik yapısı ve tasarımı (kalınlık, ağırlık
3-Tabi ki fiyatı

infografik anlatımı herşeyi anlatıyor.



tabletmecmua.com/...

Alpha en iyi telefon olmayabilir. Ama DH'nin neden orta sınıf bir telefon diye ısrar ettiğini anlayamıyorum.
Ram desek 2gb.
Ekran desek aynı boyutlu telefonlarla aynı neredeyse retina.
İşlemci desek 801 den çoğu yerde hızlı.
Tasarım desek Erdi Bey diyor en güzeli diye.
Yazılım özellikleri desek rakipsiz belki de.
Neye göre üst sınıf yapacağız bu aleti anlamadım.
S5 ile aynı fiyat denmiş de S5 ten hızlı bir alet.
Aynı fiyatta olması normal. iPhone rakibi sonuçta.
Ayrıca S5 de yapıp da Alpha da yapılamayacak ne var merak ediyorum.
Bu açıdan bakıldığında iPhone un fiyatı da çok yüksek.
Sd Kart takılmıyor, ekran 720p diye orta sınıf diyeceksek çok işimiz var demektir.
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stevejones 5 yıl
Erdi beyin videolari gercekten bi başka


Ender beyde enayimiyim apple alayim kisminda takdir ettim adamlar gercegi soyluyo ama anlayana anlamak isteyene,ve ayrica alphya hakettigi yorumlari yaptıkları icinde tesekkurler,samsung sadece telefon degil musterilerini sogusleme alanindada applei baz aliyor belli.
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ardicli2000 5 yıl
Gsmarena ip6 alpha ve z3c karşılaştırmasını yayınladı.
Lider ip6 ikinci alpha üçüncü işe z3c oldu.
Pil ve multimedia da z3c önde.
Tüm telefonların yeterli performans düzeyinde olduğu göz önüne alınacak olursa düşük fiyatıyla (yurtdışı) z3c pil performansı ile en alınası alet duruyor. Bir de 32gb lik modeli satılsa ne güzel olur.
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kratos_03 5 yıl
Keşke galaxy alpha yı test etmeden donanımıyla eleştirmeseydiniz.Sizin gibi tecrübeli editörlere yakışmıyor. Çünkü yabancı sitelerde galaxy alpha donanım olarak Z3C ı eziyor...
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hakanxml 5 yıl kratos_03
kratos_03

Keşke galaxy alpha yı test etmeden donanımıyla eleştirmeseydiniz.Sizin gibi tecrübeli editörlere yakışmıyor. Çünkü yabancı sitelerde galaxy alpha donanım olarak Z3C ı eziyor...

Oyun olarak geçebilir onu bilemem ama benchmark testleri öyle demiyor bakınız aşağıda benim kullandığım Z3 Compact antutu sonucuna birde Alpha'nın sonucuna. Hele o renkler yok mu bende note 3'te var ikisini yanyana koyduğumda note 3 resmen rezil oluyor. Web browser hızı mükemmel bataryada zaten rakipsiz 2. sıradaki rakibi büyük abisi Z3 başkada yaklaşabilen yok. 10 saat web browser aralıksız çalışabiliyor stamina modda kullanırsanız süre 14 saati aşabiliyor. İnanın kullanıp deneyen Z3 Compactın performansına bayılır. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim son derece stabil 2. haftaya girdim tek hata vermedi. Sizi ezmeey çalışmıyorum yanlış anlamayınız sadece tecrübemi deneyimimi paylaşmak istedim.
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nonpoint 5 yıl
Abi yok artık mobilite yi izlemeden önce letonya maçını seyrettim orda bi davulcu vardı dedim bizim bu erdi ustaya çok benziyo sanırım sensin deliler gibi davul çalıyodu eleman 2 kez falan gördüm :)


Edit: inat ettim buldum


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ynskrmk 5 yıl nonpoint
nonpoint
Abi yok artık mobilite yi izlemeden önce letonya maçını seyrettim orda bi davulcu vardı dedim bizim bu erdi ustaya çok benziyo sanırım sensin deliler gibi davul çalıyodu eleman 2 kez falan gördüm :)


Edit: inat ettim buldum


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Bende macin 90 dakikasini ariyordum internette ss eklemek icin :-)
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ZEUS__ 5 yıl
rahat otur tabi ya new balance ları göster erdinçcim
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denixt 5 yıl
tv olarak samsung yada lg alıcağıma vestel arçelik alırım daha iyi çünkü onlardan hiç bir farkları yok
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