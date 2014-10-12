Mobilite: Samsung Galaxy Alpha, Sony Xperia Z3v, Tesla Model S P85D ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung Galaxy Alpha'yı değerlendiriyor ve fiyat eleştrisi yapıyor, Sony Xperia Z3v'yi memleketimizde görmek istediklerini dile getiriyor, akıllı yazıcılardan bahsederken teknoloji harikası Tesla Model S P85D ve ucundan azıcık Kawasaki H2 ile "motor" muhabbetine girişiyor ayrıca, iPad Air 2 ve Samsung Galaxy Tab Active ile tablet dünyasına göz kırparken, AMD'nin yeni tepe yöneticisi Lisa Su'ya da başarı diliyorlar. Tabi iPhone 6'daki bükülme sorununa çözümler ve Xbox One vs. PlayStation 4 muhabbeti de bu bölümün bonusu oluyor. Bol ve keyifli bir sohbeile teknoloji dünyasını anlamak için sizi izlemeye davet ediyoruz, iyi seyirler.

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