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Mobilite: Samsung Galaxy S IV, 6.1-inç akıllı telefon, iPhone uyumlu Casio Gshock ve çok daha fazlası...

6 yıl
9,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde, Samsung'un önümüzdeki yıl için hazırladığı yeni amiral gemisi Galaxy S IV'le ilgili en son haberleri, Apple'ın MacBook üretimini Amerika'ya taşımasını, Nokia'nın fiyatı ve donanımıyla dikkat çeken yeni telefonu Lumia 620'yi, Casio'nun iPhone ile uyumlu çalışan yeni Gshock saatini, 6.1-inç büyüklüğündeki yeni akıllı telefonu, Sony'nin çift SIM kartlı akıllı telefonunu, daha birincisini göremedik ama dedikoları başlayan ikinci nesil Microsoft Surface tableri ve daha pek çok konuyu masaya yatırıyoruz. Mobilite her zaman olduğu gib mobil teknolojinin nabzını tutuyor, gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ (twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ (twitter: @enderyldz) birlikte değerlendiriyor.
 

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mako3e 6 yıl en beğenilen
program gayet güzeldi emeği geçenlere teşekkürler.

belki burası yeri değil ama zamanında forumu ayağa kaldıran bir karşılaştırma yapılmıştı.

'' s3 vs one x ''

one x galip çıkmıştı :)))) (yersen...)

şimdi aradan uzun zaman geçti, taşlar yerine oturdu, peki o karşılaştırmadaki kriterlerin saçmalığı ve orantısızlığı ortaya çıktı mı?

bu soruya ender bey cevap verdi. '' tegra 2-3 mobil dünyanın kazığıdır. ''

umarım ilerleyen dönemlerde karşılaştırmalarda daha dikkatli olunur ve duygularla hareket edilmez. S3 son çeyreğin iphone dahil olmak üzere en çok satan telefonu oldu. Bu arada ben iphone 4s sahibi olarak bu kadar objektif olabiliyorsam android kullananlar daha sağlıklı yorumlar yapabilmeli. Bugün olsa aynı karşılaştırma videosunu yayına koysanız inanın dalga konusu olurdu donanım haber. forum üyelerinin gördüğünü nasıl olur da işi teknoloji olanlar göremiyor anlamak mümkün değil doğrusu...

saygılar...
program gayet güzeldi emeği geçenlere teşekkürler.belki burası yeri değil ama zamanında forumu ayağa kaldıran bir karşılaştırma yapılmıştı.
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fuckulteli 6 yıl
Her şey eskiyor :(
Geçen sene piyasaya çıkan, artık ihtiyaçları karşılamıyor, lan her şey ne kadar çabuk tükeniyor..
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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Lycormas QQ 6 yıl
Yav şu windows un reklamı nekadar güzel :D
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Nerevarine 6 yıl
6.1 inc mi daha ne kadar ekran büyütecek bu samsung. Biraz güçlendirsinler.
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dockhanger 6 yıl
6.4 le ne yapacak millet cantaylami gezecek cok buyuk kullanimi tasimayi zorlastiriyor
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Cihan 6 yıl
Casio saat hangi Dakika'dan itibaren başlıyor kotaliya care

Su video detayını yazsalar 1 ile 5nci dk su konu 5 ile 9ncu dk bu konu die

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bozcan 6 yıl
İdeos X5 Efsanesi :)
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Armin van Buuren* 6 yıl
KinGEagLE
Diclonius
KinGEagLE
mako3e program gayet güzeldi emeği geçenlere teşekkürler. belki burası yeri değil ama zamanında forumu ayağa kaldıran bir karşılaştırma yapılmıştı. s3 vs one x one x galip çıkmıştı :)))) (yersen...) şimdi aradan uzun zaman geçti, taşlar yerine oturdu, peki o karşılaştırmadaki kriterlerin saçmalığı ve orantısızlığı ortaya çıktı mı? bu soruya ender bey cevap verdi. tegra 2-3 mobil dünyanın kazığıdır. umarım ilerleyen dönemlerde karşılaştırmalarda daha dikkatli olunur ve duygularla hareket edilmez. S3 son çeyreğin iphone dahil olmak üzere en çok satan telefonu oldu. Bu arada ben iphone 4s sahibi olarak bu kadar objektif olabiliyorsam android kullananlar daha sağlıklı yorumlar yapabilmeli. Bugün olsa aynı karşılaştırma videosunu yayına koysanız inanın dalga konusu olurdu donanım haber. forum üyelerinin gördüğünü nasıl olur da işi teknoloji olanlar göremiyor anlamak mümkün değil doğrusu... saygılar...
s3 o zamanlar performans olarak geçiyordu ordan ve pilden puanları kapmıştı ama şimdi one x jelly bean ile ikisindede s3 yakaladı sen herhalde bu dünyada değilsin kardeş ...bide objektiflikten bahsedersin bilip bilmeden konuşma tegra 3 balon olabilir ama one x s3 den daha iyi bir cihazdır nokta.
s3 daha iyidir nokta
nesi iyi peki ; ekran mı? yook müzik çalar mı? yok malzeme kalitesi mi? yokk arayüz mü ? yook kamerası mı ? yokk performans olarakta zaten öyle gözle görülür bir fark yok .. pil konusundada one x de ciddi iyileştirmeler var... e ne kaldı geriye s3 kötü bir alet değil ama o ne x yine test etseler yine alır puanları bu kadar da fan boy olmayın yahu

Şu telefonu savunmayın ya, objektif olun artık.
Pil ömrü düzeliyormuş da neymiş hebele hubele. Tegra 3 zaten ne kadar fazla güç tüketip ısınıyor, adamlar güncelleme yayınlasa ne olacak?
S3'e ROM indir bakalım bir tane pil ömrü kaç gün gidiyor?
Tasarım, malzeme kalitesi, ekran(abartılı değil), belli yönlerden kamera daha iyi.
Fakat diğer tarafta S3 ağır basıyor. Ve ayrıca Android gibi tamamen kontrolü elinde olan bir sistem için Müzik çalar, arayüz, beats falan hepsi hikaye.
S3'te zaten Wolfson ses çipi var, One X'i direk geçmeye yeter de artar bile.
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ero444 6 yıl
kucuker34
S3 kullanıcısıyım. One xin bence artısıda var. Tasarım ve malzeme kalitesi

+ arayüzü+kameras+beats audio
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ero444 6 yıl
one x e bir bakarsın sonra s3 e hangisi içine sinerse onu alırsın birisi bu forumdan çift yumurta ikizleri demişti ikisi için cidden öyle bende one x var ama :D.
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ogi 6 yıl
mp3 ü inmiyor
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