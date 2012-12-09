Mobilite: Samsung Galaxy S IV, 6.1-inç akıllı telefon, iPhone uyumlu Casio Gshock ve çok daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde, Samsung'un önümüzdeki yıl için hazırladığı yeni amiral gemisi Galaxy S IV'le ilgili en son haberleri, Apple'ın MacBook üretimini Amerika'ya taşımasını, Nokia'nın fiyatı ve donanımıyla dikkat çeken yeni telefonu Lumia 620'yi, Casio'nun iPhone ile uyumlu çalışan yeni Gshock saatini, 6.1-inç büyüklüğündeki yeni akıllı telefonu, Sony'nin çift SIM kartlı akıllı telefonunu, daha birincisini göremedik ama dedikoları başlayan ikinci nesil Microsoft Surface tableri ve daha pek çok konuyu masaya yatırıyoruz. Mobilite her zaman olduğu gib mobil teknolojinin nabzını tutuyor, gelişmeleri Erdi ÖZÜAĞ (twitter: @fx57) ve Ender YILDIZ (twitter: @enderyldz) birlikte değerlendiriyor.
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belki burası yeri değil ama zamanında forumu ayağa kaldıran bir karşılaştırma yapılmıştı.
'' s3 vs one x ''
one x galip çıkmıştı :)))) (yersen...)
şimdi aradan uzun zaman geçti, taşlar yerine oturdu, peki o karşılaştırmadaki kriterlerin saçmalığı ve orantısızlığı ortaya çıktı mı?
bu soruya ender bey cevap verdi. '' tegra 2-3 mobil dünyanın kazığıdır. ''
umarım ilerleyen dönemlerde karşılaştırmalarda daha dikkatli olunur ve duygularla hareket edilmez. S3 son çeyreğin iphone dahil olmak üzere en çok satan telefonu oldu. Bu arada ben iphone 4s sahibi olarak bu kadar objektif olabiliyorsam android kullananlar daha sağlıklı yorumlar yapabilmeli. Bugün olsa aynı karşılaştırma videosunu yayına koysanız inanın dalga konusu olurdu donanım haber. forum üyelerinin gördüğünü nasıl olur da işi teknoloji olanlar göremiyor anlamak mümkün değil doğrusu...
saygılar...
Geçen sene piyasaya çıkan, artık ihtiyaçları karşılamıyor, lan her şey ne kadar çabuk tükeniyor..