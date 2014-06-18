Mobilite: Samsung Galaxy S5 LTE-A, LG G3'e yeni versiyon, Lenovo K920, Huawei Mulan ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung'un Snapdragon 805 ile gelmesi beklenen yeni Galaxy S5 LTE-A versiyonunu, LG G3'ün Snapdragon 805 versiyonu ve Full HD'de 60fps ile 4K'da 40Mbps çekim sağlayan yeni kamera modunu, Huawei'in süper telefon modeli Mulan'ı, Lenovo'nun liderlik iddiasındaki akıllı telefonu K920'yi, Sony Xperia Z2 için Youtube canlı yayın uygulamasını, Samsung'un süper ince tablet bilgisayar ailesi Galaxy Tab S'i ve ucuz Android telefonların yazılım güncelleme noktasında çehresini değiştirebilecek MediaTek'in açık kaynak kodu yaklaşımına kadar pek çok önemli haberi her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet eşliğinde sizler için değerlendiriyorlar.

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