Mobilite: Samsung Galaxy S5 LTE-A, LG G3'e yeni versiyon, Lenovo K920, Huawei Mulan ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung'un Snapdragon 805 ile gelmesi beklenen yeni Galaxy S5 LTE-A versiyonunu, LG G3'ün Snapdragon 805 versiyonu ve Full HD'de 60fps ile 4K'da 40Mbps çekim sağlayan yeni kamera modunu, Huawei'in süper telefon modeli Mulan'ı, Lenovo'nun liderlik iddiasındaki akıllı telefonu K920'yi, Sony Xperia Z2 için Youtube canlı yayın uygulamasını, Samsung'un süper ince tablet bilgisayar ailesi Galaxy Tab S'i ve ucuz Android telefonların yazılım güncelleme noktasında çehresini değiştirebilecek MediaTek'in açık kaynak kodu yaklaşımına kadar pek çok önemli haberi her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet eşliğinde sizler için değerlendiriyorlar.
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Darısı ender bey'in başına diyelim
MTK kaynak kodlarını açmakta bence çok geç bile kaldı. bu hamleyi daha erken yapsa snapdragon 400'e pazarda hiç pay vermezdi.
Lenovo'nun Türkiye pazarına girişini geç kalınmış olarak görüyorum. bu saatten sonra pazarda yer edinebilmeleri için giriş ve orta seviye telefonları maliyetine satmaları lazım.
2013 yılında A serisi telefonlarıyla Türkiye pazarına girselerdi çok sağlam bir pazar payı kapabilirlerdi.
Bir başka hususta vergi yüksekliği.Şuan Türkiye'nin önünde çok iyi bir fırsat var ama devletin ve gerekli kurumların pasif kalması günü kurtarma politikası bu fırsatı kaybediyor.
Üretimi değil belki ama montajı Türkiye'de yapılacak telefon tablet vb. ürünlere ciddi vergi indirimi hatta yaratacağı istihdam için bile 5-10 senelik vergisiz üretim teşviki yapılsa Yerli ve Yabancı yatırımcılar Assembled in Turkey ürünleri ile Avrupa ve Ortadoğu'ya açılabilirler.
EDit:imla
Açıkçası yeni nesil telefonlar çok güzel, albenisi çok yüksek lakin üreticiler pazarı öyle bir çözümlemiş ki, hangi fiyatı versek tüketiciler zaten alacaklar mantığına büründüler iyice ki o yüzden bugün fiyatlar 2500 TL ye kadar çıktı zira yurtdışında 600$ olan bir telefon burada 1200 TL karşılığı tüm vergilendirmeler vb. etkenlerle bu fiyatın 2500 TL ye çıkacağını zannetmiyorum. Üreticiler ve ara firmalar bizlerin emeğine acımadan bugün bu fiyatlara kadar çıktılar. Biz tüketicilerin artık daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor düşüncesindeyim.