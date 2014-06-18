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Mobilite: Samsung Galaxy S5 LTE-A, LG G3'e yeni versiyon, Lenovo K920, Huawei Mulan ve dahası...

4 yıl
46,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Samsung'un Snapdragon 805 ile gelmesi beklenen yeni Galaxy S5 LTE-A versiyonunu, LG G3'ün Snapdragon 805 versiyonu ve Full HD'de 60fps ile 4K'da 40Mbps çekim sağlayan yeni kamera modunu, Huawei'in süper telefon modeli Mulan'ı, Lenovo'nun liderlik iddiasındaki akıllı telefonu K920'yi, Sony Xperia Z2 için Youtube canlı yayın uygulamasını, Samsung'un süper ince tablet bilgisayar ailesi Galaxy Tab S'i ve ucuz Android telefonların yazılım güncelleme noktasında çehresini değiştirebilecek MediaTek'in açık kaynak kodu yaklaşımına kadar pek çok önemli haberi her zaman olduğu gibi keyifli bir sohbet eşliğinde sizler için değerlendiriyorlar. 
 

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Allons-y 4 yıl en beğenilen
Allah bir yastıkta kocatsın erdi bey.


Darısı ender bey'in başına diyelim
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ecs_elite_group 4 yıl
Erdi bey evlilik yaramış, mutluluğunuz daim olsun.

MTK kaynak kodlarını açmakta bence çok geç bile kaldı. bu hamleyi daha erken yapsa snapdragon 400'e pazarda hiç pay vermezdi.
Lenovo'nun Türkiye pazarına girişini geç kalınmış olarak görüyorum. bu saatten sonra pazarda yer edinebilmeleri için giriş ve orta seviye telefonları maliyetine satmaları lazım.
2013 yılında A serisi telefonlarıyla Türkiye pazarına girselerdi çok sağlam bir pazar payı kapabilirlerdi.

Bir başka hususta vergi yüksekliği.Şuan Türkiye'nin önünde çok iyi bir fırsat var ama devletin ve gerekli kurumların pasif kalması günü kurtarma politikası bu fırsatı kaybediyor.

Üretimi değil belki ama montajı Türkiye'de yapılacak telefon tablet vb. ürünlere ciddi vergi indirimi hatta yaratacağı istihdam için bile 5-10 senelik vergisiz üretim teşviki yapılsa Yerli ve Yabancı yatırımcılar Assembled in Turkey ürünleri ile Avrupa ve Ortadoğu'ya açılabilirler.

EDit:imla
Erdi bey evlilik yaramış, mutluluğunuz daim olsun.MTK kaynak kodlarını açmakta bence çok geç bile kaldı. bu hamleyi daha erken yapsa snapdragon 400'e...
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tugares 4 yıl
Erdi Bey Allah bir yastıkta kocatsın, mutluluğunuzu daim etsin...
Açıkçası yeni nesil telefonlar çok güzel, albenisi çok yüksek lakin üreticiler pazarı öyle bir çözümlemiş ki, hangi fiyatı versek tüketiciler zaten alacaklar mantığına büründüler iyice ki o yüzden bugün fiyatlar 2500 TL ye kadar çıktı zira yurtdışında 600$ olan bir telefon burada 1200 TL karşılığı tüm vergilendirmeler vb. etkenlerle bu fiyatın 2500 TL ye çıkacağını zannetmiyorum. Üreticiler ve ara firmalar bizlerin emeğine acımadan bugün bu fiyatlara kadar çıktılar. Biz tüketicilerin artık daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor düşüncesindeyim.
Erdi Bey Allah bir yastıkta kocatsın, mutluluğunuzu daim etsin...Açıkçası yeni nesil telefonlar çok güzel, albenisi çok yüksek lakin üreticiler pazarı öyle ...
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KızlarınHayranOlduğuAdam 4 yıl
Kim ne derse desin APPLE
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eskibirkurt 4 yıl
Erman toroğluda bir inceleme yapsa nasıl olurdu acaba...

Misal. Elma elma diyorlarda bu iphone 6 anca kurtlu elma.

Ömer üründül.

Ekranı var. Dokununca tepki veriyor. Şarzı bitince çalışmıyor.

Gökmen özdanak

Bu ..... ..... Telefonu geçen konuşurken abicim...


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Plegus 4 yıl
Ya ben bu 3g li tabletler tutmadı zaten gerek yok muhabbetini anlamıyorum, tamam çok hayati birşey olmayabilir ama benim tabletimde 3g olmasa şu an kullandığımın yarısı kadar bile kullanamam. Hatta 3gsiz tablete de tam anlam veremiyorum.
Tabletin mantığı zaten internet değil mi, mobil olması değil mi? Ben tablet alacak arkadaşlarıma çok net bir şekilde 3g li almasını yoksa hiçbir anlamı olmayacağını söylüyorum.
Biri bana şu algının sebebini açıklasın lütfen.
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WarSaw 4 yıl
program böyle daha samimi olmuş eskiden çok resmi konuşma şekliniz vardı böyle daha güzel olmuş. Özellikle kapanış süpriz oldu :)
Erdi Bey'in evliliği hayırlı olsun darısı niyetli diğer bekarların başına.
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SirrealsQ 4 yıl
Ender & ve erdi bey :)
Çok içtenlikle ; Ürün göndermeden bahsederken bütün firmaları sayıp Apple firmasının sayılmaması ve iphone 5s ' in donanımhaber de tanıtılmaması neden kaynaklanıyor
donanımhaber apple firmasını sevmiyor mu :)
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mementopolis 4 yıl SirrealsQ
sirreal911

Ender & ve erdi bey :)
Çok içtenlikle ; Ürün göndermeden bahsederken bütün firmaları sayıp Apple firmasının sayılmaması ve iphone 5s ' in donanımhaber de tanıtılmaması neden kaynaklanıyor
donanımhaber apple firmasını sevmiyor mu :)

Apple bunlari ti ye bile almiyormus :) .
Firma Ürün göndermes ise incelemiyorlar.
Fakat Erdi Byin "SÖZÜ" vardi inceleyecegiz diye ama gecistirme icin söyledigi kesinlesti.
bir video da da iphone elide idi. yani Apple fani patronlari var alipda iceleyelim diyemiyorlar.
Reklamci DH baska bir sey degil..
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qdry 4 yıl
Dans eden kızlarıda çekin bir dahakine :D
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turhill 4 yıl
Ender hocam gün gelir yine eskisi gibi bol bol donanım incelemesi yaparsın. Baksanıza arkadaşlar Mobilci oldu mecburen :)

Erdi hocam nice mutlu senelere.
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The Times 4 yıl
Lenovo'nun telefonu 2k ekran 4000 ma batarya ile gelecek diye haber yapmıştınız.
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eskibirkurt 4 yıl
Ek olarak videoyu yapanların emeğine saygı gösteriyorum. Huawei müşterisine saygı göstermediği icin huawei ile ilgili bir durumu aktardım. Donanım haber yazılım desteği çok güçlü yerli firmaların en iyi paylaşım alanı.
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ICromwelleI 4 yıl
Güzel ve yararlı bir bilgilendirme olmuş diyebilirim.
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