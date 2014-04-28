Mobilite: Samsung Galaxy S5 Prime, tabletlere 4K ekran, yeni Nexus, nostalji bölümü ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Nostalji Bölümü'ne başlayarak Motorola Droid'i ele alıyor, Samsung'un LG G3'e rakip olarak sunmayı planladığı Galaxy S5 Prime, yeni Nexus telefona ait son detaylar, Leonardo di Caprio'nun Steve Jobs'u oynama ihtimalini, tabletlere 4K ekran gelişmesini, Samsung Galaxy Note 2'ye gelen Android 4.4.2 güncellemesini ve diğer gelişmeleri keyifli bir sohbet ile ekranlarınıza getiriyor. İyi seyirler...
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benim de tam tersine hoşuma gidiyo muhabbet olunca
İlk yorumdan yarım saat sonra atmış bir de