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Mobilite: Samsung Galaxy S5 Prime, tabletlere 4K ekran, yeni Nexus, nostalji bölümü ve dahası...

5 yıl
54,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Nostalji Bölümü'ne başlayarak Motorola Droid'i ele alıyor, Samsung'un LG G3'e rakip olarak sunmayı planladığı Galaxy S5 Prime, yeni Nexus telefona ait son detaylar, Leonardo di Caprio'nun Steve Jobs'u oynama ihtimalini, tabletlere 4K ekran gelişmesini, Samsung Galaxy Note 2'ye gelen Android 4.4.2 güncellemesini ve diğer gelişmeleri keyifli bir sohbet ile ekranlarınıza getiriyor. İyi seyirler...

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Kapkara Kartal 5 yıl en beğenilen
Mobilite gibi sadece pc bileşenlerinden bahsettiğiniz bir program yapsanız
2 Yanıt Yanıtla +35
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01001101 5 yıl cancan_burak
cancan_burak

Kaç dakika nasihat verdiniz arkadaş.Teknoloji programı mı bu ? Samimi ortamı, anlatım vs. tamam ama çizgiyi bence korumalısınız.Bu kadar goygoy ve nasihat ile anlatımı boğuyorsunuz.

benim de tam tersine hoşuma gidiyo muhabbet olunca
cancan_burakKaç dakika nasihat verdiniz arkadaş.Teknoloji programı mı bu ? Samimi ortamı, anlatım vs. tamam ama çizgiyi bence korumalısı...
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Yanıtla +23
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mehmedaltair 5 yıl Moco Coco*
Moco Coco*
ilk yorum xd.

İlk yorumdan yarım saat sonra atmış bir de



1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Gönderdiğiniz selamlar için teşekkürler!Ender ve Erdi kapım her zaman size açık.
Buradan takipteyim ve programlarınızı severek izliyorum:)
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi abi cok güzel konustu 15:55'te, tam bir hayat dersi verdi. Kulagimiza küpe olacak sözler bunlar helal olsun.
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redwolf61 5 yıl
donanım haber olarak aylarca g.m reklamı yaptılar şimdi cihazı üstü kapalıda olsa öldürüyorlar.. millete o kadar tavsiye ettiniz yok fiyat yok performans..
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muconexplus 5 yıl
bakalım nasılmıs
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soneday 5 yıl
Ulan şu milestoneyle azmı maceralar yaşadım arkadaş anılarımı canlandırdınız, nereye gitsem telefona hayran kalırdı herkez. Hâla köşede durur milestonem
ve . Adamın biri otbüsde elimde görmüştü peşime taklmıştı bu el bilgisayarını bana 150 tlye versene diye

Şimdiye kadarki telefon deneyimlerimde. Nokia 3650 ve Motorola Milestone... bu 2 efsaneyi unutmam arkadaş.
Milestone kullanım,sağlamlık,fotoğraf ve ekran konusunda tartışılmaz bana göre.
Ondan sonra Droid 3 aldım milestone heycanımı devam ettirmek için kayıtsız olduğundan kapandı bi zaman sonra .
Ardından samsung galaxy s3 aldım 2 hafta sonra ekranı kırıldı
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serdar.45 5 yıl
abi sizden birşey rica ediyorum lütfen bir haftada nokia 5100 3310 ve panasonik in küçük bir telefonu vardı onlardan birini lütfen inceleyin özellikle şu yılan oyunu vardı bak :)))
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Guest-95C30C047 5 yıl
Her zamanki gibi keyifli bir sohbetti bence, lakin biyerde hata var sanki;
48;30'da: "Exynos 5422'yi nerde görmüştük, Note3'de görmüştük, ... bi de Note3-Neo'da 6 çekirdekli versiyonunu görmüştük" cümleleri geçti.
5422'yi S5'te görmedik mi Hocam? Note3'te ise 5420 var. Note3-Neo'da da 5260 var.
GsmArena'da öyle diyor en azından; gsmarena.com/...
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fatality4906 5 yıl
Tizen çıkmalı artık..
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Scourgeofgod28 5 yıl
Bir sonraki nostalji bölümünde yer vermeniz için Nokia N-Gage model cep telefonunu öneriyorum.
Hem yakın zamanda adı tarihe karışan nokia ve nokia fanları hem de eski oyuncular için çok güzel bir inceleme olur :)
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dakamon 5 yıl
Program yakında erdi ile ender le hoş sohbet diye değiştirilirse hiç şaşırmayın. :) Valla dolu dolu bir mobilite değildi ne yalan söylim. Şu sıralar durgun galiba mobil piyasa ondan böyle oluyor. Bence programa biraz daha renk katılmalı. Açıkcası radyo yayını yapsanız bu kadar olur.
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mortuary6 5 yıl
Pazartesileri sevmemin tek nedeni olan program :D Haftaya Pazartesi napıcaz bilmiyorum bakalım....
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skywalker06 5 yıl
Adamlar bile anladı artık moto g nin ne fiyatına göre ne kadar iyi olduğunu
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