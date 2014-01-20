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Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası...

5 yıl
11,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın bilgi dolu, keyifli sohbetinde bu hafta enine-boyuna mercek altına alacağımız cihazlar Nokia Lumia 1520, LG G Flex, Sony Xperia Z1 Compact, Vivo Xplay 3S, Xiaomi MI3, Samsung Galaxy Tab Pro ve Huawei Ascend Mate 2 olacak. Her biri, kendi segmentinde iddialı özelliklere sahip olan cihazlarla ilgili merak edilen detaylar, ayrıca satır aralarına sıkıştırılan özel bilgilerle dolu Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda.
 

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ulubatlısinan 5 yıl en beğenilen Vikernes
Vikernes

kim ne derse desin apple.

Odunum da odunum diyosun...
Yanıtla +105
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Çocuğum yok arkadaş.her gün sormak zorundamısınız.Zorla yaptırtacaksınız ya !!!
1 Yanıt Yanıtla +35
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Türkmenli 5 yıl
Adamlar sohbet havasında gayet keyifli program yapıyorlar. Konuştukları da kural değil, kendi fikirleri. Katılır yada katılmazsın. Niye atarlanıyor millet !
Yanıtla +20
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aytacikomadrid 5 yıl
haber basliginia gmd 2 yasmissiniz ama bahsetmediniz
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar discovry 2 hakkında hic yorum olmadi anlamadim
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DH Misafiri 5 yıl
Hem seviyeli, hem oldukça bilgili hem de komiksiniz..Valla daha ne olsun
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fx57 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hem seviyeli, hem oldukça bilgili hem de komiksiniz..Valla daha ne olsun

Merhaba,

Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz, katkımız oluyorsa ne mutlu bize :)

Teşekkürler.
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba general mobile discovery 2 şubat ayında çıkacak mı ? Bilgi verebilirsiniz sevinirim. Teşekkür ederim.
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Solo__TuRk_- 5 yıl
Lg g2 gelcek olan güncelleme inşallah kamere olaını toparlar düşük ışıklı ortamda videolar kasıyor yav
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cmengn 5 yıl
Ben hala anlamiyorum burdaki insanlarin bi cogunu. Donanımhaberdeki herkes isini cok ama cok iyi yapiyor. Dunyaca ünlü teknoloji sitelerini forumlarini gunde en az 3-4 saat takip ediyorum. Yaptiklari incelemeleri izliyorum yorumlari okuyorum ama inanin en profesyonel ve samimi olarak donanimhaber calisanlarini goruyorum. Hala bu adamlar için tataf tutuyo muamelesi yapiyosunuz. Bu adamlarin bi cikari yok ki niye yalan soylesinler. Simdiye kadar neyi soyledilerse cikti. Son 2 seneden ornek verevek olursak: xperia z ekrani berbat dendi ve ilk donanimhaberde soylendi dunya genelinde ve herkes karsi cikti. Sonra ortaya bi cikti ki farkli ekranlar kullanilmis vs vs. Simdiki gpular full hd ye yetmez rahat olmaz dediler herkes karsi cikti s4 teki gpu ipad de bile var nasi yetmez diye yine hakli ciktilarm ve ayni sekilde daha bi cok benzer olan oldu. Artik biraz objektif olmaliyiz bence sonucta bunlar kimsenin babasinin firmalari degil. Bu adamlar isini biliyosa oturun dinleyin begenmiyosaniz da kendine editor deyip sacmalayan insanlari okuyun takip edin. Turkiyede unlu olan bazi teknoloji sitelerinde her gun yalan yanlis sacma ceviri yapilmis haberler okuyorum. O yuzden donanimhaberin degerini bilin derim.
Not:telden yazdim bozukluklar varsa kusura bakmayin artik :)
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wampaa 5 yıl
z1 kompakt olayın bittiği yer resmen üçüncü veya dördüncü çeyrekte discovery 3 ile ortalığı yıkacaklar muhtemeleen 3500 4000 mAh pil 2 gb ram full hd ekran snapdragon 800 koysunlar olay biter.
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sericatil18 5 yıl
lg g flexe gerek varmı ki ben g2 nin üstüne oturur biraz eğdiririm al sana lg flex :D
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TRSOF 5 yıl
Bu akıllı telefon piyasasının cılkı çıktı artık
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cank1981 5 yıl
WP8 için hala sallıyorsunuz :) Droidhaber editörleri
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