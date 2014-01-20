Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'ın bilgi dolu, keyifli sohbetinde bu hafta enine-boyuna mercek altına alacağımız cihazlar Nokia Lumia 1520, LG G Flex, Sony Xperia Z1 Compact, Vivo Xplay 3S, Xiaomi MI3, Samsung Galaxy Tab Pro ve Huawei Ascend Mate 2 olacak. Her biri, kendi segmentinde iddialı özelliklere sahip olan cihazlarla ilgili merak edilen detaylar, ayrıca satır aralarına sıkıştırılan özel bilgilerle dolu Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda.
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Odunum da odunum diyosun...