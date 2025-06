Squid Game: America çok yakında çekilecek; Projenin başında David Fincher var

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok izlenen dizisi olan Squid Game, bu hafta 3. ve son sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Böylece dizi dört yıllık yolculuğunu tamamlamış oldu. Ancak bu Netflix'in Squid Game'e tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor. Aksine daha şimdiden bir sonraki Squid Game projesi için hazırlıklara başlandı. Bir süredir gündemde olan bu proje, çok yakında hayata geçirilecek gibi görünüyor.

Ünlü yönetmen David Fincher'ın (Dövüş Kulübü, Se7en) Amerika'da geçen bir Squid Game dizisi hazırladığı bir süredir konuşuluyordu. Bu hafta gelen haberler, bu projenin çok yakında kamera karşısına geçeceğini ortaya çıkardı. Whats on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimlerine Aralık ayında başlanacak. Fincher'ın Aralık ayına kadar Once Upon a Time in Hollywood 2 ile meşgul olacağı fakat onu tamamladıktan sonra hemen Squid Game: America'ya geçeceği söyleniyor.

Squid Game: America, Los Angeles'ta Geçen Bir Spin-off Olacak

Diğer yandan diziye dair yeni detaylar da ortaya çıktı. David Fincher öncülüğünde hazırlanan Squid Game: America, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senaryosunu kaleme aldığı Squid Game: America, Los Angeles'ta geçecek. Zaten Squid Game'in 3. sezonu da buna gönderme yaparak yolu döşemeye başladı.

Yazının bundan sonraki bölümü Squid Game 3. sezon hakkında SPOILER içerir.

Ünlü oyuncu Cate Blanchett'ın Squid Game'in 3. sezonunda kısaca görünmesi, son sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Blanchett'ın buradaki varlığı Squid Game: America'nın temellerini atarken, hikâyenin Los Angeles'ta geçeceğini de bir nevi doğrulamış oldu. Blanchett'ın Amerikan versiyonunda rol alıp almayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak 3. sezonda yer alması bu ihtimalini epey kuvvetlendiriyor.

