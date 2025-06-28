Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Squid Game: America çok yakında çekilecek; Projenin başında David Fincher var

    Uzun süredir gündemde olan Squid Game: America için somut adımlar atılmaya başlandı. David Fincher öncülüğünde hazırlanan dizi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.       

    Squid Game: America Tam Boyutta Gör
    Son yılların en çok izlenen dizisi olan Squid Game, bu hafta 3. ve son sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Böylece dizi dört yıllık yolculuğunu tamamlamış oldu. Ancak bu Netflix'in Squid Game'e tamamen veda ettiği anlamına gelmiyor. Aksine daha şimdiden bir sonraki Squid Game projesi için hazırlıklara başlandı. Bir süredir gündemde olan bu proje, çok yakında hayata geçirilecek gibi görünüyor.

    Ünlü yönetmen David Fincher'ın (Dövüş Kulübü, Se7en) Amerika'da geçen bir Squid Game dizisi hazırladığı bir süredir konuşuluyordu. Bu hafta gelen haberler, bu projenin çok yakında kamera karşısına geçeceğini ortaya çıkardı. Whats on Netflix tarafından aktarılan bilgilere göre Squid Game: America'nın çekimlerine Aralık ayında başlanacak. Fincher'ın Aralık ayına kadar Once Upon a Time in Hollywood 2 ile meşgul olacağı fakat onu tamamladıktan sonra hemen Squid Game: America'ya geçeceği söyleniyor.

    Squid Game: America, Los Angeles'ta Geçen Bir Spin-off Olacak

    Diğer yandan diziye dair yeni detaylar da ortaya çıktı. David Fincher öncülüğünde hazırlanan Squid Game: America, orijinal dizinin bir yeniden çevrimi değil spin-off'u, yani Amerika'da geçen bir uzantısı olacak. Utopia dizisiyle tanınan Dennis Kelly'nin senaryosunu kaleme aldığı Squid Game: America, Los Angeles'ta geçecek. Zaten Squid Game'in 3. sezonu da buna gönderme yaparak yolu döşemeye başladı.

    Yazının bundan sonraki bölümü Squid Game 3. sezon hakkında SPOILER içerir.

    Ünlü oyuncu Cate Blanchett'ın Squid Game'in 3. sezonunda kısaca görünmesi, son sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Blanchett'ın buradaki varlığı Squid Game: America'nın temellerini atarken, hikâyenin Los Angeles'ta geçeceğini de bir nevi doğrulamış oldu. Blanchett'ın Amerikan versiyonunda rol alıp almayacağı henüz netleşmiş değil. Ancak 3. sezonda yer alması bu ihtimalini epey kuvvetlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti ilk yolcusunu aldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tiridine bandım ne demek latince yazı dövmeleri ve anlamları en iyi mazot hangi petrol sert plastik çatlak tamiri hgw modem nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum