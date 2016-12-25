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Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular

2 yıl
64,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Telefona gelen 2017 vergisi, OLED ekran üretimindeki kritik detaylar, ZUK Edge, Huawei P10 ve Mate 9'un Türkiye macerası gibi pek çok konu değerlendiriliyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Xiaomi Mi Mix'e rakip ZUK Edge, telefona gelen 2017 vergisi, en kolay tamir edilen telefonlar, Huawei Mate 9'un Türkiye macerası gibi konuları değerlendiriyorlar. 

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swat882 2 yıl en beğenilen
Mülteciler alındı ülkeye o kadar, vergiler neden arttırıldı sanıyorsunuz? Senin benim hakkıma adamlar ortak oluyor. Biz zaten zengin bir ülke değiliz, kendi vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz, ekonomik modelimizden tut vatandaşın maaşlarına kadar hepsi düşük zaten. Birde aldığın maaşın %20 sinden fazlası buhar olup gidiyor. Ne düzgün bir eğitim alabiliyorsun ne düzgün bir sağlık hizmeti. Hayır verginin geri döndüğü de yok, köprü, yol yapıyorlar onlar da ücretli zaten. Vergiler ne kadar arttı farkında mısınız?



Atılan her oy ülkenin refah seviyesini, vatandaşın kaderini ve dolayısıyla geleceğini etkiliyor.



Gerçek işsizlik verilerini, enflasyon oranını bilsek dudağımız uçuklar.



Halk nasıl istiyorsa öyle yönetilir. O yüzden takım tutar gibi parti tutmayın, düşünün sorgulayın ondan sonra seçin milletvekillerinizi. Arada kaynayan biz oluyoruz malesef.



Teyzeye amcaya söylüyorum , sizin hakkınız ayda 40 kilo et alabilmek değil hakkınız 60-70 kilo et satın alabilmek. Onların cevabı: buna da şükür yavrum. Yav buna da şükür de neden daha iyisi olmasın? Neden hakkettiği şekilde yönetilemeyesin.
Mülteciler alındı ülkeye o kadar, vergiler neden arttırıldı sanıyorsunuz? Senin benim hakkıma adamlar ortak oluyor. Biz zaten zengin bir ülke değiliz, kendi v...
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General. 2 yıl
Reisin Osmanlı imparatorluğu hayali, Vergi imparatorluğuna dönüştü. Seveyim sizin hayallerinizi.
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Sasaki Kojiro 2 yıl
Ajda Pekkan bugün Eurovision'a katılsa herhalde "aman vergi" şarkısıyla katılır.
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ardabeyim 2 yıl
Onlar hızlı konuşmuyorlar sen yavaş anlıyorsun
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Freexog 2 yıl
Mesut abi selamlar ,
Bende LG kullanıcısıyım telefonda bir sorun yaşamadım ve memnunum. Bu forumda sorun yaşayanlar kişileri de okuyorum haklı da olabilirler. Telefonda üretimden kaynaklanan çeşitli sebepleri vardır doğrudur. Lakin Erdi abinin orada bahsettiği iFixit 2016 raporundan çıkartılacak sonuç , örneğin bir sorun nedeniyle telefonu servise götürdüğünüzde tamir edilmesi çok kolay olacağı için, daha az sıkıntı yaşayacağınız ve daha az sürede işleminiz sonuçlanacağı anlamına geldiği kanaatineyim. Tabi kullandığınız markanın da servis konusuna daha önem vermesi gerekiyor o da ayrı mesele..
Ayrıca bazı teknik servislere biraz şahit olduğum için yaşanan sorunları oluşturan en önemli kısımlarından biri malesef telefonların çok zor tamir olması konusunda yaşanıyor. Eğer telefonun açıldıktan sonra tekrar toplanması imkansız gibi duruyorsa teknik servis personeli belki de haklı olarak cihazı size geç teslim ediyor veya o cihazı en sona bırakıyor.
Hatta bazı servislerin içindeki basit bir parça, eğer ulaşılması zor bir konumda ve cihazın tekrar toplanması çok zaman alıyorsa bunun için bile anakart arızası diye rapor yazıp (anakart fiyatı da çok pahalı tabi) , müşteriyi caydırdıklarını da gördüğüm oldu.
Ben yorumu size bırakıyorum. Sonuçta telefonun tamir kolay tamir edilmesi başlı başına bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Sadece marka gözünde olayı incelemeyiniz derim şahsen. Güzel programdı teşekkürler.
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ali_ihsan21 2 yıl
Neden bu kadar hızlı konuşuyorlar, birçok kelime arada kaynıyor.
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shadowtr 2 yıl
Yurtdışından alınan telefonların pasaport şartından bağımsız her vatandaş için 2 yılda bir kez olarak düzenlenmesi gerekli.
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aydinsukru 2 yıl
neyse ki Yerli, zırhlı ve kudretli hurdalarımız var telefona 5 bin vermişiz koyar mı ?
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Muhammet0689 2 yıl
ağzınıza sağlık abiler :)
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Morphinz 2 yıl
Her ay yeni bir vergi geliyor artık. Verginin vergisini alan bir ülke olduk sonumuz hayrola..
Bazen sırf bu nedenle ülkeyi terk etmek istiyorum. Bu ülkede orta halli olmak bile mümkün değil artık. Bir mühendis olarak ben geçinemiyor 3 yıldır GM5 kullanıyorum.
Ülkeyi resmen çıldırmanın eşiğinde tutuyorlar...
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mustafasc 2 yıl
Yine çok keyifliydi. Mesut ve Erdi birlikte daha fazla program yapmalı...
İşi bilen adamların yaptığı programlar çok keyif verici oluyor..
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rosedaled3 2 yıl
Hâlâ kulağım da yankılanıyor mesut çevik ne kadar çok evet dedin
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assasin34 2 yıl
artık teknoloji programları bile ilgimi çekmiyor. alamayacağım şeylerle ilgili haber dinlemek canımı sıkıyor.
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