Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular

Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Telefona gelen 2017 vergisi, OLED ekran üretimindeki kritik detaylar, ZUK Edge, Huawei P10 ve Mate 9'un Türkiye macerası gibi pek çok konu değerlendiriliyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Xiaomi Mi Mix'e rakip ZUK Edge, telefona gelen 2017 vergisi, en kolay tamir edilen telefonlar, Huawei Mate 9'un Türkiye macerası gibi konuları değerlendiriyorlar.