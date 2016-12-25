Mobilite: Telefona gelen 2017 vergisi ve gündemdeki konular

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Telefona gelen 2017 vergisi, OLED ekran üretimindeki kritik detaylar, ZUK Edge, Huawei P10 ve Mate 9'un Türkiye macerası gibi pek çok konu değerlendiriliyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik bu hafta Xiaomi Mi Mix'e rakip ZUK Edge, telefona gelen 2017 vergisi, en kolay tamir edilen telefonlar, Huawei Mate 9'un Türkiye macerası gibi konuları değerlendiriyorlar.
Paylaş Tweetle
Atılan her oy ülkenin refah seviyesini, vatandaşın kaderini ve dolayısıyla geleceğini etkiliyor.
Gerçek işsizlik verilerini, enflasyon oranını bilsek dudağımız uçuklar.
Halk nasıl istiyorsa öyle yönetilir. O yüzden takım tutar gibi parti tutmayın, düşünün sorgulayın ondan sonra seçin milletvekillerinizi. Arada kaynayan biz oluyoruz malesef.
Teyzeye amcaya söylüyorum , sizin hakkınız ayda 40 kilo et alabilmek değil hakkınız 60-70 kilo et satın alabilmek. Onların cevabı: buna da şükür yavrum. Yav buna da şükür de neden daha iyisi olmasın? Neden hakkettiği şekilde yönetilemeyesin.