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Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...

1 yıl
11,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yeni nesil iPhone'ların ülkemiz macerasını, mobilde havlu atan Microsoft'un durumunu Huawei Mate 10 ve gündemi değerlendiriyorlar.
Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ülkemiz çıkış tarihleri belli oldu. Aynı zamanda iPhone X için de fiyat bilgisi açıklandı. Buna ek olarak Microsoft'un mobilde havlu atması, Razer'ın telefone işine girmesi, Huawei'in süper telefonu Mate 10 ve gündemdeki diğer konular, Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunumuyla Mobilite'de, iyi seyirler. 

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tachyon 1 yıl en beğenilen
42 Dakika Apple güzellemesi izledik. Google 2.Nesil telefonunu yapar daha elinize alıp incelemeden sırf resimlere bakarak yerin dibine sokarsınız Apple aynı tasarımı 4 yıldır kullanıcıya resmen iteler eleştirmek yerine yere göğe sığdıramazsınız.
Diğer taraftan kullanıcı bilgileri konusunda bir çok teknoloji sitesinde 1 yıl öncesine kadar Apple'ın kullanıcı bilgilerini nasıl kullandığı ile ilgili haberler dolaşıyordu bunların hepsi unutuldu herhalde. isterseniz aşağıda linkini de verdiğim Apple Policy'i bir okuyun bakalım ne diyor Apple...
Kişisel Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması
Kişisel bilgiler tek bir kişinin kimliğini belirlemek veya tek bir kişiyle iletişim kurmak için kullanılabilen verilerdir.
Apple ya da bir Apple bağlı şirketi ile iletişim kurduğunuz zaman kişisel bilgilerinizi sağlamanız istenebilir. Apple ve bağlı şirketleri işbu kişisel bilgileri birbirleri ile paylaşabilir ve işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanabilir. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, içeriğimizi ve tanıtımımızı oluşturmak ve geliştirmek üzere işbu bilgiyi diğer bilgiler ile de birleştirebilirler.

apple.com/...
Apple milyar dolarlık şirkettir ancak bunu sağlarken hizmetten ziyade kullanıcılarının zaafından yararlanarak yapar. Bunu da ilk yapıyormuş gibi pazarlar.
İşlemcisi sınırlı donanımla kendi işletim sistemine özel olarak geliştirildiği için Benchmark'larda iyi gözükür ama günlük hayatta iki katı bir performans göremezsiniz. Hatta cimrilik edip ram gibi hayati donanımlardan kıstığı için gerçek kullanım deneyiminde donanım olarak kendisinden düşük olan telefonlardan daha geride bir performans sergiler.
Objektif olduğu iddia edilen bu ikili örneğin neden hızlı şarj'a destek verdiği halde iPhone 8 kutusundan hızlı şarj adaptörünün çıkmadığına dair hiçbir eleştiri getirmez? Objektif olduklarını iddia eden bu ikili az önce bahsettiğim ram konusunda Apple'ın neden cimrilik yaptığı konusunda hiçbir negatif söz etmez.
Sony, aynı tasarımları piyasa sürdüğünde yerin dibine sokanlar Apple yaptığında neden eleştirmek yerine övgüler düzer?
42 Dakika Apple güzellemesi izledik. Google 2.Nesil telefonunu yapar daha elinize alıp incelemeden sırf resimlere bakarak yerin dibine sokarsınız Apple aynı ta...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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berkans 1 yıl strathmorea
Orijinalden alıntı: strathmorea

Şimdii. Öyle yok apple den para aldılar falan diyen tayfadan değilim. Öyle bir şey olmadığına da eminim. Yalnız kesinlikle apple ile ters düşmek istemiyorsunuz ki çok bariz belli olmaya başladı bu. Hele ki Mesut Çeviğin son 1 yılda ani bir dönüşle appleyi yerin dibine sokarken birden abi ios süper, androidde olmuyor şöyle kötü böyle kötü demesi inanılmaz komik gelmişti. Hoş tüm bunlar apple sizi etkinliklerine davet etmeye başladıktan sonra oldu. Gelelim mobiliteye. Aşağıda bir arkadaş 42 dakika apple güzellemesi izledik diye başlamış ve dediklerinin altına imzamı atarım. Yani arkadaş bu kadar yapmasanız olmaz mıydı.! İphone X te ne yenilik var yapmayın etmeyin bu kadar. Ve en önemlisi o fiyatı hak ediyor mu etmiyor mu, nerede sizin eleştiriniz.

Yorumunuzu görünce bir cevap yazmak istedim.

Öncelikle şunu kabullenmeniz lazım. Bir telefon veya işletim sistemi bir dönemin kralı olabilir, rakibi olmayabilir ama bu demek değildir ki bu telefon ömür boyunca iyi kalacak. Son bir yılda Mesut Çevik şöyle değişti, böyle değişti söylemlerinden öte acaba iOS veya Android tarafında ne değiştide bu adam bunları söylemeye başladı şeklinde sorgulama yapsanız bence daha iyi olur.

Bakın kendimden örnek vereyim. Bugüne kadar sadece Samsung veya Android telefonları birinci telefonum olarak kullandım. Forumda Samsung başlıklarının bir çoğu bana ait. Galaxy serileri konusunda uzun seneler teknik destek verdim. Ancak 7 Plus ile beraber bende iOS platformunu artık birinci tercihim yapmaya başladım. Bunun bir çok sebebi vardı. Android tarafında ki Türkçe uygulamaların stabilitesinden artık gına gelmeye başlamıştı. Tasarımdan öte biraz kullanım kolaylığı aramaya başladım, çökmeyen ve hızlı çalışsan bir sistemi daha az özgürde olsa tercih etmeye başladım. Türkiye ve Türkçe'ye daha çok hizmet veren, Türkçe çalışan bir dijital asistanı olan bir telefon ihtiyacı hissetmeye başladım. Müzik servisleri, Podcastleri, Dijital asistanı, iOS cihazları arasındaki mükemmel uyumu ve daha bir çok hizmeti tek bir telefonda kullanmayı tercih etmeye başladım.

Servise gittiğimde bana ekranımda kırmızı çizgi çıkmasına ve cihazda hiç düşme olmamasına rağmen kullanıcı hatası denmesini istemedim. Sadece telefonumun ekranı kırıldığında, benden 1500TL istenmemesini onun yerine sadece 719TL ödemeyi istedim.

Opet'e gidip mobil ödeme yaparak benzin almak istediğimde uygulamanın o anda çökmesini, IBB Cep trafiği açarak köprülere bakmak istediğimde, tam kavşağa gelmek üzere olmama rağmen uygulamanın bir türlü köprü datasını göstermemesini ve yaklaşık 5 dakika sonra düzelmesini, haberler.com'un sürekli çökmesi ya da GPS gibi pili sömürmesini, haber sitelerinin yorumları göstermemesini, PTT'nin HGS uygulamasınının randımanlı çalışmamasını, Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına göz taraması yapılarak girilememesini istememeye başladım.

Bakın hocam ben eski bir editörüm, Mesut veya Erdi veya başka birisi ise bu mesleği senelerdir yapan kişiler. Bizler size doğruları anlatmak veya eksikleri göstermekle yükümlüyüz. Kabul edip etmemek ise size kalmış bir şey. Apple'ın eksikleri yok mu ? Tabi ki var. Bunları yazabiliriz ama artılarıda son dönemlerde çok fazla. Apple'ın bazı hizmetleri veya ürünlerini, bu editörler size övüyorlarsa bu Apple'ın lansmalarına gitmeye başladıkları için değil, teknik bilgileri ışığında verdikleri kararlar doğrultusundadır.
Orijinalden alıntı: strathmoreaŞimdii. Öyle yok apple den para aldılar falan diyen tayfadan değilim. Öyle bir şey olmadığına da eminim. Yalnız kes...
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strathmorea 1 yıl
Şimdii. Öyle yok apple den para aldılar falan diyen tayfadan değilim. Öyle bir şey olmadığına da eminim. Yalnız kesinlikle apple ile ters düşmek istemiyorsunuz ki çok bariz belli olmaya başladı bu. Hele ki Mesut Çeviğin son 1 yılda ani bir dönüşle appleyi yerin dibine sokarken birden abi ios süper, androidde olmuyor şöyle kötü böyle kötü demesi inanılmaz komik gelmişti. Hoş tüm bunlar apple sizi etkinliklerine davet etmeye başladıktan sonra oldu. Gelelim mobiliteye. Aşağıda bir arkadaş 42 dakika apple güzellemesi izledik diye başlamış ve dediklerinin altına imzamı atarım. Yani arkadaş bu kadar yapmasanız olmaz mıydı.! İphone X te ne yenilik var yapmayın etmeyin bu kadar. Ve en önemlisi o fiyatı hak ediyor mu etmiyor mu, nerede sizin eleştiriniz.
Şimdii. Öyle yok apple den para aldılar falan diyen tayfadan değilim. Öyle bir şey olmadığına da eminim. Yalnız kesinlikle apple ile ters düşmek istemiyorsunuz ...
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4 Yanıt Yanıtla +16
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mavizaman 1 yıl
şu arkaplanı değiştir mesut.
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___Lawyer___ 1 yıl
Sizler en güvendiğim editörlersiniz Birçok konuda sizlere katılıyorum. Ancak bazı kalıplaşmış cümlelerin artık kalkması gerektiğini düşünüyorum. Sony’e yıllardır aynı tasarımda telefon üretiyorsunuz derken Apple’ın bana göre iPhone 8 rezelatine bunu dememek tutarsızlıktır. Evet iPhone 8 ailesi bir rezaletttir. 4 senedir aynı tasarımla gelmesi kabul edilemez.
Yine Samsung’larda ekran 16;9 değil videolarda siyah şeritler oluyor diye ortalığı yıkarken, iPhone X’in ahizesinin garip tasarımıyla yarın öbürgün geliştiriciler 18;9 19;9 desteklese bile hiç bir zaman full ekran video izleyemeyeceğimiz ortadayken buna bir şey dememek tutarsızlıktır.
Apple ürünlerini açarken sorulan kullanım bilgilerinizi size daha iyi hizmet edebilmek adına paylaşmak ister misiniz? Sorusunu yokmuş gibi iPhone’da yok bunlar demek ise ironiktir.
Ben 7 Plus kullanıcısıyım. Muhtemelemen seneye yine iPhone alacağım. Ama iOS 11’den sonra menüdeki donmalar, applerin basılı kalması, uygulamalardan atmalar yaşanırken Apple stabil demek pek bir gariptir.
iPhonedo’nun dahi Note 8 için dediği yahu hepiniz birbirinizden duyup mu gaza geliyorsunuz cümlesinde olduğu gibi parmak izini kullanırken kamerayı parmaklamak zorundaymışız gibi bir algı yaratılıyor. Ben ergonomik olarak yaptığım deneyimlerde bir sorun görmedim. Lansmanda dahi açılmayan iPhone X’te sadece Face ID olmasının sıkıntılarını hep beraber göreceğiz. Alternatif bir sistem kullanmamasını o zaman eleştirecek misiniz yine göreceğiz.
Türkiye’ye kalıpların kırılamadığı bir ülkedir. Zamanında birinin dediği ve kabullenilen cümle ve kalıplar değişmiyor. Zaman değişiyor kalıplar yıkılıyor. Teknolojide muhafazakar olmamak lazım.
Saygılar..
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fimeral 1 yıl
ne kadar çok ağladınız yahu.
mesut ve erdi tr'de en fazla cihaz deneyimleyen ve inceleyen adamlardan ikisi. bu adamlar bir cihaza ya da markaya iyi diyorsa vardır bildikleri.
sabahtan akşama kadar samsung, zte, htc, lg ya da başka bir marka övseler zerre rahatsız olmam. zira cihaz inceleyip bir karara varmak onların işi. bilgi ve tecrübe sahibiler dolayısıyla referans alabileceğim bir fikre de sahipler.
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faysan 1 yıl
Mesut beyde S8 lansmanından beri samsunga karşı bir kin seziyorum. O zaman samsung biraz zayıf kaldı lansmanda kabul etmek lazım.Mesut bey artık samsungla ilgili her haberde ya dalga geçiyor ya kısa kesiyor ya da geçiştiriyor.Ancak ne olursa olsun siz tarafsız kalmak zorundasınız mesut bey note 8 için 5000 tl fiyat biçilirken dalga geçtiğinizde iphone x e 7000 tl fiyat istenirken sesiniz çıkmıyor ne hikmetse...
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bkaakco 1 yıl
Telefonda yazılımsal sorunlar varsa Android değil ROM sorunludur. İki tane Android 8.0 yüklü cihaz, yazılımsal olarak birbirinden farklı davranışlar sergileyebilir. Android değil uygulama çöker. Önce bu farkları anlamamız gerekiyor.
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Erasmus78 1 yıl
Apple'a bu kadar çok iPhone sattıran şey iPhone'un tasarımı veya teknik özellikleri değil. Artık anlayın şunu. Tek sebebi iOS... iOs kullanmak istiyorsan iPhone/iPad'den başka şansın yok.
Fiyat çok mu yüksek? Fiyatı düşürecek şey bellidir. Talebin düşmesi gerekir. Gerçi sorun şu ki; dünyanın geri kalanında iPhone fiyatlar rakipleri ile eş seviyelerde. Sadece bizde absürd seviyelerde fiyatlandırılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de talep sıfırlansa bile fiyatlar düşer mi emin değilim. Çok çok Apple; "Türkiye'de iPhone satılmıyor, fiyatları biraz düşürelim. Olmazsa pazardan komple çıkalım." da diyebilir. Zaten yılda sattığı 150 milyon iPhone'un sadece 2 milyonu Türkiye'd satılıyor. %1,33 ü yani.
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huseyincarnege 1 yıl
daha iphone x tanıtıldığında 6099tl olcanı yazdıydım öle oldu :)
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likeablex 1 yıl
Nihayet erken oldu.

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susesa 1 yıl
Mesut Çevik kendisine Apple Iphone7 plus hediye edildiğini ifade edecek kadar dürüst birisidir.
Ama keşke bu hediyeyi reddedecek kadar etik davransaydı. Zira bu durum şuuraltı minnet duygusuna sebebiyet verir ister istemez.
İnsan olmamızdan ötürü yani, yoksa bir art niyet olduğunu düşünmüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Speed-Step 1 yıl susesa
susesa
Mesut Çevik kendisine Apple Iphone7 plus hediye edildiğini ifade edecek kadar dürüst birisidir.
Ama keşke bu hediyeyi reddedecek kadar etik davransaydı. Zira bu durum şuuraltı minnet duygusuna sebebiyet verir ister istemez.
İnsan olmamızdan ötürü yani, yoksa bir art niyet olduğunu düşünmüyorum.

Merhaba,

Bende Note 8, S8 ve S8 Plus da bulunuyor. Test etmeden uzun süre deneyimlemeden nasıl yorum yapabilirim :)

Lütfen bir markaya düşmanlığı bana hakaret ederek tamamlama denemesi yapmayın.

Yakışık almıyor çekincem olsa para verdim aldım derim kime ne.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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deoks 1 yıl
Başlıkta iphone x fiyatları demişsiniz ama 6000 küsürlük fiyat hakkında mesut reyizin yorumunu duyamadık. Özel bir program mı yapılacak acaba?
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axiprens 1 yıl deoks
deoks
Başlıkta iphone x fiyatları demişsiniz ama 6000 küsürlük fiyat hakkında mesut reyizin yorumunu duyamadık. Özel bir program mı yapılacak acaba?

Program yapıldığında fiyatlar açıklanmamış olduğu için olabilir.
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