Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yeni nesil iPhone'ların ülkemiz macerasını, mobilde havlu atan Microsoft'un durumunu Huawei Mate 10 ve gündemi değerlendiriyorlar.
Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ülkemiz çıkış tarihleri belli oldu. Aynı zamanda iPhone X için de fiyat bilgisi açıklandı. Buna ek olarak Microsoft'un mobilde havlu atması, Razer'ın telefone işine girmesi, Huawei'in süper telefonu Mate 10 ve gündemdeki diğer konular, Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunumuyla Mobilite'de, iyi seyirler.
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Diğer taraftan kullanıcı bilgileri konusunda bir çok teknoloji sitesinde 1 yıl öncesine kadar Apple'ın kullanıcı bilgilerini nasıl kullandığı ile ilgili haberler dolaşıyordu bunların hepsi unutuldu herhalde. isterseniz aşağıda linkini de verdiğim Apple Policy'i bir okuyun bakalım ne diyor Apple...
apple.com/...
Apple milyar dolarlık şirkettir ancak bunu sağlarken hizmetten ziyade kullanıcılarının zaafından yararlanarak yapar. Bunu da ilk yapıyormuş gibi pazarlar.
İşlemcisi sınırlı donanımla kendi işletim sistemine özel olarak geliştirildiği için Benchmark'larda iyi gözükür ama günlük hayatta iki katı bir performans göremezsiniz. Hatta cimrilik edip ram gibi hayati donanımlardan kıstığı için gerçek kullanım deneyiminde donanım olarak kendisinden düşük olan telefonlardan daha geride bir performans sergiler.
Objektif olduğu iddia edilen bu ikili örneğin neden hızlı şarj'a destek verdiği halde iPhone 8 kutusundan hızlı şarj adaptörünün çıkmadığına dair hiçbir eleştiri getirmez? Objektif olduklarını iddia eden bu ikili az önce bahsettiğim ram konusunda Apple'ın neden cimrilik yaptığı konusunda hiçbir negatif söz etmez.
Sony, aynı tasarımları piyasa sürdüğünde yerin dibine sokanlar Apple yaptığında neden eleştirmek yerine övgüler düzer?
Yorumunuzu görünce bir cevap yazmak istedim.
Öncelikle şunu kabullenmeniz lazım. Bir telefon veya işletim sistemi bir dönemin kralı olabilir, rakibi olmayabilir ama bu demek değildir ki bu telefon ömür boyunca iyi kalacak. Son bir yılda Mesut Çevik şöyle değişti, böyle değişti söylemlerinden öte acaba iOS veya Android tarafında ne değiştide bu adam bunları söylemeye başladı şeklinde sorgulama yapsanız bence daha iyi olur.
Bakın kendimden örnek vereyim. Bugüne kadar sadece Samsung veya Android telefonları birinci telefonum olarak kullandım. Forumda Samsung başlıklarının bir çoğu bana ait. Galaxy serileri konusunda uzun seneler teknik destek verdim. Ancak 7 Plus ile beraber bende iOS platformunu artık birinci tercihim yapmaya başladım. Bunun bir çok sebebi vardı. Android tarafında ki Türkçe uygulamaların stabilitesinden artık gına gelmeye başlamıştı. Tasarımdan öte biraz kullanım kolaylığı aramaya başladım, çökmeyen ve hızlı çalışsan bir sistemi daha az özgürde olsa tercih etmeye başladım. Türkiye ve Türkçe'ye daha çok hizmet veren, Türkçe çalışan bir dijital asistanı olan bir telefon ihtiyacı hissetmeye başladım. Müzik servisleri, Podcastleri, Dijital asistanı, iOS cihazları arasındaki mükemmel uyumu ve daha bir çok hizmeti tek bir telefonda kullanmayı tercih etmeye başladım.
Servise gittiğimde bana ekranımda kırmızı çizgi çıkmasına ve cihazda hiç düşme olmamasına rağmen kullanıcı hatası denmesini istemedim. Sadece telefonumun ekranı kırıldığında, benden 1500TL istenmemesini onun yerine sadece 719TL ödemeyi istedim.
Opet'e gidip mobil ödeme yaparak benzin almak istediğimde uygulamanın o anda çökmesini, IBB Cep trafiği açarak köprülere bakmak istediğimde, tam kavşağa gelmek üzere olmama rağmen uygulamanın bir türlü köprü datasını göstermemesini ve yaklaşık 5 dakika sonra düzelmesini, haberler.com'un sürekli çökmesi ya da GPS gibi pili sömürmesini, haber sitelerinin yorumları göstermemesini, PTT'nin HGS uygulamasınının randımanlı çalışmamasını, Yapı Kredi'nin mobil uygulamasına göz taraması yapılarak girilememesini istememeye başladım.
Bakın hocam ben eski bir editörüm, Mesut veya Erdi veya başka birisi ise bu mesleği senelerdir yapan kişiler. Bizler size doğruları anlatmak veya eksikleri göstermekle yükümlüyüz. Kabul edip etmemek ise size kalmış bir şey. Apple'ın eksikleri yok mu ? Tabi ki var. Bunları yazabiliriz ama artılarıda son dönemlerde çok fazla. Apple'ın bazı hizmetleri veya ürünlerini, bu editörler size övüyorlarsa bu Apple'ın lansmalarına gitmeye başladıkları için değil, teknik bilgileri ışığında verdikleri kararlar doğrultusundadır.