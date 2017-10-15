Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft...

Mobilite'nin yeni bölümü yayında. Erdi Özüağ ve Mesut Çevik yeni nesil iPhone'ların ülkemiz macerasını, mobilde havlu atan Microsoft'un durumunu Huawei Mate 10 ve gündemi değerlendiriyorlar.

Apple'ın yeni nesil akıllı telefon modelleri iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ülkemiz çıkış tarihleri belli oldu. Aynı zamanda iPhone X için de fiyat bilgisi açıklandı. Buna ek olarak Microsoft'un mobilde havlu atması, Razer'ın telefone işine girmesi, Huawei'in süper telefonu Mate 10 ve gündemdeki diğer konular, Erdi Özüağ ve Mesut Çevik'in sunumuyla Mobilite'de, iyi seyirler.