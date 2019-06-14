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Monster'da Bu Hafta - Apex Legends

6 gün
2,1b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Apex Legends'ı konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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BazzerBiller 6 gün en beğenilen
"30-50 fps" = gayet akıcı...
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AREryilmaz 6 gün
Donanımhaber inceleme videoları falan yapıp amerika kaynaklı kanallar gibi takılmaya çalışıyor yutupda. Bu kanalların hangisini alırsanız alın bir tanesi 45 fps aldığı lektopa oyun "akıcı" demez. Sponsorlu içerik yaptıkları zaman, mesela linus tech tips (linus sebastian yani) bu konuda açıklama yaptı, asla adına inceleme demiyorlar ve asla "akıcı, hızlı" gibi sıfatlar kullanmıyorlar. Oyun akıcı değil. Ekran kartı çöp, ram tek kanal ve miktar olarak da yeterli değil. Donanımhaber bütün kredibilitesini tüketecek buna devam ederse.
Bu arada inanmayacaksınız ama bu laptopların bir sürü incelemesi var o kanallarda. Overpowered gaming laptop diye arayın. Aynı çinli üreticiden walmart alıp üzerine overpowered etiketi basıp amerikada satıyor bu laptopları.
TEKRAR EDİYORUM 45 FPS AKICI DEĞİLDİR. BÜTÜN AYARLAR EN ÜSTTE FALAN DA DEĞİL ORADA AYRICA.
Donanımhaber inceleme videoları falan yapıp amerika kaynaklı kanallar gibi takılmaya çalışıyor yutupda. Bu kanalların hangisini alırsanız alın bir tanesi 45 fps...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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AREryilmaz 6 gün
Donanımhaber inceleme videoları falan yapıp amerika kaynaklı kanallar gibi takılmaya çalışıyor yutupda. Bu kanalların hangisini alırsanız alın bir tanesi 45 fps aldığı lektopa oyun "akıcı" demez. Sponsorlu içerik yaptıkları zaman, mesela linus tech tips (linus sebastian yani) bu konuda açıklama yaptı, asla adına inceleme demiyorlar ve asla "akıcı, hızlı" gibi sıfatlar kullanmıyorlar. Oyun akıcı değil. Ekran kartı çöp, ram tek kanal ve miktar olarak da yeterli değil. Donanımhaber bütün kredibilitesini tüketecek buna devam ederse.
Bu arada inanmayacaksınız ama bu laptopların bir sürü incelemesi var o kanallarda. Overpowered gaming laptop diye arayın. Aynı çinli üreticiden walmart alıp üzerine overpowered etiketi basıp amerikada satıyor bu laptopları.
TEKRAR EDİYORUM 45 FPS AKICI DEĞİLDİR. BÜTÜN AYARLAR EN ÜSTTE FALAN DA DEĞİL ORADA AYRICA.
1 Yanıt Yanıtla +5
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BazzerBiller 6 gün AREryilmaz
Nerden tutsan harbiden rezil bir video. Ayrıca, hangi laptop veya hangi bilgisayar sistemi gtx1050 ti ile bu oyunda herşey "high" da 60+fps üstünde tutarlı bir performans sağlayabilir ki? Forumun ismi donanım haber, zaten oyunu başlatmadan bilmeleri gerekirler diye umuyordum.
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H34RTL3SS 6 gün
oyun baya güzel ama bannerlerde kill sayıları vs yazdığı için atlayıp 1 2 kişi öldürüp hemen terkediyorlar yada zaten direk ölüyorlar diye uzun bir süredir oynamıyorum
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BazzerBiller 6 gün en beğenilen
"30-50 fps" = gayet akıcı...
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madonos 6 gün
Oyunda baya değişiyor hele o haritadaki ilk atlama baya değişiyor.
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