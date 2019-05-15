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Monster'da Bu Hafta - Battlefield 4

3 hf.
2,7b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Battlefield 4'ü konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran

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Angel of the Lord 3 hf. en beğenilen
Monster haftalarında özellikle 10 yıllık oyunlar seçiliyor herhalde.
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yunusyunus1 3 hf.
"Bir asır önce çıkmış oyunu açayımda gtx 1050ti'nin 720p60fps kartı olduğu ortaya çıkmasın"
M.Ç.
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DH Misafiri 3 hf.
videonun fps si düşük takıla takıla oynatıyor. videoları neden youtube a yüklemiyorsunuz?
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Chagotta 3 hf.
Oyun güzelde sizin test mantığınız 5 yıl geriden geliyor. Oyun 2014 yapımı.
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Angel of the Lord 3 hf. en beğenilen
Monster haftalarında özellikle 10 yıllık oyunlar seçiliyor herhalde.
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