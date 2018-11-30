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Monster'da Bu Hafta - Rocket League

5 ay
10,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Rocket League'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 5 ay
laptopa hakaret etmişsiniz resmen...
bir sonra ki inceleme super mario mu
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ylcn123 5 ay
Reklam olduğunun farkındayım ama gtx860m ile de ultrada oynatıyor :D rocket league ile test mi olur bari battlefield 5 falan koysaydınız.
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