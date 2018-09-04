Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Monster'da Bu Hafta - Battlefield 1

8 ay
2,2b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Battlefield 1'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eAkman 8 ay en beğenilen sendemail
Gaming pc bu, server veya workstation değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
expressimo 8 ay
Ya hani ısnıyordu monster ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Kesinlikle fiyatını haketmeyen bir laptop!hele hele yükselen kurda!ayrıca oyunları single player değil multiplayer 64 kişilik map larde test edilmeli!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 8 ay
Çöp. Geçen sene donanımarşivinin 1450 tlye topladığı masaüstü sistemlerde aynı grafiklerde aynı fpslerde oynanabiliyordu zaten. Birde fiyatı 7000miş. Benim 5 senelik masaüstü daha yüksek fps alıyor. Gerçi bunları yazmanında bir anlamı yok. Monsterdan reklam parası alındımı alındı reklamı yapıldımı yapıldı gerisini salla gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SakuraiTomoki 8 ay
Oyuncu dediğimiz pc veyahut laptoplarda normalde artık 16 gb ram olması lazım. Yoksa böyle donup kasıyor maalesef.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay
kardeşim bu videolar niye otomatik olarak açılıyor yahu biz kendimiz açamıyoruz mu videoyu her seferinde durdurmak zorunda kalıyorum bıktık vallahi
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 8 ay asdasdqwertyveyaalxyvance
Videonun altında Oynatma seçeneklerinden kapatılıyor
Çok sinir bozucu bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 8 ay
ne salak bi inceleme olmuş ya. reklam olsa bile emek yok. video içinden kayıt yapılmış. hangi cihazla test yapıldığını biz nereden bilicez. laptopun dışından harici bir kamera ile kayıt yapılması ve laptopunda özelliklerinin gösterilmesi lazımdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 8 ay
Fokus bilgisayardan bir sorumlu arkadaş bu mesajı okur diye yazıyorum,
Bu tür oyun vb inceleme videoları yaptırın ok güzel... Ancak örneğin şöyle bir test yaptırsanız daha güzel olurdu., abra xyz modelini 1 ay hiç kapatmadan şu işte açık tuttu ve 1 ayın sonunda hiç bir sıkıntı oluşmadı, yani dayanıklı lık konusunu içeren bir geri bildirim video. Zira pazarın daraldığı bu günlerde tüketici başarım ile birlikte ürünlerin dayanıklılığı hususunda tam bilgi istiyor.
Başarılar, yurt dışında da muvaffak olmanız dileğiyle
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eAkman 8 ay sendemail
Gaming pc bu, server veya workstation değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay sendemail
Gaming pc bu, server veya workstation değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
20:21
Monster'da Bu Hafta - Star Wars Battlefront II
6b izlenme · 3 ay
15:11
Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 6
9b izlenme · 5 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,1b izlenme · 1 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
27:45
Monster'da Bu Hafta - FIFA 19
7,4b izlenme · 7 ay
23:01
Monster'da Bu Hafta - Hitman Absolution
8,1b izlenme · 6 ay
34:18
Monster'da Bu Hafta - Far Cry 5
6,1b izlenme · 7 ay
17:03
Monster'da Bu Hafta - Doom
9b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
23:25
Monster'da Bu Hafta - Rocket League
8,5b izlenme · 5 ay
20:08
Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Infinite Warfare
8,5b izlenme · 6 ay
22:13
Monster'da Bu Hafta - Need for Speed Payback
9,1b izlenme · 4 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
16:20
Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare Remastered
8,9b izlenme · 6 ay
17:29
Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7
8,9b izlenme · 4 ay
12:47
Monster'da Bu Hafta - Hitman
9,1b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim