Monster'da Bu Hafta - Race Driver: GRID

Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Race Driver: GRID'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri
İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran
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Türkiye şartlarında alınabilir bir ev bilgisayarı ile ne verdiğidir,
Bu sistemi ülkenin yüzde kaçı alabilir acaba ?
Ben hala ep48-dq6 ile E8500 4gb ram,128gb ssd ve yanında HD6950 kullanıyorum normal herşeye yetiyor sistem, bu ve bunun gibi bir sistem ile ne kadar oynatabilir mesela...