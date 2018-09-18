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Monster'da Bu Hafta - Race Driver: GRID

8 ay
6,4b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Monster'da bu hafta ABRA A5 V14.1 üzerinde Race Driver: GRID'i konuk ediyoruz. Bakalım oyun, i7 8750H işlemcili ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti'lı sistemde nasıl bir performans veriyor?
MONSTER ABRA A5 V14.1 Sistem Özellikleri

İşlemci: Intel Coffee Lake Core i7-8750H
Bellek: 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz
Ekran Kartı: 4GB GDDR5 Nvidia GTX1050Ti 128 Bit
Depolama: XPG 256GB M.2 SSD (Okuma: 1000 MB/s - Yazma: 800 MB/s)
Ekran: 15.6" FHD 1920x1080 IPS Mat LED Ekran 

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caneycaney 8 ay en beğenilen
oyun çıkalı 10 yıl olmuş amaç ne acaba :)
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arkhaotix 7 ay
Bana alınan ilk bilgisayarın içinde yüklü olarak gelmişti bilgisayarcı abi sağ olsun. Gayet güzel bir oyun. Bilmeyen küçük arkadaşlarımız var ise bence güzel bir video olmuş. Zaten amaç Monster reklamı.
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skywalker06 8 ay
7 sene kullandığım laptopta Grid'in bütün serisini full ayarlarda rahat oynuyordum test edecek başka oyun mu kalmadı?
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caneycaney 8 ay en beğenilen
oyun çıkalı 10 yıl olmuş amaç ne acaba :)
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gokhans19 8 ay caneycaney
Amaç monster reklamı.
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UnicornKnight 8 ay
sisteminize kurup oynamaya başlamadan evvel göz atmanız gereken bir rehber.
steamcommunity.com/...
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deniz_sea 8 ay
Bence önemli olan bu sistemle ne verdiği değil.
Türkiye şartlarında alınabilir bir ev bilgisayarı ile ne verdiğidir,
Bu sistemi ülkenin yüzde kaçı alabilir acaba ?
Ben hala ep48-dq6 ile E8500 4gb ram,128gb ssd ve yanında HD6950 kullanıyorum normal herşeye yetiyor sistem, bu ve bunun gibi bir sistem ile ne kadar oynatabilir mesela...
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