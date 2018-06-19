Mopaş, Endüstri 4.0’a Microsoft Azure ile hazır

Endüsti 4.0; bulut bilişim, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileriyle hayata geçirilen yeniliklerle kol kola yürüyen; tüm sektörler için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor.

Yurt genelinde 105 mağazası ve 3 bin çalışanı ile yılda 50 milyon müşteriye hizmet veren Mopaş marketler zinciri, Microsoft ile yaptığı işbirliğiyle Endüsti 4.0 alanında yaptığı atılımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

22 yıllık geçmişi boyunca müşterilerinin beklentisi için sürekli atılım yapan kurum, Endüstri 4.0 çağının getirdiği yeniliklerle başarılarını devam ettirmek üzere yatırımlarına yenilerini ekliyor.

Dijital dönüşüm, günümüzde bütün sektörleri kapsamakta ve giderek önemi artmakta. Dijital dönüşümde gerekli yatırımları yapmak şirketimiz için de çok önemli; çünkü ancak bu yatırımları yaparsanız ayakta kalabilirsiniz. Murat Narman Mopaş, E-Ticaret & İş Geliştirme Direktörü

Hedef: E-ticarette Türkiye’nin öne çıkan ismi olmak Mopaş, dijital dönüşüm yolculuğunda hedefini Türkiye’nin önde gelen gıda e-ticaret platformunun kurulması olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda hangi teknolojinin seçileceği en önemli konulardan biriydi. Bu aşamada Mopaş, SAP Hybris modülündeki iş yüklerini Mopaş, dijital dönüşüm yolculuğunda hedefini Türkiye’nin önde gelen gıda e-ticaret platformunun kurulması olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda hangi teknolojinin seçileceği en önemli konulardan biriydi. Bu aşamada Mopaş, SAP Hybris modülündeki iş yüklerini Microsoft Azure bulut platformunun gücü ile birleştirdi.



Kurum, bir e-ticaret platformununun yüksek erişebilirlikte olması, esnek depolama alanı sunması ve esnek kapasite yapısına sahip olması gibi öncelikler ışığında yaptığı araştırmalar sonucunda tercihini Microsoft teknolojilerinden yana kullanarak dijital dönüşüm atılımına başlandı.



Yenilikçi teknolojilerle artan müşteri memnuniyeti ve güven Microsoft ile SAP çözümlerinin uyumla çalışması Mopaş’ın yakaladığı başarıda önemli etkenlerden. Azure bulut platformu üzerinde planlanan sipariş sistemi, kurumun uzun bir serüven olarak tasarladığı e-ticaret yolculuğunda hız ve güven sunmaya devam ederken, Mopaş’ın sistemini sürekli olarak geliştirmesine de imkan sağlayarak Endüstri 4.0 çağını yakalamasına yardımcı oluyor.

Mopaş olarak yaptığımız yatırımlarda hep geleceği planlamaktayız. Bu konuda da işin duayeni olan Microsoft ve SAP gibi çözüm ortaklarıyla çalışmamız gelecekte de atfettiğimiz değeri gösteriyor. Reşat Narman Mopaş, Genel Müdür

E-ticaret serüveninde teknolojinin imkanlarını kullanarak kendisini geliştirmek isteyen Mopaş marketler zinciri, Microsoft ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.Dijital dönüşümün şirketler için önemini Mopaş’tan dinlemek için video başarı hikayemizi izleyin.

Mopaş Endüstri 4.0’a uyum sağlamak için Azure kullanıyor. Siz de bulut yolculuğunun olmazsa olmazlarını keşfetmek üzere Azure ücretsiz deneme hesabınızı hemen oluşturmak için https://azure.microsoft.com/tr-tr/free/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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