Mophie, HTC One için yeni geliştirdiği bataryalı kılıf modelini duyurdu

Piyasada yer alan birçok akıllı cep telefonu için kılıf modelleri üreten firmalardan Mophie, HTC'nin yeni akıllı cep telefonu One için ilk bataryalı kılıf modelini duyurdu.

Günümüzde akıllı cep telefonlarının gelişimine ayak uyduramayan bataryalar, halen kullanıcıların isteklerini tam olarak karşılar durumda değiller. Bu gibi durumlarda en çok tercih edilen bataryalı kılıf modelleri, akıllı cihazların kullanım ömrünü ciddi oranda arttırabiliyor. Bu doğrultuda Mophie'nin HTC One için duyurduğu yeni bataryalı kılıf modeli, üzerinde yer alan 2500mAh batarya ile cihazın kullanım ömrünü çok ciddi bir oranda arttırabiliyor. HTC One modelinin kullanıcılara tarafından oldukça beğenilen tasarımını bozmayacak şık bir yapıda geliştirilmiş olan kılıf, ekstra batarya desteği yanında, her türlü darbe, çizik ve düşme durumlarında telefonu koruma görevini de yerine getirebiliyor.

Akıllı telefonun bütün giriş çıkış portlarının kullanılmasına izin veren, 2.88x6.06x0.67 inç boyutlar yanında 143 gram ağırlığa sahip olan ve gövdesi üzerinde yer alan LED göstergeler ile batarya durumu hakkında bilgi verebilen yeni bataryalı kılıf modeli, Mophie firmasının resmi sitesi üzerinden siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 99$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.

http://www.mophie.com/product-p/2370_jp-htc-one-blk.htm