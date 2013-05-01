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Mophie, HTC One için yeni geliştirdiği bataryalı kılıf modelini duyurdu

6 yıl
1,5b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Piyasada yer alan birçok akıllı cep telefonu için kılıf modelleri üreten firmalardan Mophie, HTC'nin yeni akıllı cep telefonu One için ilk bataryalı kılıf modelini duyurdu.
Günümüzde akıllı cep telefonlarının gelişimine ayak uyduramayan bataryalar, halen kullanıcıların isteklerini tam olarak karşılar durumda değiller. Bu gibi durumlarda en çok tercih edilen bataryalı kılıf modelleri, akıllı cihazların kullanım ömrünü ciddi oranda arttırabiliyor. Bu doğrultuda Mophie'nin HTC One için duyurduğu yeni bataryalı kılıf modeli, üzerinde yer alan 2500mAh batarya ile cihazın kullanım ömrünü çok ciddi bir oranda arttırabiliyor. HTC One modelinin kullanıcılara tarafından oldukça beğenilen tasarımını bozmayacak şık bir yapıda geliştirilmiş olan kılıf, ekstra batarya desteği yanında, her türlü darbe, çizik ve düşme durumlarında telefonu koruma görevini de yerine getirebiliyor. 
Akıllı telefonun bütün giriş çıkış portlarının kullanılmasına izin veren, 2.88x6.06x0.67 inç boyutlar yanında 143 gram ağırlığa sahip olan ve gövdesi üzerinde yer alan LED göstergeler ile batarya durumu hakkında bilgi verebilen yeni bataryalı kılıf modeli, Mophie firmasının resmi sitesi üzerinden siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 99$ fiyat etiketine sahip olarak satın alınabiliyor.

http://www.mophie.com/product-p/2370_jp-htc-one-blk.htm Yorum Yaz
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java 6 yıl en beğenilen
Zaten uzun telefon bir de bunu takınca artık aselsan telsizi gibi olur... Hiç gerek yok, zaten 1 gün yeter batarya akşamdan akşama şarj edersiniz olur biter yaw...
Zaten uzun telefon bir de bunu takınca artık aselsan telsizi gibi olur... Hiç gerek yok, zaten 1 gün yeter batarya akşamdan akşama şarj edersiniz olur biter ya...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bende one var şarzım 2 gün gidiyor ama bu kılıfı alıcam 1 hafta gitsin şarz cihazı taşımaktan iyidir.ayrıca telefonu 2 metreden betona düşürdüm elime almaktan korktum ama çizik ve hasar yok taş gibi telefon.
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Puzzles 5 yıl
Ürün güzel, fiyat kötü.
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DH Misafiri 5 yıl
iphone 3g ile başlayan akıllı telefon maceram iphone 4,5 ve şimdide htc one ile devam etmekteyim ekrana bant dışında hiçbir kılıf kullanmadım kullanmam kapıda 30-50 milyarlık araban yatıyor için rahat da telefona aman düşerse diye rezil etmenin anlamı nedir anlamış değilim... heleki htc one gibi görselliği bu kadar dehşet bir telefonu kılıfa sokup rezil edecekseniz almayın bu güzelliği ama madem kılıf takacaktın s3, s4 alaydın onlar zaten bir düşmede ekran patlıyor diye adamlar resmen kılıfsız kullanılamayacak telefon imal edip size satıyorlar arkada kamera çıkıntısına bak dünyada kılıfa göre dizayn edilmiş tek telefonu al portföy cüzdan gibi gezdir yanında yada bu canavarı al platinyum gibi koy masana kılıf takıp rezil etmeyin şu güzelliği
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revelax 6 yıl
böyle kılıfla kullandıktan sonra gövdesi alüminyum degil titanyum kaplama olsa ne olurki :)
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digimon52 6 yıl revelax
revelax

böyle kılıfla kullandıktan sonra gövdesi alüminyum degil titanyum kaplama olsa ne olurki :)

dogru samsung s4 plastik mesela plastik ile plastik birlesince yine plastik oluyor.
hatta hamur yapip yogruyorsun Note 3 cikiyor :) sanki isteyen kilifi olmadan gezemiyor pehh.
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Krauser ll 6 yıl
OverClocK1ng
Şimdi telefonun alüminyum olduğuna ve S4 ün de plastik olduğuna dikkat çeken arkadaşlar. Bunu takınca cihaz plastik olmuyor mu? Zaten kılıfla kullanılacaksa neyin tartışmasını yapıyoruz ki?

http://img.donanimhaber.com/image.aspx/upfiles/19278/011949838bf22cb258becf1121ba2aa8B.jpg
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OverClocK1ng 6 yıl
Şimdi telefonun alüminyum olduğuna ve S4 ün de plastik olduğuna dikkat çeken arkadaşlar. Bunu takınca cihaz plastik olmuyor mu? Zaten kılıfla kullanılacaksa neyin tartışmasını yapıyoruz ki?
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gently weeps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Şimdi telefonun alüminyum olduğuna ve S4 ün de plastik olduğuna dikkat çeken arkadaşlar. Bunu takınca cihaz plastik olmuyor mu? Zaten kılıfla kullanılacaksa neyin tartışmasını yapıyoruz ki?

Baba haklı beyler dağılın!!!!!!!!
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digimon52 6 yıl
bu haberi favorime ekledim very good alinca lazim olur bu battarya kilifi.
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armanatilgan 6 yıl
Arkadaşlarlar biri şu konuya açıklık getirebilir mi. Telefonu sarjda iken kullanmak bataryaya zarar vermiyor mu. Telefonu sarji bitmeden sarja tak çıkar sonra tekrar tak bunlar bataryaya zararlı değil mi? Bu kılıf sarjlar nasıl çalışıyor?
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the_hornet 6 yıl
Artık üst segment telefon alırken bataryalı kılıf ile düşüneceğiz...
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memoseler 6 yıl
Tasarımı o kadar kusursuz şekilde telefonla bütünleşmişki, fiyatını hak eder diye düşünüyorum. En azından diğerleri gibi değil.
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java 6 yıl
Zaten uzun telefon bir de bunu takınca artık aselsan telsizi gibi olur... Hiç gerek yok, zaten 1 gün yeter batarya akşamdan akşama şarj edersiniz olur biter yaw...
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mansurmarsak 6 yıl
Tasarım güzelde fiyat biraz abartılmış...
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