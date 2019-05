Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama Servisi

Turkcell'den cepten MTV sorgulama servisi

Turkcell'liler Motorlu Taşıt Vergisi'ni tek SMS'le öğreniyor

Turkcell aboneleri, 2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarını ve geçmiş yıllara ait borçlarını tek SMS'le zahmetsizce sorgulayabiliyor

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, abonelerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Dileyen Turkcell'liler tek bir SMS kolaylığıyla 2011 yılında ödemeleri gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarını ve geçmiş yıllara ait borçlarını her an her yerden öğrenebiliyor.

Ülkedeki toplam 14 milyon motorlu taşıt sahibini ilgilendiren 2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi'nin belli olması üzerine Turkcell, yeni sorgulama servisiyle müşterilerini önemli bir zahmetten kurtardı. 31 Ocak'a kadar ödenmesi gereken MTV tutarıyla ilgili bilgi almak isteyen Turkcell'lilerin tek yapması gereken, MTV yazıp boşluk bıraktıktan sonra plaka numarasını girerek (MTV PLAKANO) 1189'a kısa mesaj göndermek. Buna karşılık Turkcell MTV sorgulama servisinden yararlanan herkesin cep telefonuna 2011 yılı Ocak ve Temmuz ayı taksitlerinden her birinin tutarının ne olduğu SMS olarak anında ulaşıyor.

Turkcell'liler, aynı servisten faydalanarak geçmiş yıllara ait MTV borçlarını da öğrenebiliyorlar. Bu sorgulama için ise MTV PLAKANO ARACTESCİL TARİHİ TCKİMLİK NO yazarak 1189'a gondermek gerekiyor.

Turkcell MTV sorgu servisi ile yapılan her bir sorgu 0,5 TL olarak ücretlendiriliyor.

