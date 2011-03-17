Motorola Atrix 4G video inceleme "Cebinizdeki Süper Güç!"

Genel Yayın Yönetmeni
|Çift çekirdekli olması kötü
PeYLeR.
FM donanımsal varsa yazılım yükleyerek radyo aktif olur mu? Olursa yazılım yükleme nasıl yapılır?
|arkadaşlar merhaba bi arakadaşım bana atriks 4g gönderdi amerikadan sim kilidi açılıyor mu yoksa hiç kullanılımıyormu
|Fiyatı 664 liraya kadar düştü. Ne diyorsunuz arkadaşlar alınması mantıklı mı ? ilk defa akıllı telefonum olacak. özellikleri falan kafama yattı.
| hocam tamam.ben herşeyi yapsın etsin demiyorum.fakat kendi adıma eksiklik olarak gördüğüm bir şeydi o.xperia ray kendi playerinde oynatıyoda 720p videoyu,atrix neden oynatamıyor.benim eleştirim buna.windows ta kendi playeri oynatmıyor bazı codec gerektiren videoları.bu bir eksikliktir bence.bir kmplayer,gom player vs.. kadar codec desteğini neden vermiyor.yani yapıldımı yapılabiliyor.bu telefona radyo donanımı koyup yazılım kodlarını koymamaya benziyor.
manyakurt
ne olacak abi, al atrix 4g işin tamamdır :)
|cebimizdeki gücü maalesef 720p ve 1080p videolarda göremiyoruz.ne olursa olsun bir xperia ray kadar başarılı değil video otnatmada.ben birebir test ettim arkadaşımın telinde.720p videoyu arkadaşıma gönderdim.bide bak codec yüklemen gerek falan derken laf ağzımda yarım kaldı.codec falan yüklemeye gerek kalmadan salise gecikme olmadan kendi playerinde oynattı ray.şimdi nerde benim cebimdeki güç.ben harici player,codec derken zar zor oynatıyorum 720p leri.bence çok acı bir durum bu.en azından güncelleme ile bu işi halletmeleri lazım.
sanalove
herhangi bi sıkıntı olmadan oynatıyor benimki 720p leri. kullandıgın telefonun bılgısayardan bı farkı yok. yanı yenı model androıdlerın hepsı oyle cıft cekırdek ıslemcı ram,hdd vsvs... kendı bılgısayarına nasıl codec yuklemeden oynatamıyosan bundada oynatamazsın yerı geldıgınde. guncellemeyı kendın yapıcaksın yanı dostum.
|MOTOROLA ATRIX KULLANAN ARKADASLAR LUTFEN DONANIMSAL OLARAK ATRIXTE FM RADYO VARMI YOKMU
DH Misafiri
Yok.
The KeL
hangısınden sıkıldın?
|Atrix hepsiburadada 872 tl fiyat nasıl? Biraz daha düşmesi ne kadar zaman alır?
|ürünü dün itibarıyla kullanmaya başladım..hakikaten çok iyi..ama şarjı konusunda şüpheliyim..zira telefonu alınca pili bitene dek kullandım..sonra telefonu satın aldığım internet sitesinin teknik servis elemanının tavsiyesiyle 8 saatten fazla şarj ettim..ama 2 gündür telefonu 2 defa şarj etmek zorunda kaldım..normal kullanımda şarjı 1 gün zor dayanıyo..sanırım şarj konusunda sıkıntılı durumlar var..bu normalmidir ? bu telefonu kullanan arkadaşların yorumlarını merak ediyorum..bu normal bir durum değilse telefonu servisemi göndermeliyim ?
DH Misafiri
Atrix için ana konu açıldı bundan sonraki soruları orada sorabilirsiniz. Batarya konusunda bende 2 defa şarj ediyorum, ama az kullansam 2-3 gün gideceğine şüphem yok. Ekran açık olunca dayanmıyor hiçbiri. Wifinin gps in ekran kadar etkisi yok şarj süresine.
|telefon kargodan bir kaç saat içinde elime geçecek..peki hemen kullanmaya başlamalımıyım yoksa direk şarjamı takmalıyım...ve şarjda ne kadar süre kalmalı ?
DH Misafiri
Önce şarjı bitir sonrada şarja tak fulle tamamdır
Planck-Einstein denklemi:
E=h.f
elektromagnetik dalganin enerjisi frekansinin planck sabitiyle carpimina esit der. yani elektromagnetik dalganin enerjisi frekansiyla dogru orantili.
burdan hesap yaparsak mikrodalga gun isgindan bile 100bin kat zayif cikiyor.
gun isiginin frekansi 4x10^14hz kirmizi isikla 8x10^14hz mor isik arasinda.
cep telefonu frekansi 900 ve 1800mhz. yani 1.8x10^9hz
burdan yuvarlak hesapla: 10^14 / 10^9 = 10^5 yani 100bin
mikrodalganin enerjisi 100bin kat zayifken, miktar olarakda gunesden gelen isikla karsilastirilmasi bile mumkun degilken ve ortada kanser yaptigina dair kanitlanmis hic bir bilimsel veri yokken, bu kadar tatava niye yapiliyor anlamis degilim.
Sizin gibiler yüzünden almayacam arkadaş iPhone. 2.500 tl veripde bide appler için ayrı yüksek meblaglar ödeyemem...
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