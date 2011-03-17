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Motorola Atrix 4G video inceleme "Cebinizdeki Süper Güç!"

8 yıl
509,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcisi, yükske çözünürlükteki ekranı ve kamerasıyla Android telefonların Ferrasi sayabileceğimiz Motorola Atrix 4G bütün detaylarıyla bu videoda!


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mtnsyln 8 yıl en beğenilen
millet hala ios diye kıçını yırtıyor lol diyorum
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darkaura 8 yıl

riprap

sar değeri hakkında ne düşünüyorsunuz pekı ? yani amaç tartışma yaratmak değil ama sar değeri kaçı geçmemeli ? iphone'nun kendi sitesinde sınır ''2'' olarak belirtilmiş. atrix'in ki ise 1.47 sizce bu cidden bir sorun teşkil eder mi ? gerçi yukarda bie arkadaş 300 Tl ye verseler sar değerı hakkında olumsuz düşünenlerın hepsının alacagını söylemiş ki çok mantıklı :) yani sınırız kaç onu merak edıyorum ??


Planck-Einstein denklemi:

E=h.f

elektromagnetik dalganin enerjisi frekansinin planck sabitiyle carpimina esit der. yani elektromagnetik dalganin enerjisi frekansiyla dogru orantili.
burdan hesap yaparsak mikrodalga gun isgindan bile 100bin kat zayif cikiyor.

gun isiginin frekansi 4x10^14hz kirmizi isikla 8x10^14hz mor isik arasinda.
cep telefonu frekansi 900 ve 1800mhz. yani 1.8x10^9hz
burdan yuvarlak hesapla: 10^14 / 10^9 = 10^5 yani 100bin

mikrodalganin enerjisi 100bin kat zayifken, miktar olarakda gunesden gelen isikla karsilastirilmasi bile mumkun degilken ve ortada kanser yaptigina dair kanitlanmis hic bir bilimsel veri yokken, bu kadar tatava niye yapiliyor anlamis degilim.
riprapsar değeri hakkında ne düşünüyorsunuz pekı ? yani amaç tartışma yaratmak değil ama sar değeri kaçı geçmemeli ? iphone'nun ken...
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Ronon Dex 8 yıl

sinanx

Android, ios karşısında tutunamaz ,isterse tgea 5 koysular içine ,ios da ki rahatlık hiçbirinde yok ...

Sizin gibiler yüzünden almayacam arkadaş iPhone. 2.500 tl veripde bide appler için ayrı yüksek meblaglar ödeyemem...


İlanlara forum linki koyarsanız çok iyi olur. Anasayfada görüp birde forum linki arıyoruz yorum yapmak için..
sinanxAndroid, ios karşısında tutunamaz ,isterse tgea 5 koysular içine ,ios da ki rahatlık hiçbirinde yok ...Sizin...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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farego 6 yıl
Çift çekirdekli olması kötü
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DH Misafiri 6 yıl
PeYLeR.
oricalcus
DH Misafiri MOTOROLA ATRIX KULLANAN ARKADASLAR LUTFEN DONANIMSAL OLARAK ATRIXTE FM RADYO VARMI YOKMU
Yok.
Donanımsal olarak var biliyorum. Aşağıdaki linkte Atrixi parçalamışlar ve bileşenlerinin bilgilerini vermişler orda kablosuz bağlantıları sağlayan çipin bilgileri de var(Broadcom BCM4329 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 2.1 ve FM Tuner) ifixit.com/... buda broadcom BCM 4329 çipinin özellikleri broadcom.com/... Demem o ki donanimsal olarak Fm radyo var ama destekleyen yazılım yok

FM donanımsal varsa yazılım yükleyerek radyo aktif olur mu? Olursa yazılım yükleme nasıl yapılır?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar merhaba bi arakadaşım bana atriks 4g gönderdi amerikadan sim kilidi açılıyor mu yoksa hiç kullanılımıyormu
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AlleinMann 6 yıl
Fiyatı 664 liraya kadar düştü. Ne diyorsunuz arkadaşlar alınması mantıklı mı ? ilk defa akıllı telefonum olacak. özellikleri falan kafama yattı.
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sanalove 7 yıl
hocam tamam.ben herşeyi yapsın etsin demiyorum.fakat kendi adıma eksiklik olarak gördüğüm bir şeydi o.xperia ray kendi playerinde oynatıyoda 720p videoyu,atrix neden oynatamıyor.benim eleştirim buna.windows ta kendi playeri oynatmıyor bazı codec gerektiren videoları.bu bir eksikliktir bence.bir kmplayer,gom player vs.. kadar codec desteğini neden vermiyor.yani yapıldımı yapılabiliyor.bu telefona radyo donanımı koyup yazılım kodlarını koymamaya benziyor.
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DH Misafiri 7 yıl
manyakurt
tam da galaxy s2 alırım diyordum, nlcak şimdi :D

ne olacak abi, al atrix 4g işin tamamdır :)
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sanalove 7 yıl
cebimizdeki gücü maalesef 720p ve 1080p videolarda göremiyoruz.ne olursa olsun bir xperia ray kadar başarılı değil video otnatmada.ben birebir test ettim arkadaşımın telinde.720p videoyu arkadaşıma gönderdim.bide bak codec yüklemen gerek falan derken laf ağzımda yarım kaldı.codec falan yüklemeye gerek kalmadan salise gecikme olmadan kendi playerinde oynattı ray.şimdi nerde benim cebimdeki güç.ben harici player,codec derken zar zor oynatıyorum 720p leri.bence çok acı bir durum bu.en azından güncelleme ile bu işi halletmeleri lazım.
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Seldom Seen Kid 7 yıl sanalove
sanalove

cebimizdeki gücü maalesef 720p ve 1080p videolarda göremiyoruz.ne olursa olsun bir xperia ray kadar başarılı değil video otnatmada.ben birebir test ettim arkadaşımın telinde.720p videoyu arkadaşıma gönderdim.bide bak codec yüklemen gerek falan derken laf ağzımda yarım kaldı.codec falan yüklemeye gerek kalmadan salise gecikme olmadan kendi playerinde oynattı ray.şimdi nerde benim cebimdeki güç.ben harici player,codec derken zar zor oynatıyorum 720p leri.bence çok acı bir durum bu.en azından güncelleme ile bu işi halletmeleri lazım.

herhangi bi sıkıntı olmadan oynatıyor benimki 720p leri. kullandıgın telefonun bılgısayardan bı farkı yok. yanı yenı model androıdlerın hepsı oyle cıft cekırdek ıslemcı ram,hdd vsvs... kendı bılgısayarına nasıl codec yuklemeden oynatamıyosan bundada oynatamazsın yerı geldıgınde. guncellemeyı kendın yapıcaksın yanı dostum.
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DH Misafiri 7 yıl
MOTOROLA ATRIX KULLANAN ARKADASLAR LUTFEN DONANIMSAL OLARAK ATRIXTE FM RADYO VARMI YOKMU
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oricalcus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MOTOROLA ATRIX KULLANAN ARKADASLAR LUTFEN DONANIMSAL OLARAK ATRIXTE FM RADYO VARMI YOKMU

Yok.
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srkbyz 7 yıl
The KeL
bugun turkcellden atrixi aldım. 970 vade farksız 8 taksıt.. şu an iphone 4s kullanıyorum ama sıkıldım telefondan.

hangısınden sıkıldın?
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Nabukadnezar 7 yıl
Atrix hepsiburadada 872 tl fiyat nasıl? Biraz daha düşmesi ne kadar zaman alır?
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DH Misafiri 7 yıl
ürünü dün itibarıyla kullanmaya başladım..hakikaten çok iyi..ama şarjı konusunda şüpheliyim..zira telefonu alınca pili bitene dek kullandım..sonra telefonu satın aldığım internet sitesinin teknik servis elemanının tavsiyesiyle 8 saatten fazla şarj ettim..ama 2 gündür telefonu 2 defa şarj etmek zorunda kaldım..normal kullanımda şarjı 1 gün zor dayanıyo..sanırım şarj konusunda sıkıntılı durumlar var..bu normalmidir ? bu telefonu kullanan arkadaşların yorumlarını merak ediyorum..bu normal bir durum değilse telefonu servisemi göndermeliyim ?
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xgd 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürünü dün itibarıyla kullanmaya başladım..hakikaten çok iyi..ama şarjı konusunda şüpheliyim..zira telefonu alınca pili bitene dek kullandım..sonra telefonu satın aldığım internet sitesinin teknik servis elemanının tavsiyesiyle 8 saatten fazla şarj ettim..ama 2 gündür telefonu 2 defa şarj etmek zorunda kaldım..normal kullanımda şarjı 1 gün zor dayanıyo..sanırım şarj konusunda sıkıntılı durumlar var..bu normalmidir ? bu telefonu kullanan arkadaşların yorumlarını merak ediyorum..bu normal bir durum değilse telefonu servisemi göndermeliyim ?

Atrix için ana konu açıldı bundan sonraki soruları orada sorabilirsiniz. Batarya konusunda bende 2 defa şarj ediyorum, ama az kullansam 2-3 gün gideceğine şüphem yok. Ekran açık olunca dayanmıyor hiçbiri. Wifinin gps in ekran kadar etkisi yok şarj süresine.
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DH Misafiri 7 yıl
telefon kargodan bir kaç saat içinde elime geçecek..peki hemen kullanmaya başlamalımıyım yoksa direk şarjamı takmalıyım...ve şarjda ne kadar süre kalmalı ?
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Berkay Yelken 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

telefon kargodan bir kaç saat içinde elime geçecek..peki hemen kullanmaya başlamalımıyım yoksa direk şarjamı takmalıyım...ve şarjda ne kadar süre kalmalı ?

Önce şarjı bitir sonrada şarja tak fulle tamamdır
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