Motorola Xoom erken sürüm Android 4.0.3 güncellemesi aldı

Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamı ile ülkemizdeki en popüler tabletlerden biri haline gelen Motorola Xoom için Android 4.0.3 güncellemesi hazırlanıyor. Bilindiği üzere Android 3.x Honeycomb için Google'ın referans tableti olan Motorola Xoom'un, aynı Nexus serisi akıllı telefonlarda olduğu gibi tabletlere yönelik yeni yazılım güncellemelerini ilk alan cihaz olacağı biliniyor. Gelen bilgilere göre AOSP olarak bilinen Android Açık Kaynak Projesi için hazırlanan Android 4.0.3 kaynak kodu, Nexus S ve Motorola Xoom'un WiFi versiyonu için de destek içeriyor.

XDA-Developers'daki geliştiriciler tarafından Motorola Xoom için AOSP'de yer alan kaynak kodlar derlendi ve erken kullanım yapısı sağlandı. Başta kamera olmak üzere çeşitli özelliklerin çalışmadığı, Google uygulamalarının yer almadığı ve çeşitli bugların bulunduğu yapı, Motorola Xoom'u olupta Android 4 Ice Cream Sandwich'in neler getirdiğini cihazında test etmek isteyen profesyonellere ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekebilir. Yapılan denemeler sonucunda Android 4.0.3'ün şu anki haliyle bile güncel kullanımdaki resmi Hoyencomb sürümünden daha iyi performans sergilediği ifade ediliyor. Kendi markasını taşıyan akıllı telefonu Nexus S için Android 4.0 güncellemesini yayınlayan Google'ın, kısa süre içerisinde Motorola Xoom'u da Android 4.0'a güncellemesi bekleniyor.