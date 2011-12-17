Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Motorola Xoom erken sürüm Android 4.0.3 güncellemesi aldı

7 yıl
34b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cem Yılmaz'ın oynadığı Türk Telekom reklamı ile ülkemizdeki en popüler tabletlerden biri haline gelen Motorola Xoom için Android 4.0.3 güncellemesi hazırlanıyor. Bilindiği üzere Android 3.x Honeycomb için Google'ın referans tableti olan Motorola Xoom'un, aynı Nexus serisi akıllı telefonlarda olduğu gibi tabletlere yönelik yeni yazılım güncellemelerini ilk alan cihaz olacağı biliniyor. Gelen bilgilere göre AOSP olarak bilinen Android Açık Kaynak Projesi için hazırlanan Android 4.0.3 kaynak kodu, Nexus S ve Motorola Xoom'un WiFi versiyonu için de destek içeriyor.
XDA-Developers'daki geliştiriciler tarafından Motorola Xoom için AOSP'de yer alan kaynak kodlar derlendi ve erken kullanım yapısı sağlandı. Başta kamera olmak üzere çeşitli özelliklerin çalışmadığı, Google uygulamalarının yer almadığı ve çeşitli bugların bulunduğu yapı, Motorola Xoom'u olupta Android 4 Ice Cream Sandwich'in neler getirdiğini cihazında test etmek isteyen profesyonellere ve teknoloji tutkunlarının ilgisini çekebilir. Yapılan denemeler sonucunda Android 4.0.3'ün şu anki haliyle bile güncel kullanımdaki resmi Hoyencomb sürümünden daha  iyi performans sergilediği ifade ediliyor. Kendi markasını taşıyan akıllı telefonu Nexus S için Android 4.0 güncellemesini yayınlayan Google'ın, kısa süre içerisinde Motorola Xoom'u da Android 4.0'a güncellemesi bekleniyor.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kemalims 6 yıl
arkadaşlar bugün MZ601 model numaralı motorola zoom tabletime güncelleme geldi nihayet android sürümüm artık 4.0.4
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pasanger 6 yıl
motorola xoom 2 mz616-16 boot nasıl yapılır room nasıl yapılır bu güncellemeleri uygulanırmı bir kaynal bulamadım bilen varmı arkadaşlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krokodill 7 yıl
yani cozumu yok demek oluyor bu birde oyunlarin sd dosyalarini inidirmeden direk apk atiyorum kendi tabletten sd dosyasini internettten cekiyor ben atmiyorum yani kendine uygun olan sd yi inidiryor degilmi tegra 2 yani
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet__01 7 yıl Krokodill
Krokodill

yani cozumu yok demek oluyor bu birde oyunlarin sd dosyalarini inidirmeden direk apk atiyorum kendi tabletten sd dosyasini internettten cekiyor ben atmiyorum yani kendine uygun olan sd yi inidiryor degilmi tegra 2 yani

arkadaşım tablette daha az performans almanın sebebi tablet çözünürlüğün 800 x 1280 olması galaxy s2 ise 480x800 yani pixel sayıları tabletinde 1.024.000 galaxy s2'de ise 384.000 özetle tabletinin pixel sayısı galaxy s2'ninkinden 2.66 kat daha fazla bu nedenle galaxy s2'nin işlemcisinin oluşturduğu pixel sayısı tabletininkinden çok daha düşük olduğundan daha fazla performans alıyor.

örnek verecek olursak bilgisayarında 1280x1024 monitörde BF3 oyununu oynayınca 40 fps alıyorsan aynı bilgisayarı full HD televizyona bağlayınca 1920x1080 çözünürlüğünde aynı oyunda 25-30 fps alırsın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus88 7 yıl
Sitelerde oyunlar verilirken sd dosyalari tegra mali powervr gibi gpu lara ayri ayri verilebiliyor sorunun kaynagini bu olusturabilir.gta yi akici oynatan tegra drag racing adli 2d oyunda kasim kasim kasiliyor tek sebebi optimizasyon.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bring to front 7 yıl
Konu ile alakasi yok ama bana yeri geldigi zaman sim kart takip telefon olarak kullanabilecegim ucuz yollu bir tablet lazim. Nasil yapariz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krokodill 7 yıl
ben birsey sormak istiyorum bundan once samsung galaxy s2 kullandim su anda motorola xoom kullaniyorum ve oradan yaziyorum bu tablette ekran hayli buyuk ve mesela ornek veriiim bi where is my water uygulamasini sgs2 de oynamamla bu tablette oynamadm arasinda daglar kadar fark var fark ne mi fark su FPS tablette 20 fps den dusuk deger aliyorum ama telefonda cok seri ve akici bir sekilde oynuyorum soyle de bi tablette gta 3 oynayayim desem oynatiyor guzel bir sekilde ama telefonda oynadigim bir blod of glorry nin performansini ayni sekilde pfs nedeninden dolayi tabletten bu verimi alamiyorum acaba su mu diyorum bu tablette nvidia tegra 2 grafik islemcisi var sorun o mu oyunun o islemciye gore yazilmamasi mi yani ozet gecmek gerekirse tablette oynadigim oyunlardan bi ipad gibi verim alamiyorum fps cok dusuk oluyor ve oynanmaz derecede yavas oynatiyor cozumu varmidir ille de tegra icin yazilmis oyunlari mi indirmem gerekiyor bi cevap yazarsaniz sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 7 yıl
darisi bizim touchpadlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Çok iyi duruma gelmiş.Geçişler ve uygulamalar oldukça hızlı gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus88 7 yıl
gerçekten hızlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 7 yıl
cihaz yağ gibi akıyor. ics donanımların gerçek gücünü ortaya çıkaracak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 7 yıl
Telefonda Ics 4 güzel ama tabletde olmamış gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33993 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, güncelleme ve
5 etiket daha işletim sistemi android Yazılım Tablet PC tablet
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Nokia ile telefonlara yönelik yeni nesil aksesuarları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim