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    Windows 11 Moment 4 güncellemesi bilgisayarlara iyi gelmedi: Çok sayıda sorun var

    Microsoft bugüne kadarki en kapsamlı Windows 11 güncellemesini kısa bir süre önce yayınlamıştı. Ancak Moment 4 güncellemesinin bilgisayarlarda çok sayıda soruna neden olduğu bildiriliyor.
    Windows 11 Moment 4 bilgisayarlara iyi gelmedi: Çok sorun var Tam Boyutta Gör
    Microsoft hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Windows 11 Moment 4'ü yayınlamıştı. Ancak aradan çok fazla zaman geçmeden güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan şikayetler gelmeye başladı. Dosya Gezgini hatalarından, oyun performansının düşmesine kadar çok sayıda sorun bildiriliyor.

    En yaygın problemlerden biri KB5031455 güncellemesinin kurulum sırasında döngüye girmesi. Güncelleme yüklenirken bir hata meydana geliyor, bilgisayar yeniden başlatılıyor ve işlem tekrarlanıyor. Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra Epic Games Store'dan aldıkları Fortnite ve Horizon Zero Dawn gibi bazı oyunların çöktüğünü ve açılmadığını söylüyorlar.

    Windows 11 Moment 4 bilgisayarlara iyi gelmedi: Çok sorun var Tam Boyutta Gör

    Geçici çözüm güncellemeyi kaldırmak

    Microsoft'un destek forumunda da benzer türde şikayetler var. Bilgisayar sahipleri çoğunlukla oyunlarda performans düşüşü ve Dosya Gezgini'nin kitlenmesi gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda güncellemenin 0x800f081f, 0x8007007e, 0x8000ffff, 0x800f0984, 0x80073701 gibi çeşitli sistem hataları nedeniyle yüklenmediği belirtiliyor.

    Windows 11 Moment 4'ü yükledikten sonra yukarıda bahsi geçen sorunlarla karşılaşan kullanıcıların şu an için başvurabileceği tek çözüm KB5031455 güncelemesini sistemden kaldırmak. Bunun için Ayarlar > Windows Update > Güncelleme geçmişini görüntüle > Güncellemeleri kaldır menüsüne başvurabilirsiniz. Microsoft'tan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 19 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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