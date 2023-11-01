Windows 11 Moment 4 güncellemesi bilgisayarlara iyi gelmedi: Çok sayıda sorun var

Tam Boyutta Gör Microsoft hatırlayacağınız üzere kısa süre önce Windows 11 Moment 4'ü yayınlamıştı. Ancak aradan çok fazla zaman geçmeden güncellemeyi yükleyen kullanıcılardan şikayetler gelmeye başladı. Dosya Gezgini hatalarından, oyun performansının düşmesine kadar çok sayıda sorun bildiriliyor.

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En yaygın problemlerden biri KB5031455 güncellemesinin kurulum sırasında döngüye girmesi. Güncelleme yüklenirken bir hata meydana geliyor, bilgisayar yeniden başlatılıyor ve işlem tekrarlanıyor. Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra Epic Games Store'dan aldıkları Fortnite ve Horizon Zero Dawn gibi bazı oyunların çöktüğünü ve açılmadığını söylüyorlar.

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Geçici çözüm güncellemeyi kaldırmak

Microsoft'un destek forumunda da benzer türde şikayetler var. Bilgisayar sahipleri çoğunlukla oyunlarda performans düşüşü ve Dosya Gezgini'nin kitlenmesi gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda güncellemenin 0x800f081f, 0x8007007e, 0x8000ffff, 0x800f0984, 0x80073701 gibi çeşitli sistem hataları nedeniyle yüklenmediği belirtiliyor.

Windows 11 Moment 4'ü yükledikten sonra yukarıda bahsi geçen sorunlarla karşılaşan kullanıcıların şu an için başvurabileceği tek çözüm KB5031455 güncelemesini sistemden kaldırmak. Bunun için Ayarlar > Windows Update > Güncelleme geçmişini görüntüle > Güncellemeleri kaldır menüsüne başvurabilirsiniz. Microsoft'tan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil.

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