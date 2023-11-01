Windows 11 Moment 4 güncellemesi bilgisayarlara iyi gelmedi: Çok sayıda sorun var

En yaygın problemlerden biri KB5031455 güncellemesinin kurulum sırasında döngüye girmesi. Güncelleme yüklenirken bir hata meydana geliyor, bilgisayar yeniden başlatılıyor ve işlem tekrarlanıyor. Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra Epic Games Store'dan aldıkları Fortnite ve Horizon Zero Dawn gibi bazı oyunların çöktüğünü ve açılmadığını söylüyorlar.
Geçici çözüm güncellemeyi kaldırmak
Microsoft'un destek forumunda da benzer türde şikayetler var. Bilgisayar sahipleri çoğunlukla oyunlarda performans düşüşü ve Dosya Gezgini'nin kitlenmesi gibi sorunlar yaşadıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda güncellemenin 0x800f081f, 0x8007007e, 0x8000ffff, 0x800f0984, 0x80073701 gibi çeşitli sistem hataları nedeniyle yüklenmediği belirtiliyor.
Windows 11 Moment 4'ü yükledikten sonra yukarıda bahsi geçen sorunlarla karşılaşan kullanıcıların şu an için başvurabileceği tek çözüm KB5031455 güncelemesini sistemden kaldırmak. Bunun için Ayarlar > Windows Update > Güncelleme geçmişini görüntüle > Güncellemeleri kaldır menüsüne başvurabilirsiniz. Microsoft'tan henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.