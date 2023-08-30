Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor?

    Yazılım devi Microsoft, Windows 10'a artık yeni özellikler eklemeyeceğini açıklamıştı. Ancak şirket işletim sistemine kullanıcı deneyimini iyileştiren dokunuşlar yapmaya devam ediyor.
    Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Microsoft birkaç ay önce Windows 10'un artık önemli değişiklikler içeren büyük güncellemeler almayacağını söylemişti. Ancak yazılım devi işletim sistemine yeni özellikler eklemekten geri duramıyor. Şirket son olarak Dosya Gezgini'nde sürpriz bir değişiklik yaptı.

    Microsoft, Windows 10 için güvenlikle ilgili olmayan bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme, işletim sistemine yeni Windows Backup uygulamasını getirirken aynı zamanda Dosya Gezgini'ne OneDrive'a dosya yedeklemeyi sağlayan bir tuş entegre ediyor.

    Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Yeni özellikler neler?

    Windows Backup daha önce Windows 10'da yer alan yedekleme aracının basitleştirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. Uygulamanın temel amacı dosyalarınızı yerel sürücünüze veya OneDrive'a yedeklemenizi kolaylaştırmak. Daha önce Windows 11'de sunulmuştu.

    Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Dosya Gezgini'ne eklenen yeni düğme ise kullanıcıların dosyalarını OneDrive'a yedeklemesini büyük ölçüde pratikleştiriyor. Dosyaları seçtikten sonra bu tuşa tıkladığınızda hepsi otomatik olarak buluta yüklenecektir. Microsoft, Ekim 2025'te Windows 10'un fişini çekmeyi ve işletim sistemine yönelik resmi desteğini sonlandırmayı planlıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    abdullah gül üniversitesi yorumlar shaco replikleri uyurken birinin vurduğunu hissetmek chrome sık kullanılanlar klasörü nerede ücretsiz hat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız