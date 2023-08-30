Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Microsoft birkaç ay önce Windows 10'un artık önemli değişiklikler içeren büyük güncellemeler almayacağını söylemişti. Ancak yazılım devi işletim sistemine yeni özellikler eklemekten geri duramıyor. Şirket son olarak Dosya Gezgini'nde sürpriz bir değişiklik yaptı.

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Microsoft, Windows 10 için güvenlikle ilgili olmayan bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme, işletim sistemine yeni Windows Backup uygulamasını getirirken aynı zamanda Dosya Gezgini'ne OneDrive'a dosya yedeklemeyi sağlayan bir tuş entegre ediyor.

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Yeni özellikler neler?

Windows Backup daha önce Windows 10'da yer alan yedekleme aracının basitleştirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. Uygulamanın temel amacı dosyalarınızı yerel sürücünüze veya OneDrive'a yedeklemenizi kolaylaştırmak. Daha önce Windows 11'de sunulmuştu.

Tam Boyutta Gör Dosya Gezgini'ne eklenen yeni düğme ise kullanıcıların dosyalarını OneDrive'a yedeklemesini büyük ölçüde pratikleştiriyor. Dosyaları seçtikten sonra bu tuşa tıkladığınızda hepsi otomatik olarak buluta yüklenecektir. Microsoft, Ekim 2025'te Windows 10'un fişini çekmeyi ve işletim sistemine yönelik resmi desteğini sonlandırmayı planlıyor.

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