Windows 10'a sürpriz bir güncelleme geldi: Neler sunuyor?

Microsoft, Windows 10 için güvenlikle ilgili olmayan bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme, işletim sistemine yeni Windows Backup uygulamasını getirirken aynı zamanda Dosya Gezgini'ne OneDrive'a dosya yedeklemeyi sağlayan bir tuş entegre ediyor.
Yeni özellikler neler?
Windows Backup daha önce Windows 10'da yer alan yedekleme aracının basitleştirilmiş bir versiyonu olarak geliyor. Uygulamanın temel amacı dosyalarınızı yerel sürücünüze veya OneDrive'a yedeklemenizi kolaylaştırmak. Daha önce Windows 11'de sunulmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.