Motorola, Xoom'un fiyatında indirime gitti

Motorola, iddialı bir reklam sürecinden sonra kullanıcılarla buluşan ancak beklenen satış performansını sergileyemeyen Xoom'un satış fiyatında indirime gitti.

Amerika'lı iletişim devinin Twitter üzerinden yaptığı resmi duyuruya göre Xoom'un Wi-Fi destekli modelinin fiyatı 499 dolara indirilirken; Verizon 3G destekli modelin satış fiyatları kontratlı (yeni içerikle) 599 dolar, kontratsız olarak 799 dolar olarak belirlendi.

Android 3.1 Honeycomb güncellemesi alan Xoom, 10 inçlik ekranında 1280x800 piksel görüntü sağlarken; gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan ve 1GB'lık sistem belleğinden alıyor.