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Motorola, Xoom'un fiyatında indirime gitti

7 yıl
9,8b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Motorola, iddialı bir reklam sürecinden sonra kullanıcılarla buluşan ancak beklenen satış performansını sergileyemeyen Xoom'un satış fiyatında indirime gitti.

Amerika'lı iletişim devinin Twitter üzerinden yaptığı resmi duyuruya göre Xoom'un Wi-Fi destekli modelinin fiyatı 499 dolara indirilirken; Verizon 3G destekli modelin satış fiyatları kontratlı (yeni içerikle) 599 dolar, kontratsız olarak 799 dolar olarak belirlendi.

Android 3.1 Honeycomb güncellemesi alan Xoom, 10 inçlik ekranında 1280x800 piksel görüntü sağlarken; gücünü Nvidia'nın Tegra 2 platformundan ve 1GB'lık sistem belleğinden alıyor.


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Rainbow6 7 yıl
Hen kalin hem agir hemde yavas calisiyo hemde takiliyo sorunlu bi cihaz bence bunun yaninda acer vardi onuda denedim acer cok daha iyi calisiyodu dahada iner bu cihazin fiyati
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hanselamca 7 yıl
Fiyat konusunda Motorola cok agresif bir tutum sergilemis.Asus Transformer ve Acer Iconia 400$'dan satilirken (ABD'de), motorola xoom ve htc flyer'in yuksek fiyati satislarini oldukca baltaladi.asus veya acer belki satilan tablet basina yuksek kar etmiyor ama, surumden kazaniyorlar. Asus'un tableti bulundugum Bulgaristan'da 400 euro iken Motorola Xoom'un fiyati 650 euro civarinda. Teknoloji marketlerinde ikisinide az cok inceledim, tercihim hala Asus'dan yana.
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volcano2K 7 yıl
android 3 de uygulama sıkıntısı diyorsunuzda zaten adamlar çatır çatır update yapıyor bakın 3.1 e gidilmiş bile uygulamalar 3 platformunda zenginleşene kadar 4 çıkar zaten.
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umutarslan.com 7 yıl
alet güzel. 499 dolara iyi olur.zaten herkes fiyatından şikayetçiydi.Telekomun indirim yapacağını sanmıyorum.Ki telekomunki ürün satmak değil kredi vermek gibi bişi.3 yıl babasının hayrına kimse kimseye vade yapmaz.Bu durumun benzeri evkur da war.En ipsiz sapsız adam bile 36 ayla ürün alıyor e tabi vade farkı cabası :D
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Momo-Oz 7 yıl
Türk telokomun kampanyası 5 para etmez , 3 yıl 55ytl vercen yada 2 yıl 79 tl vercen bide bu süreler içinde illaki ev telefonun olmak zorunda ,ev telefonun yoksa satın alamazsın. toplan fiyatı 1900-2000 tl ye geliyor ki çok kral bi ipad alınır o paraya ..

ama kontratsız satış yapılırsa ve 900-1000 tl civarı iyi gider ama fazlasını hak etmiyor bence..
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AlperenT 7 yıl
telekom 2bin liradan satıyodu nerdeyse geçen baktığımda, gitmesi gerekir ama gidiceğini sanmam sonuçta bi anlaşma var fiyat bellidir aralarında
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Python 7 yıl
Evet uygulama konusunda sıkıntılar hala var,yeterli düzeyde değil,ancak bu süreç android 3 daha da popülerleşince aşılacaktır.
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jibe 7 yıl
Türkiyede durum ne oldu peki telekom da indirime gittimi?
1 Yanıt Yanıtla +1
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yc#1 7 yıl jibe
jibe

Türkiyede durum ne oldu peki telekom da indirime gittimi?


Telekom babasına bile indirim yapmaz, olsa olsa bindirim yapar.
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AlperenT 7 yıl
ne gibi bi sıkıntı varmış ki? belki 3.0 olmasından dolayı vardır ama oturur zamanla aşılmayacak sorunlar değil
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Glitz 7 yıl
Uygulama konusunda sıkıntı var zannedersem?
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