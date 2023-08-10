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    Anlık Bildirim

    400 milyon dolara satın alınan Zoom rakibi kapatılıyor

    Verizon'un pandemi döneminde 400 milyon dolar ödeyerek satın aldığı BlueJeans yolun sonuna geldi. Telekomünikasyon devi Zoom'a rakip olan uygulamayı kapatacağını duyurdu.
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    400 milyon dolara satın alınan Zoom rakibi kapatılıyor Tam Boyutta Gör

    ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon, video konferans pazarında Zoom ile rekabet eden BlueJeans uygulamasını kapatma kararı aldı. Şirket söz konusu hizmeti Covid-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde 400 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

    BlueJeans, 2011 yılında video konferans ve iletişim çözümleri sunan bir iş uygulaması olarak kullanıma sunuldu. Verizon ve Google, 2022 yılında uygulamayı Glass Enterprise Edition 2 akıllı gözlüklere entegre etme konusunda bir iş birliği yaptı.

    400 milyon dolara satın alınan Zoom rakibi kapatılıyor Tam Boyutta Gör

    Bu yılın Mart ayında ise daha fazla potansiyel kullanıcı çekmesi ve Google Meet ve Zoom ile daha başarılı bir şekilde rekabet etmesi için BlueJeans'in ücretsiz bir versiyonu kullanıma sunuldu. Ancak bu hamle de uygulamanın popüler olmasına yardımcı olamadı.

    Pandeminin rüzgarı dinince gözden düştü

    BlueJeans'in temel planı ve ücretsiz deneme seçeneği 31 Ağustos 2023 tarihinden sonra çalışmayı durduracak. Ücretli kullanıcılar ise bir süre daha uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Ancak bu kullanıcıların da nihayetinde diğer video konferans hizmetlerine geçmesi gerekecek.

    400 milyon dolara satın alınan Zoom rakibi kapatılıyor Tam Boyutta Gör

    Verizon'un BlueJeans'i satın aldığı Nisan 2020'de video konferans hizmetleri pandemi nedeniyle büyük rağbet görüyordu. Ancak şimdi çalışanların büyük bir kısmı ofislere döndüğü için bu tür sanal iş birliği uygulamaları eskisi kadar popüler değil.

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