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ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon, video konferans pazarında Zoom ile rekabet eden BlueJeans uygulamasını kapatma kararı aldı. Şirket söz konusu hizmeti Covid-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde 400 milyon dolar ödeyerek satın almıştı.

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BlueJeans, 2011 yılında video konferans ve iletişim çözümleri sunan bir iş uygulaması olarak kullanıma sunuldu. Verizon ve Google, 2022 yılında uygulamayı Glass Enterprise Edition 2 akıllı gözlüklere entegre etme konusunda bir iş birliği yaptı.

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Bu yılın Mart ayında ise daha fazla potansiyel kullanıcı çekmesi ve Google Meet ve Zoom ile daha başarılı bir şekilde rekabet etmesi için BlueJeans'in ücretsiz bir versiyonu kullanıma sunuldu. Ancak bu hamle de uygulamanın popüler olmasına yardımcı olamadı.

Pandeminin rüzgarı dinince gözden düştü

BlueJeans'in temel planı ve ücretsiz deneme seçeneği 31 Ağustos 2023 tarihinden sonra çalışmayı durduracak. Ücretli kullanıcılar ise bir süre daha uygulamayı kullanmaya devam edebilecekler. Ancak bu kullanıcıların da nihayetinde diğer video konferans hizmetlerine geçmesi gerekecek.

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Verizon'un BlueJeans'i satın aldığı Nisan 2020'de video konferans hizmetleri pandemi nedeniyle büyük rağbet görüyordu. Ancak şimdi çalışanların büyük bir kısmı ofislere döndüğü için bu tür sanal iş birliği uygulamaları eskisi kadar popüler değil.

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400 milyon dolara satın alınan Zoom rakibi kapatılıyor