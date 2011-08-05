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Motorola'nın Nvidia Kal-El tabanlı yeni tableti Kore adıyla çıkabilir

7 yıl
9,1b
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6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xoom modeliyle Android 3.0 işletim sistemli ilk tableti pazara sunan Motorola'nın yeni bir model üzerinde çalıştığı çok uzun süredir biliniyor. Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yeni mobil işlemcisini kullanacağı ve Android 4.0 işletim sistemiyle çalışacağı öne sürülen tablet bilgisayarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve cihazın Kore adı altında pazara sunulabileceği iddia edildi.

Haberimizi konu olan bu iddianın arkasındaki neden, Motorola'nın yeni alan adlarını satın almış olması. MotorolaKore.com, KoreMotorola.com, Moto-Kore.com, MotoKore.com ve Motorola-Kore.com alan adlarını satın alan Motorola cephesinde konuyla ilgili olarak yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak 4G destekli tabletin Kore ismiyle sunulabileceği üzerinde duruluyor. 

Motorola'nın bazı açıklamalarından yola çıkılarak, Xoom modelinden farklı olarak 7-inç ve/veya 8.9-inç boyutunda ekranla çıkabileceği üzerinde durulan tabletin, benzer şekilde Kal-El platformunu kullanan Asus Eee Pad Transformer 2 ile aynı dönemde yani Ekim ayı gibi pazara sunulması beklenirken, kaç farklı kapasite seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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Rainbow6 7 yıl
Dell Streak 7 almistim gideyimde geri vereyim bari bu saatten sona tegra 2 cekilmez :)7 inc secenegi olursa sevinirim
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maniakcoder 7 yıl
android 4.0 mı hönk :)
www.teknokampus.com
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Bl00dyHell 7 yıl
Güzel olsun da adının önemi yok
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KalemKolik 7 yıl
Kesinlikle ekranını geliştirmeleri lazım.Çözünürlükten bahsetmiyorum kalitesini bir çıta yukarı çıkarmalı
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Qbert1903 7 yıl
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nofearozi 7 yıl
güzele benzio ama görcez bakalım alınca
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