    NVIDIA bu yıl yeni ekran kartı çıkarmayabilir

    NVIDIA, RTX 50 serisinin planlanan güncellemesini önümüzdeki seneye ertelemiş olabilir. Bu gerçekleşirse şirket, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir yıl boyunca yeni ekran kartı çıkarmamış olacak.

    NVIDIA’nın son yıllarda yapay zeka pazarında yakaladığı büyük ivme, şirketin köklerini oluşturan oyun tarafını ikinci plana itmiş durumda. The Information’ın yayımladığı habere göre NVIDIA, RTX 50 serisinin planlanan güncellemesini önümüzdeki seneye erteledi. Bu gerçekleşirse şirket, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir yıl boyunca yeni oyun odaklı ekran kartı çıkarmamış olacak.

    Bellek krizi tüm sektörü vurdu

    Yapay zeka sistemlerine yönelik yoğun talep, bellek çiplerinde küresel bir kıtlığa yol açtı. Belleğe büyük ölçüde bağımlı olan GPU’lar da bu krizden doğrudan etkileniyor. Sonuç olarak ekran kartları hem zor bulunur hale geldi hem de fiyat artışları kaçınılmaz oldu.

    Bu darboğaz karşısında NVIDIA'nın tercihi daha fazla gelir elde ettiği yapay zeka oldu. Rakamlar da bu yönelimi açıkça gösteriyor. 2022’nin ilk dokuz ayında NVIDIA gelirlerinin %35’i oyun GPU’larından geliyordu. 2025’in aynı döneminde bu oran yalnızca %8’e geriledi. Ayrıca, NVIDIA'nın yapay zeka çiplerinin kar marjları da çok daha yüksek: grafik kartlarında %40 iken, yapay zeka çiplerinde %65.

    RTX 50 “Super” gelmeyebilir, RTX 60 da gecikiyor

    Habere göre oyuncuların 2026’da beklediği RTX 50 Super modelleri büyük ihtimalle çıkmayacak. Dahası, NVIDIA’nın bir sonraki nesil ekran kartı olması beklenen RTX 60 serisinin üretim takvimi de ileri atıldı. Başlangıçta 2027 sonunda seri üretime geçmesi planlanan bu kartların daha da gecikmesi söz konusu. Zaten piyasada zor bulunan RTX 50 serisinin ardından yeni modellerin gelmemesi, oyuncular için ciddi bir hayal kırıklığı anlamına geliyor.

    NVIDIA, yıllarca PC ve konsol oyunlarının kalbinde yer alan bir marka olarak biliniyordu. Ancak bugün şirketin kimliği hızla değişiyor. Veri merkezleri, büyük dil modelleri, yapay zeka eğitimi ve kurumsal çözümler, oyun donanımının çok önüne geçmiş durumda. Görünen o ki NVIDIA için artık oyuncular, şirketin ana hedef kitlesi değil.

