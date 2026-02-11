Microsoft'dan PC oyuncularına sistem önerisi

Tam Boyutta Gör Microsoft, Copilot+ PC'lerin oyun için tasarlanmış yeni PC sınıfı olduğunu savunuyor. Şirket, bu yeni Windows 11 yapay zeka PC'lerinin oyun performansını daha da ileriye taşıdığını söylüyor. Peki, 2026'da oyun için kaç GB RAM gerekiyor? Microsoft, giriş, orta seviye ve üst seviye (4K) oyun için gerekli PC donanımını açıkladı.

Microsoft: Oyun için 16GB RAM yeterli

Microsoft, 16 GB RAM'in çoğu oyun için yeterli olduğunu ancak zorlu oyunlar ya da ağır modlar kullanan oyuncular için 32 GB RAM'e sahip bilgisayarları tercih etmeleri gerektiğini söylüyor. Oyun için en az 16 GB RAM, SSD ve iyi bir monitör gerekiyor. Giriş seviye 1080p oyun için, AMD Ryzen 5 5600 veya Intel Core i5-12400 işlemci ve NVIDIA GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 6600 ekran kartı öneriliyor.

- Çözünürlük İşlemci Ekran kartı Giriş seviye 1080p, orta ayarlar AMD Ryzen 5 5600 / Intel Core i5-12400 NVIDIA GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 6600 Orta seviye 1440p, yüksek ayarlar AMD Ryzen 5 7600 / Intel Core i5-13600K NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Üst seviye (4K) 4K / ultra ayarlar AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel Core i7-13700K NVIDIA RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XTX

Çoğu oyuncu, kendi oyun bilgisayarını kurmayı tercih ediyor. Ancak Microsoft, parça eşleştirmenin baş ağrısı olduğunu ve en yeni CPU, GPU, termal ve bellek ile yapılandırılmış bir Copilot+ PC satın almanın daha iyi olduğunu savunuyor. Şirket, yeni yapay zeka destekli bilgisayarlarının aynı zamanda oyun için optimize edilmiş en iyi termal tasarımlara sahip olduğunu, bu nedenle de tam teşekküllü bir oyun bilgisayarına harika bir alternatif olduğunu iddia ediyor.

Microsoft, Copilot+ bilgisayarların gerçek oyunlarda, gerçek ayarlarda, benzer fiyatlı özel toplanmış bir oyuncu bilgisayarına karşı nasıl performans gösterdiğini söylemiyor.

