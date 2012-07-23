Mozilla, Firefox 15'in beta sürümlerinde eklenti kaynaklı bellek problemlerinin çözüleceğini ve yeni ses formatı Opus'un destekleneceğini müjdeliyor

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Sunduğu eklentiler ile tarayıcılar arasında kendine özgü bir yer edinen Firefox, sahip olduğu eklentilerin Firefox 15'te daha az sistem belleği tüketeceği müjdeledi.
Mozilla'nın Hacks blogunda belirtilenlere göre, Firefox'un en son beta sürümündeki eklentilerin yol açtığı bellek sıkıntısına yol açan hataların çoğu kapatılabilecek. Bunun yanı sıra Firefox 15'in beta sürümünde 'Opus' olarak adlandırılan ve Mozilla'nın kısmen desteklediği yeni bir ses formatının yer aldığı görünüyor. Mozilla, bu yeni ses formatının mevcut kayıplı kodlayıcılardan daha iyi olarak nitelendiriliyor. Yapılan testlerde ise Opus'un canlı streaming ve satatik dosyaları oynatmada ki üstün özellikleri göze çarpıyor. Ayrıca, Opus'un sunduğu yüksek ses kalitesinin yanı sıra bant genişliğinde sağladığı tasarruf ile de rakip tarayıcılarında bu ses formatına ilgi göstermesi bekleniyor.
Firefox 15 ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak isteyen Mozilla'nın yeni ses formatı Opus'la ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.engadget.com/2012/07/21/firefox-15-beta-boasts-support-for-opus-audio-format-reduces-ad/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
11.3 sürümü ile güveli mod diye bir şey çıkarttılar ama beceremediler ve sonuç ortada.
Güvenli modu kapatmakta çok basit.
C:\Windows\System32\Macromed\Flash klasöründeki mms.cfg dosyasını açıp ProtectedMode=0 satırını ekliyorsunuz.
64 bit içinse System32 yerine Syswow64 klasörüne girip aynı işlemleri tekrarlayın sorun felan kalmayacaktır.
Kalitesiyle herşeyiyle Firefox
PC Format Attım Firefox Kuramadım AKK Yüzünden
Chrome İndi Beklesemde İptal olmadı şuanlık onu kullanıyorum
Ama Firefox Kullanıcam AKK bitince :D
bu çökme olayları bi bende olmuyor herhalde?
al bendende o kadar daha iyi tarayıcılar oldugu halde alışkanlık yapıyor içerigi çok zengin hızı da yeterli zatenç
firefoxdaki her eklenti başka tarayıcılardada olsa bir dk durmam...
sıklıkla degil aynı eklenti
alternatifi bile bulunmuyor
bulsak
düzgün calısmıyor...
örn: flashgot
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