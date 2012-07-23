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Mozilla, Firefox 15'in beta sürümlerinde eklenti kaynaklı bellek problemlerinin çözüleceğini ve yeni ses formatı Opus'un destekleneceğini müjdeliyor

6 yıl
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Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Sunduğu eklentiler ile tarayıcılar arasında kendine özgü bir yer edinen Firefox, sahip olduğu eklentilerin Firefox 15'te daha az sistem belleği tüketeceği müjdeledi. 

Mozilla'nın Hacks blogunda belirtilenlere göre, Firefox'un en son beta sürümündeki eklentilerin yol açtığı bellek sıkıntısına yol açan hataların çoğu kapatılabilecek. Bunun yanı sıra Firefox 15'in beta sürümünde 'Opus' olarak adlandırılan ve Mozilla'nın kısmen desteklediği yeni bir ses formatının yer aldığı görünüyor. Mozilla, bu yeni ses formatının mevcut kayıplı kodlayıcılardan daha iyi olarak nitelendiriliyor. Yapılan testlerde ise Opus'un canlı streaming ve satatik dosyaları oynatmada ki üstün özellikleri göze çarpıyor. Ayrıca, Opus'un sunduğu yüksek ses kalitesinin yanı sıra bant genişliğinde sağladığı tasarruf ile de rakip tarayıcılarında bu ses formatına ilgi göstermesi bekleniyor.

Firefox 15 ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak isteyen Mozilla'nın yeni ses formatı Opus'la ne kadar başarılı olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/07/21/firefox-15-beta-boasts-support-for-opus-audio-format-reduces-ad/ Yorum Yaz
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KöpeklereFısıldayanAdam 6 yıl en beğenilen
2 yıllık mozilla kullanıcısıyım 3 ay önce Opera kurdum. Geçen 2 yılıma küfrettim. Opera ne derdi ne tasası var. Tavsiye ederim
1 Yanıt Yanıtla +5
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clopin 6 yıl
Hala pc den internete girenler var yil 2012 olmus
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Amedra 6 yıl
opera sayesinde donanimhaberi CSS ile rahat rahat tasarlayabiliyorum boyle herşeye ulasabilirligi çok iyi digeleri de elbet güzeldir ancak elim buna daha yatkın
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-gg- 6 yıl
Flash problemi bendede olmaya başladı sıkça.
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-Google- 6 yıl
15 ne ara çıktı yaw.
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SystemApps 6 yıl
maxthon beni frefoxdan fazcaydırabilen tek tarayıcı oldu.Bakalım firefox tekrar beni kendine çekebilecekmi.Ancak şu haliyle imakansız gibi.
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Kotaless 6 yıl
Flash sorunu Adobe'den kaynaklanmaktadır.
11.3 sürümü ile güveli mod diye bir şey çıkarttılar ama beceremediler ve sonuç ortada.
Güvenli modu kapatmakta çok basit.

C:\Windows\System32\Macromed\Flash klasöründeki mms.cfg dosyasını açıp ProtectedMode=0 satırını ekliyorsunuz.
64 bit içinse System32 yerine Syswow64 klasörüne girip aynı işlemleri tekrarlayın sorun felan kalmayacaktır.
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DH Misafiri 6 yıl
bir internet explorer etmez
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DemirAtlı 6 yıl
firefox candır.
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Lithium87 6 yıl
chrome çıkmadan önce mozilla'dan başka tarayıcı kullanmazdım. Chrome'yi de bir arkadaş tavsiye etti. Onunla ilk görüşte aşk yaşadık. Hızlı, stabil ve sorunsuz
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JohnLord 6 yıl
Sadeliğiyle Chrome
Kalitesiyle herşeyiyle Firefox
PC Format Attım Firefox Kuramadım AKK Yüzünden
Chrome İndi Beklesemde İptal olmadı şuanlık onu kullanıyorum
Ama Firefox Kullanıcam AKK bitince :D
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Batuist 6 yıl
Daha az sistem belleği kullanacakmış.. 10MB ise 9 olur herhalde.. sanırım o kadar da olmaz.. sonuçta rakam binde bir bile az olsa daha az tüketiyor diye reklam yapan çok... ama eklenti konusunda bu kadar stabil olan başka tarayıcı yok.. chromeda da çok eklenti var ama bu sefer ya eklenti sapıtıyor yada tarayıcı..
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Vash The Stampede 6 yıl
bu firefoxdan çekenler niçin çekiyor? sisteminiz mi kötü yoksa sırf muhalefet olmak için mi kötülüyorsunuz?
bu çökme olayları bi bende olmuyor herhalde?
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Rollini 6 yıl
BekleGeliyorum
Artık sadece alışkanlıklarımdan dolayı firefox kullanır oldum.

al bendende o kadar daha iyi tarayıcılar oldugu halde alışkanlık yapıyor içerigi çok zengin hızı da yeterli zatenç
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ratso 6 yıl
Flash player sorununu da çözmüşler mi bari ben hala eski sürümü kullanıyorum sadece html5 destekli sitelerde medya oynatabiliyorum. Eğer son sürümü yüklersem çöküp kapanıyor. Mozilla değil adobe kaynaklı bi sorun biliyorum ama interneti işkence haline getirdi bu.
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In-ception 6 yıl
Firefox en onemli fanini chrome a kaptirdi. Chrome gibi tiklandiginda acilan firefox olmadikca biraz zor.
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McOrco 6 yıl
bende eklentiler sebebi ile başka tarayıcı kullanamıyorum
firefoxdaki her eklenti başka tarayıcılardada olsa bir dk durmam...

sıklıkla degil aynı eklenti
alternatifi bile bulunmuyor
bulsak
düzgün calısmıyor...

örn: flashgot
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alpa07 6 yıl
Firefox lullanıyorum sürekli ve sürekli flash çökme hatası oluyor.Umarım yeni sürümde bu hatadan arındırılmış olur.
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