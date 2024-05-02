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    Masaüstünde ve mobilde en popüler internet tarayıcıları belli oldu

    Nisan 2024 itibarıyla en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu. Statcounter'ın son raporuna göre Google Chrome, masaüstünde de mobilde de en popüler internet tarayıcısı oldu.
    nisan 2024 popüler internet tarayıcıları Tam Boyutta Gör
    Statcounter, internet tarayıcılara ilişkin Nisan 2024 raporunu yayınladı. Rapora göre Microsoft Edge, yavaş yavaş kullanıcı sayısını artırıyor ancak pazar payı olarak Google Chrome’un hâlâ birkaç ışık yılı gerisinde. İşte bilgisayarda ve mobilde en çok kullanılan web tarayıcılar:

    En çok kullanılan web tarayıcıları (masaüstü)

    • Google Chrome (%65.93)
    • Microsoft Edge (%12.81)
    • Safari (%8.45)
    • Firefox (%6.67)
    • Opera (%3.09)

    Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome, şu anda %65.93 pazar payına sahip. Nisan 2024’te pazar payında az da olsa bir artış olduğu görülüyor. Google, Windows’ta Chrome’un ARM64 sürümünü yayınlayarak ARM işlemcili yeni nesil Windows 11 bilgisayar satın almayı düşünenleri de kendine bağlamış oldu. Chrome’u Microsoft’un tarayıcısı takip ediyor. Microsoft Edge, şu anda %12.81 pazar payına sahip. Hatırlatma açısından, Edge, Ocak 2024’te %12.96 ile tüm zamanların en yüksek pazar payına ulaşmıştı.

    Microsoft Edge’i Apple’ın tarayıcısı Safari takip ediyor. Safari, %8.45 ile masaüstünde en popüler üçüncü tarayıcı konumunda. Safari’yi %6.67 pazar payıyla Firefox takip ediyor. %3.09 pazar payıyla Opera, en çok kullanılan tarayıcılar listesinde beşinci konumda. Peki, mobilde durum nasıl?

    En popüler internet tarayıcıları (mobil)

    • Google Chrome (%65.67)
    • Safari (%23.77)
    • Samsung Internet (%4.33)
    • Opera (%2.17)
    • UC Browser (%1.43)

    Google Chrome, akıllı telefon ve tabletlerde de en çok kullanılan internet tarayıcısı. Ardından Safari, Samsung Internet, Opera ve UC Browser geliyor. Microsoft Edge’in mobil sürümü kullanıcılar tarafından neredeyse hiç tercih edilmiyor; %0.39 pazar payıyla 9. sırada.

    Kaynakça https://gs.statcounter.com/browser-market-share/desktop/worldwide/ https://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/worldwide/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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