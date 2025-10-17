Mozilla, Firefox’a ücretsiz VPN özelliği ekliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Mozilla, web tarayıcısı Firefox için geliştirdiği yeni bir deneysel VPN özelliğini test etmeye başladı. Şu an beta aşamasında olan bu ücretsiz VPN, benzerleri gibi yalnızca Firefox üzerinden geçen internet trafiğini şifreleyip yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcıların IP adresi gizlenirken web siteleri veya internet sağlayıcılarının tarayıcı içindeki aktiviteleri görmesi engelleniyor.

Şimdilik beta sürecinde

Mozilla, bu VPN hizmetinin başlangıçta oldukça basit bir yapıya sahip olacağını ancak kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda özelliği geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirketin uzun vadeli amacı ise piyasadaki en iyi VPN entegre tarayıcıyı oluşturmak. Firefox VPN’in teknik altyapısı hakkında detay verilmemekle birlikte Mozilla VPN’in Mullvad sunucularını kullandığı göz önüne alındığında Firefox VPN’in de muhtemelen aynı altyapıyı kullandığı düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Şu an için Firefox VPN, kullanıcıları en yakın ve stabil sunucuya bağlıyor. Bu nedenle, Netflix gibi içerik platformlarında farklı ülkelerin içeriklerine erişmek isteyen kullanıcılar, hala bağımsız bir VPN veya farklı bir VPN tarayıcı eklentisi kullanmak zorunda. Mozilla, VPN kullanımında yalnızca bazı teknik verileri, örneğin bağlantı durumu ve günlük veri kullanımını toplayacağını ve bunları üç ay boyunca saklayacağını açıklıyor. Kullanıcıların ziyaret ettiği web siteleri ise hiçbir şekilde kaydedilmiyor.

Firefox 144 sürümü yayınlandı: Beklenen özellikler geldi 3 gün önce eklendi

Firefox VPN beta programına katılmak isteyen kullanıcıların Mozilla hesabına sahip olması gerekiyor. Bu arada Beta testi için katılımcılar rastgele seçiliyor. Seçilen kullanıcılar, Firefox araç çubuğunda beliren bir VPN simgesini kullanarak servisi etkinleştirebiliyor. Beta kullanıcıları için herhangi bir kullanım veya bant genişliği sınırlaması bulunmuyor.

Mozilla VPN ve Firefox VPN arasındaki temel fark, her ikisinin de aynı şirketten gelmesine rağmen ürünlerin farklı amaçlara hizmet etmesi. Firefox VPN tamamen ücretsiz ve tarayıcıya özel bir çözümken Mozilla VPN ücretli bir servis olup cihazın tamamını koruyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Mozilla, Firefox’a ücretsiz VPN özelliği ekliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: