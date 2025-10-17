Mozilla, Firefox’a ücretsiz VPN özelliği ekliyor

Şimdilik beta sürecinde
Mozilla, bu VPN hizmetinin başlangıçta oldukça basit bir yapıya sahip olacağını ancak kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda özelliği geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Şirketin uzun vadeli amacı ise piyasadaki en iyi VPN entegre tarayıcıyı oluşturmak. Firefox VPN’in teknik altyapısı hakkında detay verilmemekle birlikte Mozilla VPN’in Mullvad sunucularını kullandığı göz önüne alındığında Firefox VPN’in de muhtemelen aynı altyapıyı kullandığı düşünülüyor.
Firefox VPN beta programına katılmak isteyen kullanıcıların Mozilla hesabına sahip olması gerekiyor. Bu arada Beta testi için katılımcılar rastgele seçiliyor. Seçilen kullanıcılar, Firefox araç çubuğunda beliren bir VPN simgesini kullanarak servisi etkinleştirebiliyor. Beta kullanıcıları için herhangi bir kullanım veya bant genişliği sınırlaması bulunmuyor.
Mozilla VPN ve Firefox VPN arasındaki temel fark, her ikisinin de aynı şirketten gelmesine rağmen ürünlerin farklı amaçlara hizmet etmesi. Firefox VPN tamamen ücretsiz ve tarayıcıya özel bir çözümken Mozilla VPN ücretli bir servis olup cihazın tamamını koruyor.
